Olynth změnil dobu použitelnosti. Může se používat až půl roku po otevření

Na změnu doby použitelnosti nosních kapek Olynth upozornil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tlumočil informaci výrobce, že na některých baleních volně prodejného léku je chybně uvedená doba použitelnosti. Respektive je na nich stále původní lhůta, která je ale nyní několikanásobně delší.
Kterých balení se chyba týká
Chybná informace se týká krabiček u celkem 19 šarží kapek. Konkrétně: A3669R, C1253R, C2273R u kapek Olynth o síle účinné látky 0,5mg/ml (určených dětem od dvou do sedmi let). A šarží A3110R, A3277R, A3552R, A3658R, C0208R, C0216R, C0347R, C0503R, C0873R, C1059R, C0934R, C1385R, C1424R, C2097R, C2274R a C2476R u kapel o síle 1mg/ml (pro děti od sedmi let, dospívající a dospělé).
U uvedených šarží nebyla na obale aktualizována informace o době použitelnosti po prvním otevření a je na nich uvedeno: ‚Doba použitelnosti po prvním otevření jsou čtyři týdny.‘ Tato informace není v souladu se schválenou dobou použitelnosti, píše v informačním dopise český zástupce irského výrobce kapek.
Firma dodává, že správně má být uvedeno, že doba použitelnosti po prvním otevření je šest měsíců. Tato informace sice chybí na krabičkách, v příbalových letácích je u všech šarží kapek uvedena správně.
Kapky se už dostaly do lékáren. Mylná informace ovšem není důvodem pro jejich stahování, ani neužívání pacienty. Jde o administrativní chybu, jež nehraje žádnou roli v kvalitě, léčivo je proto při dodržení instrukcí pro užívání bezpečné.
Kapky užívejte maximálně pět dnů
Nosní kapky Olynth jsou určeny k léčbě akutní, vazomotorické nebo alergické rýmy, ale také zánětu vedlejších nosních dutin nebo Eustachovy trubice provázené rýmou. Snižují otok sliznice a urychlují uvolnění hlenů, což vede k lepšímu dýchání nosem.
Posun doby použitelnosti samozřejmě neznamená, že pacienti mají kapky užívat bez přestání půl roku. Dle příbalového letáku je kapání možné třikrát denně maximálně po dobu pěti dnů. Delší užívání vyžaduje několikadenní přestávku a poradu s lékařem.
Ačkoliv jsou nosní kapky volně prodejné, při nedodržení pokynů z příbalového letáku (lze jej najít i elektronicky v Databázi léků) si mohou pacienti poškodit zdraví. Hrozí jim třeba ztenčení nosní sliznice. U kapek do nosu obsahujících xylometazolin a oxymetazolin (mezi ně patří i Olynth) existuje také riziko závislosti a opačný efekt – otoku sliznice, a tedy i ucpání nosu (více o závislosti na nosních kapkách jsme psali zde).