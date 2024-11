Tohle o horkých nápojích možná vůbec netušíte. Dvě varování a jeden kvíz

Znalosti o horkých nápojích však obvykle zahrnují pouze vědomí toho, co obsahují, a většinou končí tím, jak je připravit. Pokud je to i váš případ, pojďte to napravit a zjistit o nich více!

V tomto kvízu se zabýváme především jejich historií, tedy například kdo si na nich pochutnával jako první, jaké se s nimi pojí legendy, ale i podle čeho byly pojmenovány. Ať už jste milovníkem horké čokolády, grogu, nebo svařáku, zde máte možnost se o vašich oblíbených drincích dozvědět nějakou zajímavost, o kterou se poté můžete podělit s ostatními při jejich popíjení.

Na závěr snad jen jednou malé varování, nebo vlastně dvě – zatímco při procházce městem a po trzích vás sklenka horkého moku skutečně na chvíli zahřeje, ve skutečnosti alkohol, zvláště ve větším množství, přispívá k prochladnutí, protože roztahuje cévy. Druhé upozornění se týká velké kalorické vydatnosti většiny těchto nápojů, myslete na to, až si k nim budete chtít dát ještě klobásu nebo ohřátou oplatku.