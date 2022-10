Pátá dávka očkování proti covidu zatím nebude, i když by ji někteří lidé chtěli

Proti nákaze ne, proti těžkému průběhu ano

S příchodem nových mutací, zejména velmi nakažlivé varianty s názvem omikron (ta v zemi dominuje již několik měsíců) se ale ukázalo, že dosavadní očkování nechrání proti samotnému nakažení virem SARS-CoV-2, jenž onemocnění covid způsobuje.

Odborníci (vakcinologové, epidemiologové, představitelé ministerstva zdravotnictví či hlavní hygienička) ale ujišťují, že je stále dostatečnou ochranou proti těžkému průběhu covidu.

Ten již tisíce lidí dostal do nemocnic, část z nich na jednotky intenzivní péče, kde jim zdravotníci mimo jiné museli vypomáhat podávání kyslíku. Pacienty v nejhorších stavech napojovali na mimotělní krevní oběh zvaný ECMO. Covid-19 si podle údajů ministerstva zdravotnictví v ČR vyžádal již 41 200 životů.





Nová varianta přeočkování

Kdo na přeočkování proti covidu jde teprve v těchto dnech, může dostat očkovací látku, která je upravena na novou mutaci viru zvanou omikron. A chrání konkrétně před dominantními variantami omikronu označovanými jako BA.4 a BA.5. V tuzemsku je od konce září nově upravená vakcína Pfizer, jež je zatím jako jediná určena proti BA.4 a BA.5.

Část zájemců o přeočkování ale podstoupilo posilující dávku, někdy nazývanou jako booster, před tím, než nejnovější vakcína dorazila. Jednak proto, že z obavy z nákazy nechtěli čekat. A pak také proto, že dlouho nebylo jasné, kdy se na trh dostanou vakcíny upravené s ohledem na varianty SARS-CoV-2.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 12. září avizoval, že evropská léková agentura (EMA) vydala doporučení k registraci upravené vakcíny proti BA.4 a BA.5. Tedy že vakcína byla centrálně zaregistrována v členských zemích Evropské unie. Nicméně toto rozhodnutí ještě neznamená, že v tu dobu byla dostupná na trzích i fakticky. Nějaký čas totiž zabere její distribuce do očkovacích míst. Stejně jako administrativa, kdy šarže musí do ČR papírově propustit SÚKL. Musí k nim být také např. český překlad příbalového letáku a dalších dokumentů. To vše má sice řád, i tak ale zautomatizované procesy nějakou dobu trvají. A vedou k tomu, že fakticky se novinky na jednotlivé trhy dostávají třeba až týdny po tom, co EMA vydá doporučující stanovisko.

Mám nárok na přeočkování na omikron?

Mezi těmi, kteří se nechali přeočkovat dříve, než dorazila novinka Pfizeru, jsou i lidé, kteří mají zájem o vakcínu přímo proti omikronu. Server Vitalia.cz proto zjišťoval, zda je přeočkování na ni možné. Odpovědi nám poskytl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci tiskové konference k zahájení nové kampaně na podporu očkování proti covidu s názvem Očkujte se pro život beze strachu.

Očkování proti covidu-19 v ČR začalo v prosinci roku 2020, tehdy ale bylo jen pro zdravotníky. Záhy po nich je ale mohli podstoupit nejstarší senioři. Jak přibývalo vakcín, přibývalo i skupin obyvatel, kteří na dvě dávky základního očkování měly nárok. Dnes je dostupné všem.

U těch, kteří mají za sebou 1 booster, není přeočkování na omikron problém, protože mohou jít ještě na 2. přeočkování, které je stejně jako další očkování proti covidu plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Nicméně 2. přeočkování je doporučováno lidem z rizikových skupin. To znamená například seniorům nad 60 let, obézním lidem, pacientům s cukrovkou, oslabenou imunitou, srdečními, plicními či neurologickými nemocnicemi, ale i kuřákům.

