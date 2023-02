Když se ze snahy jíst zdravě stane posedlost, může jít o život. Tohle jsou typické příznaky

Podle Věry Burešové, hlavní výživové poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse, se z honby za zdravým stylem může stát nebezpečná posedlost, a ačkoliv sama svým klientům pomáhá k vyššímu sebevědomí, zdravějšímu a štíhlejšímu tělu, upozorňuje na to, že se nic nemá přehánět. Pokud se pro vás zdravý životní styl stane povinností, kdy se budete neustále z něčeho obviňovat (dnes jsem nestihla jít cvičit, snědla jsem k obědu zákusek a podobně), bude to pro vás nejen kontraproduktivní, ale může to vést až k psychickým potížím a narušení vašeho mentálního zdraví, vysvětluje Burešová.

Množství článků, televizních reklam, influencerů a některých odborníků nás neustále vyzývá, abychom se starali o své zdraví, hubli, pravidelně sportovali, kvalitně, a přitom ne moc jedli. Někdo to zkusí a po chvíli snahu vzdá, další se skutečně dokáže dobrat nižší váhy nebo začnou žít zdravějším životním stylem, ale pro část lidí se úsilí dodržet všechna doporučení stává cestou do pekel.

Jen co nejpřírodnější to může být

Je pravda, že ortorexie neboli Orthorexia nervosa zatím není považována za samostatnou oficiální diagnózu, nicméně to neznamená, že lidé kvůli ní nemají problémy vyžadující lékařskou péči. Mimochodem, zmíněný americký lékař pojem použil nikoli k označení nemoci, ale popsal tak zdravý životní styl, o jehož správnosti byl přesvědčen. Později nicméně svůj pohled změnil.

Zastánci ortorexie zásadně odmítají uměle hnojené, geneticky upravované potraviny bez použití chemických konzervantů a barviv, naopak jim jde zejména o bio potraviny. Proč ne, co nejméně zpracované potraviny doporučují i lékaři a nutriční poradci, patologické je, když se to stane obsesí. Pozor ale, ne každý, kdo například dává přednost čerstvým potravinám, je ortorektikem.





Je potřeba rozlišit, co přesně člověka k takovému chování vede a jak ovládá jeho život. Často takové stravování slouží ke zvládání negativních myšlenek a pomáhá dotyčnému získat pocit, že má nad věcmi ve svém životě kontrolu. Člověk trpící ortorexií může být extrémně úzkostný nebo cítit vinu a selhání, pokud sní jídlo, které považuje za nezdravé.

Můžou jej postihnout také zdravotní problémy, protože často ve snaze jíst co nejzdravěji vyloučí ze svého stravování některé základní živiny nebo celé skupiny potravin.

Tohle jsou možné příznaky ortorexie:

Člověk s ortorexií nemusí vykazovat všechny, ale obvykle mívá několik z nich.

Typické je vyloučení určitých potravin z jídelníčku, postupem času jich přibývá

Odkazování na nějakou existující teorii o zdravém stravování, často upravenou dle vlastních potřeb (mnohdy je pak ještě přísnější)

Hodnocení stravovacích návyků ostatních lidí

Snaha jíst co nejzdravěji ovlivňuje vztahy, působí problémy v zaměstnání

Psychické příznaky

Pocity úzkosti, viny nebo nečistoty po konzumaci jídla považovaného za nezdravé

Emoční pohoda závislá na konzumaci „správného“ jídla

Náladovost nebo deprese

Rozladění z toho, že nedokáže ovlivnit stravování ostatních lidí

Fyzické projevy

Hubnutí

Celková slabost

Únava, chybějící energie

Dlouhé zotavování se i po banálních virózách

Zimomřivost

Poruchou příjmu potravy, jako je třeba ortorexie, může onemocnět každý, ale někteří lidé mají riziko vyšší než ostatní. Typicky jde o blízké příbuzné těch, kdo trpí nebo trpěli nějakou poruchou příjmu potravy, perfekcionisté se sklony k úzkostem, lidé, kteří měli v minulosti problémy s váhou, zvláště pokud kvůli tomu čelili různým narážkám, a podobně.

Problematikou diagnostiky a léčby ortorexie se lékaři zabývají již delší dobu, významný posun v tom znamenala například studie odborníků z University of Northern Colorado publikovaná v roce 2016. Podle autorů je pro osoby trpící ortorexií příznačné obsedantní zaměření na zdravou výživu a neustálé řešení toho, co mohou a nemohou jíst, s tím, že zároveň hubnou, ačkoli o to původně neusilovaly. Zároveň mohou kvůli svému přístupu k jídlu trpět podvýživou, nezdravým poklesem váhy, různým zdravotním problémům a rovněž mít potíže se sociálními vztahy, v práci nebo ve škole.

Tito lidé také často odvozují svou hodnotu od toho, jak se jim daří jíst zdravě.

Mohou za to sociální sítě?

K rozvoji potíží, jako je ortorexie, mohou velkou měrou přispět sociální sítě. Prezentuje se na nich totiž enormní množství těch, kteří prezentují sami sebe a svůj život jako dokonalý. To má negativní dopad nejen na ty, kteří tyto lidi sledují, ale nakonec i na ty, kteří se takto prezentují. Zejména mladí lidé mají v online světě často pocit, že nejsou dost dobří. Ať už je to pravda, nebo jen jejich iluze, tak místo toho, aby se snažili hledat cesty, jak své tělo a mysl dostat do ideální kondice a díky tomu se stali celkově lepším člověkem, tak přemýšlejí, co by na svém těle ještě vylepšili prostřednictvím plastického chirurga, nesmyslnými dietami nebo pomocí nějakého filtru, komentuje hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours.

Spousta lidí navíc vlastně neví, co si má pod pojmem zdravý životní styl představit, nebo se do toho vrhne bez rozmyslu a nakonec tím na svém těle i duši způsobí více škod než užitku. Chcete-li se cítit skutečně dobře a udělat něco pro své zdraví, nepodléhejte trendům, které se na vás ze všech stran valí. Nedovolte, aby váš spánek a pohyb řídily chytré hodinky a jídelníček jste si museli kontrolovat přes kalorické tabulky.