Sluneční brýle by neměly mít zatmavení větší než 50 až 60 procent

Zimní období je spojené s vyšším rizikem úrazů – ať už při sportu, nebo běžném pohybu venku. Na horách je samozřejmostí helma a kvalitní výstroj, ale opatrní bychom měli být i ve městě, kde hrozí uklouznutí na ledu nebo pády na zmrzlý povrch.
U dětí je důležité dbát na ochranu hlavy při bruslení a nezapomínat ani na rukavice. Poranění prstů při kontaktu s bruslí může mít velmi vážné následky. Při pohybu na zamrzlých rybnících nebo přírodních kluzištích je navíc nutné vždy ověřit, zda je led dostatečně silný.
Oči v zimě dostávají zabrat
Zrak hraje zásadní roli v orientaci i bezpečnosti. Přibližně třetina lidí se zrakovou vadou má potíže s odhadem vzdálenosti a každý osmý problémy s prostorovou koordinací. Nejrizikovější je přitom nekorigovaná zraková vada. Ani lidé bez dioptrií by ale neměli ochranu očí podceňovat. V zimě jsou oči vystavené nejen mechanickému podráždění, ale i zvýšenému riziku úrazu.
Jde o rizika spojená s pobytem v přírodě – čili úrazy v podobě vniknutí cizího tělíska do oka, ať už je to hmyz, částečky prachu, větvičky ze stromů, upozorňuje Eva Jerhotová, lékařka pražské Oční kliniky NeoVize. Ochranné sportovní brýle proto nejsou jen doplňkem pro lyžaře.
Chrání oči před větrem, prachem i možnými nárazy a podle odborníků mohou zabránit až 90 procentům vážných poranění očí. Vhodná jsou zejména fotochromatická skla, která se přizpůsobují světelným podmínkám. Klasické dioptrické brýle nejsou při sportu z bezpečnostního hlediska ideální a kontaktní čočky mohou být v mrazu velmi nekomfortní. I proto jsou komplikace při sportu častým důvodem, proč se lidé rozhodují pro laserovou operaci očí, která dokáže trvale odstranit krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus.
Mráz a vítr jako tichý nepřítel očí
Zatímco popraskané rty nebo suchá pokožka jsou v zimě běžným tématem, o očích se mluví méně. Přitom právě ty jsou na chlad a vítr mimořádně citlivé.
Mráz a vítr zvyšují odpařování ochranného slzného filmu z povrchu oka a v extrémních případech mohou způsobit narušení povrchu oka – rohovky. Nehledě na nepříjemné subjektivní potíže, jako je pálení nebo řezání, zvyšují také sklon ke vzniku zánětu spojivek i rohovky, vysvětluje oftalmoložka Jerhotová.
Riziko navíc nekončí u chladu. Se zvyšující se nadmořskou výškou, ale i při jasném zimním dni ve městě, roste intenzita UV záření. To může poškodit nejen pokožku, ale i zrak.
Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní, aby byl zrak chráněn před UVA i UVB zářením. Doporučený je UV 400, upozorňuje docentka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno.
Zároveň dodává, že skla by neměla být příliš tmavá – ideální je zatmavení kolem 50 až 60 procent, aby nedocházelo k nadměrnému rozšíření zorniček. Bez dostatečné ochrany hrozí záněty rohovky nebo spojivek, které se projevují bolestí, slzením, světloplachostí a někdy i neschopností otevřít oči. V takovém případě je nutná návštěva očního lékaře.
Zima klade zvýšené nároky na celý organismus. Aby nedošlo k prochladnutí, je důležité dodržovat pitný režim i v chladném počasí, kdy pocit žízně často ustupuje. Teplé nápoje pomáhají udržet tělesnou teplotu a podporují regeneraci. Pokud trávíte venku delší dobu, vyplatí se kvalitní termoska, která udrží nápoj horký po celý den.
Zásadní vlastnost odlišující kvalitní produkty je vždy ta izolační, tedy jak dlouho vydrží nápoj horký nebo studený.
U termosek chtějte pro horký nápoj alespoň 8 hodin, tedy celodenní ‚výdrž‘, doporučuje Veronika Korfová z e-shopu Termoo.
Kvalitní výrobce navíc zaručuje garanci izolačních vlastností na řadu let. Důležitými faktory při výběru jsou rovněž zdravotně nezávadný materiál, recyklovatelnost, udržení chuti nápoje a také odolnost, jelikož při sportu může dojít k nárazům a pádům. Podstatný je i kvalitní stoprocentně těsnící uzávěr, aby vám obsah termosky neskončil v batohu.