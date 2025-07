Pojišťovny podzimním novorozencům uhradí injekci s protilátkou proti RSV

Respirační syncyciální virus (RSV) patří mezi původce infekcí vyvolávající mimo jiné záněty průdušek nebo zápal plic. Zdravotní komplikace včetně pobytu v nemocnici přináší zejména seniorům a kojencům. Zatímco u první skupiny je na českém trhu dva roky dostupná vakcína (psali v textu Vakcína proti RS virům už je k mání, ale levná není. Navíc zatím jen pro seniory), přímo pro kojence žádné očkování není.

Nyní se situace pozměnila. Očkovací látka pro nejmenší sice stále nebyla zaregistrovaná, zdravotní pojišťovny ale kývly na to, že budou od letoška hradit podzimním novorozencům účinnější protilátku s delší dobou účinnosti. U RSV jde konkrétně o protilátku zvanou nirsevimab. Na úhradě vyjde kolem devíti tisíci korun pro jedno dítě.

Je hrazená od 1. července 2025 pro děti narozené od října do března 2025, jejichž matky nebyly očkované proti infekci RSV v těhotenství, informoval Vitalia.cz Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.

Prevence RSV je proto dostupnější. Pojišťovny sice dosud proplácely jinou protilátku - palivizumab, ovšem jen u nedonošených dětí. Ochranu nejmenším poskytuje také očkování žen v těhotenství. To je ale, stejně jako RSV vakcíny pro seniory, z veřejných peněz nehrazené.





Delší doba ochrany

Nirsevimab lékař podává jednou dávkou do svalu stehna. Prokázaná účinnost činila ve studiích u tří skupin pacientů od 79 do 90 procent. Nastupuje zhruba po týdnu od aplikace a přetrvává půl roku. Jde tedy o ochranu po celou jednu sezónu respiračních nákaz.

Nirsevimab patří mezi tzv. monoklonální protilátky. Tedy protilátky cíleně zaměřené proti jedné nemoci. Monoklonálních protilátek je celá řada, slouží zejména k léčbě. Některé ve známost vstoupily při koronavirové pandemii, kdy je někteří pacienti dostávali infuzemi. V případě nirsevimabu proti RSV jde o prevenci onemocnění stejně jako u očkování. Rozdíl je ten, že při očkování si organismus protilátku vytváří sám, při podání protilátky (tzv. pasivní imunizaci) ji dostane dodanou rovnou v séru.

To, že jde o ochranu na šest měsíců, je průlomové, protože taková délka tady zatím nebyla. Protilátka aplikovaná jen u nedonošených dětí měla krátkou dobu působení, takže na ni chodily opakovaně, třeba i pětkrát za sezónu, vysvětluje Roman Chlíbek.

S ohledem na půlroční délku účinku budou lékaři nirsevimab podávat před nástupem respiračních nákaz, tedy až na podzim. Jeho aplikace není povinná. Pokud o něj rodiče budou mít zájem, novorozenci by ji mohl dát buď neonatolog v porodnici nebo praktický lékař, ideálně co nejdříve po porodu. U praktiků ovšem je podle Romana Chlíbka zatím nedořešená distribuce do ordinací. To je problém, ale protože ještě není sezóna, je čas jej vyřešit, dodává epidemiolog. Pokud by se to nepodařilo, očkovat budou jen porodnice.





Nežádoucí účinky

Podle příbalového letáku není protilátka nirsevimab určena dětem, u nichž je předpoklad alergie na některou z pomocných látek. Jejich seznam je uvedený v příbalovém letáku (najdete jej zde). Opatrnost je na místě také u dětí s poruchou srážlivosti.

Po aplikaci může dojít do 14 dnů k vyrážce, do týdne k otoku či bolestivosti v místě vpichu a k horečce. Výrobce ale uvádí, že takové reakce jsou méně časté.

Mezi vzácné nežádoucí účinky patří hypersenzitivní reakce, což je reakce imunity podobná té alergické. V krajním případě může mít podobu i anafylaktického šoku.

I přes tento výčet je podání protilátky proti RSV bezpečné a i nadále sledované.

Ne u všech dětí je podání výhodou

Doporučení České vakcinologické společnosti říká, že dětem narozeným v měsících duben až září má být protilátka podaná před nadcházející sezónou, nejlépe v měsících říjnu nebo listopadu. Tedy až příští rok.

V měsících duben až září podávání nirsevimabu vakcinologové nedoporučují, protože to v tuzemsku nejde o hlavní sezónu respiračních nákaz.

Kromě novorozenců je protilátka vhodná také pro batolata, že benefit z ní mají děti mladší osmi měsíců. Podat ji je možné i dítěti, které infekci způsobnou RSV v minulosti již prodělalo. Naopak očkovat lékař nemá dítě, které v dané chvíli toto či jiné onemocnění prodělává, a to středně těžce nebo těžce .

Pokud se na dítě úhrada nevztahuje, rodiče mohou požádat o aplikaci nirsevimabu za své. Výjimkou jsou děti letos narozené mimo interval říjen-březen, ale se zvýšeným rizikem závažného průběhu infekce. Takovým pojišťovny podle Romana Chlíbka protilátku zaplatí i před sezónou respiračních nákaz 2026/2027.

U dětí starších osmi měsíců podávání protilátky už nemá tak výrazný přínos, protože jejich organismus infekci zpravidla zvládne sám a její průběh pravděpodobně nebude těžký. Nákaza RSV se totiž může projevit i obyčejnou rýmou nebo proběhnout bezpříznakově.