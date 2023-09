Výrůstky v nose mu způsoboval HPV. Zanesl si ho tam dloubáním

O pacientovi s HPV v nose napsal na konci srpna na svém twitterovém účtu profesor Omar Šerý. „Dnes se nám v laboratoři podařilo identifikovat dva rizikové papilomaviry #HPV 6 a HPV 11 ve vzorku tkáně výrůstku ze sliznice nosu u pacienta, kterému se stále objevují v nosu výrůstky. Lékaři doposud neznali příčinu. Do nosu si je zanesl zřejmě ‚dloubáním se v nosu‘,“ uvedl v tweetu.

Výrůstky kdekoliv na těle

„Existuje na sto různých typů HPV a většina z nich se projevuje jako různé výrůstky a léze. HPV léze se objevují jak na sliznicích (například rakovina děložního čípku, nádory hltanu nebo dutiny ústní), tak na kůži (například kondylomata),“ přiblížila pro server Vitalia.cz Barbora Fialová, PR manažerka neziskové organizace Loono, která se zaměřuje na osvětu a prevenci onkologických či kardiovaskulárních onemocnění.

Právě HPV 6 a HPV 11, které zmínil profesor Šerý, patří mezi tzv. nízkorizikové papilomaviry. „Tyto typy HPV nevyvolávají nádorové bujení – mohou způsobovat genitální bradavice (condylomata accuminata, genitální kondylomata), papilomatózu hrtanu, rekurentní respirační papilomatózu, některé mírně závažné přednádorové stavy děložního hrdla, pochvy a zevních rodidel (i tyto ale někdy vyžadují chirurgický zákrok),“ uvádí na svém webu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

„Takové výrůstky se mohou nicméně objevit v podstatě kdekoliv, třeba v nose, krku, dutině ústní i na chodidlech,“ dodala s tím, že to, že má někdo HPV pozitivní výrůstek, ještě neznamená, že bude mít na daném místě také rakovinu způsobenou HPV. Záleží hlavně na typu viru.





Jak se HPV přenáší a jak se chránit?

HPV se přenáší kontaktem s kůží a sliznicemi, nejčastěji během sexuálního kontaktu. Nemusí však jít přímo o pohlavní styk, ale třeba i o orální sex. „Méně často se HPV šíří i nesexuálním kontaktem, možný je i přenos v rámci jednoho člověka – tedy z jednoho postiženého místa na jiné zdravé,“ doplnila Barbora Fialová.

Ochranou může být očkování, a to žen i mužů. „HPV rozdíly nedělá. Jedná se o nejčastější sexuálně přenosnou infekci, kterou mohou chytnout jak ženy, tak muži. Rozhodně se nejedná o problematiku, která by se týkala pouze určitého segmentu lidí, jen jednoho pohlaví nebo konkrétní věkové skupiny. Alespoň jednou za život se s HPV setká téměř každý z nás,“ řekla Kateřina Šédová, zakladatelka Loono.

„Léčbou volby je chirurgické odstranění. Navíc se podávají některá antivirotika a interferony, přesto má onemocnění vysoké procento opakování. Proto někteří odborníci doporučují po odstranění papilomů očkovat proti HPV 6 a 11, což prokazatelně snižuje procento recidiv projevů,“ uvádí HPV College, sdružení lékařů, kteří se problematikou HPV dlouhodobě zabývají.

S virem se setkají lidé nejčastěji do 30 let

S infekcí se nejčastěji setkávají mladí lidé do 30. roku života, kteří jsou sexuálně aktivní a měli alespoň jednoho sexuálního partnera. Imunitní systém si s většinou těchto infekcí umí poradit sám.

Zdaleka ne každá také vede k závažným problémům. U části populace se však mohou vyvinout genitální bradavice, přednádorové změny či rakovina. Rakovina děložního čípku, kterou způsobuje dlouhodobé působení HPV až z 99 procent, se objevuje nejčastěji mezi 40. a 60. rokem.

Očkování funguje

Z těchto důvodů má očkování smysl v každém věku. Po naprosté sexuální abstinenci se totiž jedná o nejefektivnější formu ochrany proti infekci HPV. „Nejlepší je nechat se naočkovat ještě před zahájením sexuálního života. V tu chvíli totiž náš organismus ještě pravděpodobně nepřišel do kontaktu s HPV. Jestliže jste to nestihli, určitě to neznamená, že byste se nechat očkovat neměli. Má to totiž smysl i tak,“ vysvětlila Šédová.





V současné době hradí v České republice zdravotní pojišťovny vakcínu dívkám i chlapcům ve věku 13 a 14 let. Od ledna 2024 se toto věkové rozmezí rozšíří na období od 11. do 15. narozenin. Ti, kteří to v tomto věku nestihnou, si musí očkování hradit sami, spousta pojišťoven ale i tak alespoň částečně přispívá.

K dispozici mají lékaři dvě varianty očkovacích látek. Liší se podle toho, proti kolika typům virů působí. Zdravotní pojišťovny hradí obě varianty.

Rakovinu odhalí screening

Dalším krokem v prevenci může být testování na HPV, které hradí zdravotní pojišťovny ženám ve věku 35 a 45 let. Toto testování pomáhá odhalit pacientky, které je potřeba důkladněji sledovat v rámci pravidelných gynekologických prohlídek, v rámci kterých lékař provádí screening rakoviny děložního čípku.

Problémem rakoviny děložního čípku v České republice je to, že se u více než 40 procent žen diagnostikuje ve stádiu, kdy už je na operaci pozdě. Přitom jde o nádor, jehož přednádorová stádia se vyvíjejí několik měsíců i let. Právě proto hrají preventivní prohlídky a screening tak důležitou roli. Každoročně v Česku rakovinou děložního čípku onemocní na 800 žen.