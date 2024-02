Na bezplatné očkování proti meningokokům mají teenageři nově o rok víc

Změna nastala od 1. ledna 2024 a znamená, že očkování proti různým kmenům bakterie meningokoka mají nově hrazené děti až do 16. narozenin . Dříve zdravotní pojišťovny plně hradily jen očkování zahájené do 15. narozenin.

Pět kmenů, dvě vakcíny

Aby byla ochrana před meningokokovým infekcím co nejvyšší, v současné době je nutné podstoupit vakcinaci dvěma typy látek. Jedna je proti kmenu B, jiná proti kmenům A, C, W, Y. V klinickém testování ale už jsou již očkovací látky, které spojují všechny kmeny dohromady, takže nejspíš bude jednou možné očkovat jen jednou vakcínou, nyní to ale nelze.

Lednová změna a posunutí věkové hranice u dospívajících o rok se týká obou typů vakcín.





Komu je vakcína hrazená Očkování proti meningokoku B – n árok na úhradu všech dávek vakcíny vzniká, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo je-li zahájeno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku .

– n Očkování proti meningokoku A, C, W, Y – n árok na úhradu mají pojištěnci, pokud je očkování zahájeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo je-li zahájeno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku. Zdroj: VZP

V případě dětí do 12 měsíců je potřeba počítat s celkem čtyřmi dávkami očkování (tři dávky proti meningokoku B, jedna proti A, C, W, Y). Podobně je tomu u dětí do dvou let. U teenagerů mezi 14. a 16. rokem jde o dávky tři (dvě proti B, jedna proti A, C, W, Y), připomíná na webu pojišťovna ČPZP.

Mezi jednotlivými dávkami je vždy nejméně několikatýdenní rozestup. Např. u Bexsera se druhá dávka u nejmenších dětí podává po dvou měsících.

Aby bylo očkování plně hrazeno, není nutné všechny dávky stihnout do prvních, respektive 16. narozenin, ale v tomto věku stačí očkování zahájit.

Nevýhodou plně hrazené vakcinace obecně je to, že si rodiče dítěte nemohou vybrat, jakou vakcínou bude lékař dítě očkovat. Zdravotní pojišťovny totiž vždy hradí jen tu, která je na trhu a oproti konkurenci levnější. To ale někdy (např. u očkování proti pneumokoku) znamená, že krytí rizika je nižší, protože látka je zacílená proti méně typům patogenu.

Plně hrazené vakcíny U rizikových pojištěnců jsou to proti meningokoku A, C, W, Y vakcína Menveo, proti meningokoku B vakcína Bexsero; U kojenců jsou to proti meningokoku A, C, W, Y vakcína Nimenrix a proti meningokoku B vakcína Bexsero. U starších dětí jsou to vakcíny proti meningokoku A, C, W, Y Nimenrix a Menveo, proti meningokoku B Bexsero a Trumenba. Zdroj: VZP

Očkovat se samozřejmě mohou nechat i jiné věkové skupiny, než které jsou uvedeny výše. Ty si ale musí vakcinaci uhradit ze svého. Nicméně zdravotní pojišťovny umožňují čerpat bonusy z fondu prevence, takže část peněz zájemce dostane zpět. Nezbytné je ale o příspěvek pojišťovnu aktivně požádat.





Důvodem, proč je toto očkování plně hrazeno jen malým dětem a dospívajícím, je fakt, že tyto skupiny jsou z hlediska meningokokových infekcí nejohroženější.

Projevy nákazy

Meningokokové infekce patří právem mezi rodiči i lékaři k obávaným. Jejich příznaky jsou totiž zaměnitelné s jinými nemocemi, na rozdíl od nich ale dokáže meningitida postupovat velmi rychle a pro malé dítě či dospívajícího představuje smrtelné nebezpečí. Navíc to, že nákazu pacient přežije, mnohdy znamená doživotní následky v podobě amputace, poškození sluchu, zraku či funkce některých orgánů. Meningitida může vést také ke vzniku epilepsie, obrny či mentální retardace.

„Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější bakteriální infekce. Nejtěžší formou jsou meningokoková meningitida, tedy zánět mozkových blan, a sepse, neboli lidově otrava krve, se selháním životně důležitých orgánů. Tato onemocnění mají velmi rychlý průběh, k úmrtí může dojít i přes včasnou léčbu do 24 až 48 hodin,“ popisuje Jana Pazderková, lékařka infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Počty nákaz Rok – Počet hlášených případů invazivních meningokokových nákaz 2014 – 37

2015 – 44

2016 – 47

2017 – 68

2018 – 52

2019 – 51

2020 – 24

2021 – 12

2022 – 24

2023 – 17 Zdroj: SZÚ

„Přestože počty nákaz meningokokem nejsou četné, onemocnění má vysoké procento komplikací, které mohou být v pětině případů celoživotní nebo v desetině skončit úmrtím. Onemocnění probíhá velmi rychle a předešlému nelze zabránit ani při rychlé a správné léčbě,“ podotýká Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka. Podotýká, že i proto změnu v úhradě vítá a očkovat by se mělo co nejvíce dětí.





Meningokoková nákaza se šíří kapénkovou infekcí, zkraje se projevuje jako chřipka, tedy třeba horečkou, bolestmi hlavy nebo v krku.

Postupně se mohou objevit nevolnost a bolest nohou, dále dýchací obtíže, tuhnutí šíje a kožní změny včetně abnormální barvy kůže a vyrážky.

Zvažujete očkování proti meningokokům? Už jsem očkovaná/očkovaný

Ano, ale jen u toho, kdo jej má hrazené

Ano, ale odrazuje mě, že si ho musím platit

Ano, ale bojím se řady vpichů

Ano, jen jsem ještě neměl/a čas

Ano, už mám termín u lékaře

Ne, nemám na to peníze

Ne, očkování nevěřím

Ne, nemám čas

Ne, jsem ve věku, kdy mi nákaza téměř nehrozí

Onemocnění postupuje nezvykle rychle. Do 24 hodin může nastat delirium a bezvědomí. U části nemocných takto rychle nastává smrt. Ročně na nákazu touto bakterií v ČR zemře od nuly do deseti pacientů. Zároveň ale také platí, že značné části nakažených bakterie nijak neublíží.

Podrobnosti o meningokokových infekcích i očkování včetně informace, kteří dospělí patří do rizikové skupiny, jež má očkování plně hrazeno, najdete v našem dalším, nedávno vydaném textu: