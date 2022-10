Při přeočkování dětí proti covidu nespoléhejte na centrální registraci

Až donedávna se možnost přeočkování týkala pouze dětí od 12 let. Nyní už je možné nechat potřetí naočkovat děti od 5 let věku, protože evropský lékový úřad schválil změnu použití u dětské vakcíny s názvem Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech.

Rodiče, kteří o přeočkování malých dětí mají zájem, by ale měli zpozornět. U přeočkování malých dětí se liší možnost objednání. Zatímco dospělí se na přeočkování mohou hlásit také přes Centrální rezervační systém, u nejmenších dětí to není možné. „Děti ve věku 5–11 let jsou očkovány nižší dávkou vakcíny Comirnaty,“ vysvětluje důvod odlišností mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Slabší vakcínu mají jen někde

Nižší dávka vakcíny znamená, že zatímco děti od 12 let a dospělí dostávají dávku 30 mikrogramů, u menších dětí jde o dávku 10 mikrogramů. Tyto vakcíny s nižší dávkou se používají pro základní očkování (2 dávky) i přeočkování (3. dávka). Většina míst, kde se očkuje, je ovšem k dispozici nemá. Důvodem je, že dětí ve věku 5 až 11 let se očkuje málo, jenže vakcíny není možné nakoupit po jednotlivých kusech.

Necháváte očkovat děti ve věku 5 až 12 proti covidu? Ano, včetně všech přeočkování Mají první dvě dávky, další jim dát nechci Ne, vůbec Zobraz výsledek

Nákup tedy zdravotníci musí vždy zvažovat, aby zbytek dávek nevyhazovali, protože v tom případě by jim vakcínu ani její aplikaci zdravotní pojišťovny nezaplatily. To je také důvod, proč slabší vakcínu pro nejmenší děti nemá ani řada pediatrů. Rodiče proto za očkováním i přeočkováním musí většinou s malými dětmi cestovat.

Rodiče, kteří dítě ve věku 5 až 11 let nenechají či nemohou nechat očkovat u jeho pediatra, s ním ale mají očkování proti covidu vždy předem prokonzultovat. „Doporučujeme jako první začít dotazem u praktického lékaře pro děti a dorost, který by měl znát a vyhodnotit komplexní zdravotní stav dítěte. Rodičům také řekne, zda očkování nebo přeočkování doporučuje, či nikoliv, a zda sám očkuje. Pokud ne, je možné následně jít na očkovací místo,“ popisuje náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.





Kde najít přehled očkovacích míst

To, že malé děti k přeočkování nelze většinou centrálně registrovat, ovšem neznamená, že web Centrálního rezervačního systému je rodičům zcela k ničemu. Najdou na něm seznam míst, kde přeočkovávají děti od 5 let. Některé z nich umožňují rezervaci konkrétního dne a času. U nich je ale nutné individuální, nikoliv centrální objednání. Rodiče také musí počítat s tím, že při objednání si na přeočkování dítěte budou muset počkat. „Očkovacích míst u dětí není tolik jako u dospělých. To znamená, že tam může být nějaká časová prodleva. Spousta z nich je v režimu walk-in, tedy že přijdete s dítětem na přeočkování bez objednání v době, kdy mají otevřeno. Proto nevidím důvod u přeočkování malých dětí využívat Centrálního rezervačního systému,“ podotýká Josef Pavlovic. Ministerstvo proto neplánuje, že by v budoucnu systém měnilo a zavedlo u přeočkování proti covidu u nejmenších dětí centrální rezervaci termínů.

Pokud chcete najít seznam míst, kde přeočkovávají děti od 5 do 11 let, vstupte do Centrálního rezervačního systému. Zvolte si políčko Přehled očkovacích míst a následně možnost Dávka 1. posilovací a zde ještě volbu COMIRNATY/Pfizer 5–11 let. Následně si vyberte kraj, kde s dítětem chcete očkování podstoupit. Následně v tabulce, která je níže na webu, uvidíte přehled míst včetně informace, zda je nutné se na přeočkování objednat předem. A pokud ano, jakým způsobem.