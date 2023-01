Potíže s trávením a náladovost mohou ukazovat na potíže s bloudivým nervem

Kudy vede bloudivý nerv?

Některé nervy však plní obě funkce a k takovým patří i bloudivý nerv. Kraniální (hlavové) nervy jsou klasifikovány pomocí římských číslic na základě svého umístění. Bloudivý nerv má číslo X, je nejdelším hlavovým nervem a prochází z mozkového kmene až do tlustého střeva.

Bloudivý nerv (nervus vagus) přenáší signály mezi vaším mozkem, srdcem a trávicím systémem Autor: Depositphotos

Skládá se ze dvou nervů, tedy levého a pravého bloudivého nervu, ale obvykle jsou označovány souhrnně jako jeden subsystém. Bloudivý nerv se rozdělí na dvě části hned poté, co opustí prodlouženou míchu. Levá a pravá běží po příslušné části krku dolů a pokračují přes hrudník s orgány zde uloženými (srdce, plíce) směrem dolů. Pod jícnem se levá i pravá strana spojují a míří dolů do břicha, kde se opět rozdělí.

Jak se projevuje poškození?

Poškození bloudivého nervu může mít za následek řadu symptomů s ohledem na jeho délku a vliv na mnoho oblastí lidského těla. Mezi potenciální příznaky poškození bloudivého nervu patří:





• potíže s mluvením

• ztráta nebo změna hlasu, chrapot

• potíže s polykáním

• ztráta dávivého reflexu

• nízký krevní tlak

• pomalý nebo rychlý srdeční tep

• změny v trávicím procesu

• nevolnost, zvracení

• nadýmání nebo bolest břicha

• nevysvětlitelný úbytek váhy

• ztráta chuti k jídlu

• deprese a úzkost, změny nálady

• mdloby

Příznaky jsou vždy závislé na tom, která část nervu je poškozena. Vědci stále studují, jak může takové poškození ovlivnit duševní zdraví, migrény, chronické bolesti hlavy, a dokonce i Alzheimerovu chorobu.

Jak předcházet problémům s bloudivým nervem?

Je řada věcí, které lze pro udržení zdraví bloudivého nervu udělat. Lékaři doporučují konzumaci vyvážené stravy s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny a přiměřenou pohybovou aktivitu.

Meditace nebo jóga pak podle nich může také přispět ke zdravému bloudivému nervu tím, že zklidní celý nervový systém.

Nervovému systému, a tím i bloudivému nervu, nesmírně prospívá rovněž zdravý střevní mikrobiom. V neposlední řadě je třeba mít pod kontrolou chronická onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak nebo diabetes.

Jak se bloudivý nerv testuje?

Existuje poměrně jednoduchý test prokazující, jak na tom zhruba bloudivý nerv je – používají ho i lékaři, jde vlastně o kontrolu toho, jak funguje dávicí reflex. Během vyšetření může lékař použít měkký vatový tampon k polechtání zadní strany krku na obou stranách. To by mělo způsobit, že se osoba bude dávit. Pokud osoba nedáví (nemá dávivý reflex), může to být způsobeno problémem právě s bloudivým nervem, což by mohlo znamenat problém s funkcí mozkového kmene, uvádí web Rehabilitace.info.

Lékaři mohou také posoudit funkci bloudivého nervu dle sklonů k potížím se srdcem a oběhem. Zvláště pokud provedou měření srdeční frekvence, zjistí hodnoty krevního tlaku a posoudí, jak kardiovaskulární systém reaguje na zátěž.

Odborníci se domnívají, že poškození bloudivého nervu může také způsobit problém nazývaný gastroparéza, kdy pacienti kvůli křeči nemohou polknout. Mimovolná kontrakce trávicího systému také brání správnému vyprázdnění žaludku.

Toto jsou projevy gastroparézy:

nevolnost nebo zvracení, zejména zvracení nestráveného jídla několik hodin po jídle

ztráta chuti k jídlu nebo pocit sytosti krátce po zahájení jídla

kyselý reflux

bolest břicha či nadýmání

nevysvětlitelné hubnutí

kolísání hladiny cukru v krvi

K čemu je dobrá stimulace nervu?

Bloudivý nerv vychází z prodloužené míchy, větví se do všech vnitřních orgánů Autor: Depositphotos

Stimulace bloudivého nervu je postup, který se používá při léčbě některých zdravotních problémů. Jde zejména o epilepsii a deprese. V tomto případě se pod kůži (nejčastěji na hrudníku) umístí malé zařízení podobné kardiostimulátoru, které vysílá přes bloudivý nerv mírné a bezbolestné elektrické signály do mozku. Jejich úkolem je uklidnit rozkolísanou elektrickou aktivitu v mozku.

Vzhledem k tomu, že bloudivý nerv je propojený téměř se všemi orgány v těle, experti se snaží zjistit, zda by jeho stimulace mohla pomoci také u jiných onemocnění.

Patří mezi ně střevní záněty, cukrovka, srdeční selhání nebo abnormální srdeční rytmus. A také revmatoidní artritida, u které studie z roku 2016 ukázala, že stimulace bloudivého nervu by mohla pomoci zmírnit její příznaky. Jedinci, kteří nereagovali na jinou léčbu, hlásili významná zlepšení, aniž by byly zaznamenány závažné nežádoucí vedlejší účinky.