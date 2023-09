Očkování proti rakovině děložního čípku funguje. Přesto Češky na tuto nemoc stále umírají

Dvě příčiny má podle lékařů to, že stovky žen v zemi stále ročně umírají na rakovinu děložního čípku, ačkoli existuje účinná prevence a ačkoli je možné v laboratoři včas poznat případné přednádorové změny.

Tou první je fakt, že se očkuje stále poměrně málo lidí – má přitom smysl nechat se vakcinovat ještě před zahájením pohlavního života, platí to jak pro dívky, tak pro chlapce. Tou druhou pak skutečnost, že ne všechny laboratoře jsou ve vyhodnocování vzorků odebraných gynekology z děložního čípku stejně dobré. Některé zkrátka nedokážou spolehlivě poznat, že se v čípku probouzí nádorové bujení.

Tenhle druhý problém přitom dokáže částečně vyřešit HPV DNA testování, do kterého by se mohli zapojit praktici.

Co způsobuje HPV Rakovinu děložního čípku způsobuje pohlavně přenosná infekce lidským papilomavirem (HPV), který může způsobit i další nádory v genitální oblasti, v ústech, krku a hrdle a může i za genitální bradavice. Pozitivní informací je, že ačkoli až 80 procent lidí se v průběhu života s infekcí HPV setká, většinou ji zlikviduje vlastní imunitní systém organismu. Někdy to ale nestačí, a proto je vhodné nechat se očkovat.

Pokud jde o očkování, chystá se od ledna 2024 změna – bude nově zdarma pro všechny dívky a chlapce ve věku 11 až 15 let. Dosud ho pojišťovny hradily jen třináctiletým, od roku 2024 se věková hranice rozšíří.





Máme k dispozici dostatek důkazů, které dokládají bezpečnost a mimořádnou účinnost očkování dětí a současně tvorbu mimořádně vysokých hladin obranných protilátek, u kterých je předpoklad dlouhodobého přetrvávání, doporučuje očkování onkogynekolog, profesor Jiří Sláma z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Podle něj už letos začal zájem rodičů o tuto vakcínu výrazně stoupat, což je podle něj dáno právě tím, že očkování platí pojišťovny, přičemž ještě před pár lety stálo tisíce korun. Nejnovější souhrnná čísla – za rok 2021 – ukazují, že v příslušné věkové skupině se nechává očkovat 69 procent dívek a 43 procent chlapců.

Vakcína obsahuje viru podobné částice (prázdné obaly), které nezpůsobí nemoc, ale ani například neplodnost, ani žádná jiná závažná onemocnění. A je účinná, jak vyčíslil lékař Sláma. Vakcíně můžeme podle něj vděčit za pokles výskytu předrakovinových změn či počtu případů rakoviny až o devadesát procent a rovněž za omezení rozvoje jiných nemocí, které lidský papilomavirus může způsobit.

Součástí prevence je už dlouho také screening rakoviny děložního čípku, tedy vyhledávání případných přednádorových změn gynekology. Ten ale trochu naráží na hranice svých možností. Jednak na něj nechodí zdaleka všechny ženy, přičemž se ukázalo, že adresné zvaní ze strany pojišťovny nefunguje. Některé ženy chodí, ale například jen jednou za dva roky, a to nestačí.

Navíc není kvalita laboratoří, které vyhodnocují odebrané vzorky, vždycky na stejné úrovni. Je jich přes třicet, stačilo by méně, ale kvalitnějších. Podle profesora Slámy kromě toho není používaná metoda, cytologie, dostatečně citlivá, na rozdíl od HPV DNA testu. Důkazem problémů budiž třeba fakt, že podle cytologických rozborů mělo jen 40 procent žen, které pak dostaly rakovinu čípku, změněný nález – ve skutečnosti jich muselo být více, ale klasické laboratorní hodnocení vzorku to neodhalilo. HPV DNA dává spolehlivější výsledky.

Naděje i pro nejrizikovější

Dalším krokem odborníků je úvaha o zavedení citlivějších HPV testů do pravidelných gynekologických kontrol u žen starších pětapadesáti let. Ke stávajícímu pravidelnému testování žen ve věku 35 a 45 let věku by tak přibylo testování ve skupině žen, které bezprostředně předcházejí věku s nejvyšším výskytem pokročilých případů rakoviny děložního čípku.





U žen starších 60 let se totiž stále v Česku nedaří diagnostikovat onemocnění ve stadiu, kdy je možné ho vyléčit. Testování na přítomnost HPV u žen této věkové kategorie může v budoucnu zásadním způsobem zabránit zcela zbytečným úmrtím. Pozitivní zprávou a velkou nadějí je, že i naše pacientky se závažným onkogynekologickým onemocněním mají k dispozici moderní cílenou léčbu. Pacientky s pokročilým a recidivujícím karcinomem děložního hrdla a dělohy nově léčíme imunoterapií, doplňuje přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, profesor David Cibula. Podle něj se dá předpokládat, že se portfolio možností cílené léčby, které zlepšují prognózu, dále rozšíří – a potvrzují to i nové výsledky mezinárodních studií zaměřených tímto směrem.

Novinka: samotesty u praktiků

Již od podzimu letošního roku začne probíhat v některých ambulancích praktických lékařů projekt, který nabídne odběr testu na HPV samotnou pacientkou. Projekt míří hlavně na ženy ve věku nad 30 let, které z nějakého důvodu pravidelně nenavštěvují gynekologické kontroly. Test si pacientka uhradí a provede si odběr sama v rámci právě probíhající návštěvy u praktického lékaře. Po vyhodnocení testu za dva až tři týdny jí praktik sdělí výsledek.

V případě, že se najde ve vzorku riziková HPV infekce, měla by vyhledat odbornou gynekologickou péči. Cílem projektu je nabídnout test i jinou cestou než při gynekologické kontrole a zároveň vyhodnotit zájem a úspěšnost této akce pro budoucí úvahy o zařazení takového testu do běžné nabídky všech praktických lékařů, uzavřel profesor Sláma.

Podle něj jde o revoluční změny, které by mohly přispět k tomu, aby ročně neumíraly na rakovinu děložního čípku tři stovky žen a dalších osm set ročně se tuto nepříznivou diagnózu nedozvědělo.