Být v riziku ale není podmínkou, takže vakcínu dostane každý zájemce, který si zaregistruje termín či přijde do tzv. walk-in očkovacího místa, kde je možná vakcinace bez předchozího smluvení termínu. Podmínkou ovšem je, aby od posledního přeočkování proti covidu uplynuly alespoň 3 měsíce.

Válek: 5. dávka na podzim nebude

Ti, kteří mají za sebou již 2 přeočkování, celkem tedy dostali 4 dávky vakcíny proti covidu, ale na další nyní nárok nemají. A to, ani kdyby si jej hradili ze svého, což v případě očkování proti covidu není možné (s výjimkou některých cizinců). „Určitě nehrozí to, že by po 4. dávce měla za 3 měsíce následovat 5. dávka. Taková debata není v žádném případě na stole,“ říká pro Vitalia.cz ministr zdravotnictví.

Veřejnost přitom uklidňuje. „5. dávka je teď zbytečná. Rozdíl mezi vakcínami existuje, ale spočívá především ve snížení rizika se nakazit. Co se týče ochrany proti vážnému průběhu a úmrtí, tam jsou odborná stanoviska v celku jednoznačná: Každá očkovací látka má tento efekt,“ dodává Vlastimil Válek. „Ať už si kdokoliv vybere jakoukoliv očkovací látku, třeba tu na wuchanskou variantu nebo přeočkování proti variantě B.1 nebo B.4/B.5, ta ochrana, i když se nechal přeočkovat už v červenci či srpnu, bude bezesporu trvat až do konce února. Tedy není potřeba se obávat (z vyvanutí imunity, pozn. red.). A určitě to není tak, že ti, kteří se nechali přeočkovat dříve, by něco udělali špatně. Naopak. Byli obezřetní a mají už nyní vytvořeny protilátky, které je chrání, “ doplňuje ministr v narážce na to, že vytvoření imunity po očkování trvá 2 týdny i déle.

Další přeočkování na jaře nebo za rok

Nemožnost podstoupit nyní 5. dávku očkování proti covidu, se ale v budoucnu zcela jistě změní „Může se stát, že těm, kteří byli přeočkování vakcínou proti wuchanskému viru (tj. vakcínou, která byla dostupná jako první, pozn. red.), budeme nabízet přeočkování, pokud by měli zájem, třeba v březnu, květnu či červnu,“ uvádí ministr Vlastimil Válek.

Nejspíš se tak stane ale až příští rok. Pokud 5. dávka nebude možná na jaře, ministerstvo ji umožní nejspíš nejpozději na podzim 2023, protože existuje předpoklad, že covid bude mít svoji sezónu podobně jako chřipka.

Ve chvíli, kdy covid přestane rychle mutovat a bude dlouhodobě dominantní jedna z jeho variant, podle ministra se interval přeočkování prodlouží z 3 měsíců zhruba na 9 měsíců. Očkování proti covidu by pak nabylo podobné podoby jako má nyní to proti chřipce. Přeočkování by tedy bylo možné každý rok před covidovou sezónou. Ta vesměs zatím kopírovala tu chřipkovou, u které nastává ideální čas na očkování nyní, tedy v říjnu. Sezóna chřipky vrcholí většinou v únoru. „Existuje i varianta, že velmi rizikoví lidé by se očkovali proti covidu v režimu podzim-jaro. U nich by tedy očkování nebylo 1× za rok, ale 1× za 6 měsíců,“ dodává Vlastimil Válek.

Hledá se vakcína 2v1

Ačkoliv covid a chřipka jsou obě virová onemocnění (byť je způsobuje jiný virus) a jejich sezóna se kryje, na trhu zatím není žádná vakcína, která by v sobě kombinovala očkovací látky proti oběma těchto chorobám. Výrobci léčiv ale mají snahu takové očkování přinést. Žádný z pokusů o vakcínu 2v1 ovšem zatím nepřekonal bariéru klinických zkoušek, nezbytných pro registraci lékovými úřady.

Nicméně vakcinologové již před delší dobou vydali doporučení, že je možné očkovat vakcínu proti chřipce i vakcínu proti covidu v jeden den, jen každou do jiného ramene.

