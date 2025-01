Přibývá lékařů, kteří mohou očkovat na pojišťovnu. Očkovat se bude na více místech

Za očkováním chodí zájemci především k praktickým lékařům. Některé vakcíny jsou dostupné také v očkovacích centrech (jejich seznam najdete zde) nebo centrech cestovní medicíny, kde je mohou podávat rovněž praktici nebo lékaři jiných odborností.

Od ledna se ale pozměnila pravidla a nově mohou očkovat i lékaři, kteří vystudovali obor hygiena či epidemiologie.

Změnu přinesla aktualizovaná vyhláška se soupisem hrazených zdravotních výkonů. V ní se uvádí, že zdravotní pojišťovny uhradí i nepovinné očkování v ordinaci ambulantního specialisty v odbornosti hygiena a epidemiologie .

Je to alternativa pro dospělé, kteří nemají svého registrujícího lékaře. U dětí její využití příliš nepředpokládám, protože ty by měly mít svého pediatra, říká Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.





Více lékařů, nová očkovací místa

Hygienici, ani epidemiologové sice v samostatných ambulancích nepůsobí, pracují ale pro hygienické stanice, nemocnice, očkovací centra nebo ve zdravotních ústavech. Tam všude proto budou mít tedy na očkování teoreticky více párů rukou.

Teoreticky proto, že vykazování očkování na pojišťovnu pro lékaře není automatické, ale ordinace či jiné zařízení si jej musí znovu nasmlouvat. Očkujících lékařů proto bude přibývat postupně, byť změna je účinná od 1. ledna 2025.

Třeba ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) budou moci nově očkovat lékaři v řádu jednotlivců. Systém očkování již máme nastavený, protože jsme zdravotnické zařízení. Změna vyhlášky nám ale pomůže, protože dosud v rámci očkovacího centra očkovali jen praktičtí a pracovní lékaři, nyní tam budeme moci využít i kolegy epidemiology a hygieniky, takže mezi lékaři bude větší zastupitelnost a umožní to rozšířit i ordinační hodiny, říká pro Vitalia.cz Barbora Macková, ředitelka SZÚ.

Vyhláška se dotkne i zdravotních ústavů v Ostravě a Ústí nad Labem, které nyní mohou zřídit nová očkovací místa. Mám informace od jejich pana ředitele, že chce službu rozšířit do lokalit, kde to dřív nešlo, takže by se mohlo očkovat na více místech, podotýká Barbora Macková, která je zároveň hlavní hygieničkou. Podle ní už zdravotní ústavy požádaly pojišťovny o změny smluv a vesměs dostávajíc kladná stanoviska. Samotný SZÚ to udělal už na konci roku a nyní pojišťovnám již může zdravotní službu vykazovat dle nových pravidel.

Hygienici zvládnou i mobilní očkování

Nová možnost se netýká všech vakcín, ale v podstatě jen nepovinného, hrazeného očkování. Tedy třeba toho proti chřipce u seniorů nad 65 let a některých pacientů, proti klíšťové encefalitidě u zájemců nad 50 let a proti pneumokokovým infekcím nad 65 let.

Pomoci by mohla ale také při očkování proti infekčním nemocem. Hygienici by jej po změně pravidel mohli provádět přímo v terénu, aniž by se museli vázat na domluvu s nemocnicemi nebo praktickými lékaři. Týká se to třeba situací, jakými byly nedávné povodně nebo šíření žloutenky A v Ostravě, potvrzuje Barbora Macková.

Úhrada za očkování nedonošených dětí

Změna vyhlášky ale přináší ještě jeden posun. Nově pojišťovny uhradí navíc také očkování nedonošených dětí už v nemocnici, kde na rozdíl od miminek narozených v termínu zůstávají i měsíce. Dosud bylo součástí platby za ošetřovací den.

V úhradové změně je možnost, že v rámci kódu hospitalizace se dá nyní již vykázat i konkrétní vakcína, upozornila za vakcinologickou společnost Hana Cabrnochová. Tuto změnu připustily pojišťovny už loni, nyní je ale zakotvená v legislativě, pojišťovny by ji tedy měly využívat všechny a plošně.

V minulosti už dali najevo i lékárníci, že by rádi očkovali tam, kde jsou lékárny vybavené konzultačními místnostmi. Lékaři se ale postavili proti a ministerstvo zatím tuto změnu nechystá. Hana Cabrnochová se domnívá, že první je třeba řešit to, aby očkovat mohlo více ambulantních specialistů. Třeba pneumologové či diabetologové. V ČR pak podle ní chybí také více pracovišť specializovaných na očkování dětí se specifickými zdravotními problémy, protože potřebují jiné schéma i vakcíny. Jde třeba o děti po transplantacích, s nedokončeným očkováním nebo ty, které měly na povinnou vakcinaci nežádoucí reakci.