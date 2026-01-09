Pojišťovna RBP zavádí příspěvek na test na dědičný vysoký cholesterol

RBP je poslední pojišťovnou, která novinky v příspěvcích z fondu prevence představila. Už loni ale informovala, že v roce 2026 fond navýší o 10 milionů korun na celkem 150 milionů korun a se zvýšením přichází i jedna novinka a několik změn.
Co se dozvíte v článku
Nový příspěvek na krevní test
Letos mohou pojištěnci ve věku 19 let a starší čerpat 500 Kč na vyšetření tzv. familiární hypercholesterolémie. Testy na ni provádí laboratoře za cenu ve výši stokorun.
RBP novinku připravila ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Příspěvek poskytuje na vyšetřením ze vzorku krve, které zodpoví, zda zvýšená hladina cholesterolu je způsobena dědičnou genetickou poruchou nebo životním stylem.
Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění, při kterém má člověk od narození výrazně zvýšený cholesterol. Ten způsobuje změny cévních stěn. Postupný proces kornatění nebolí, ani se nijak léta neprojevuje, nemocný o něm proto nemusí vůbec vědět, zejména když jde o dítě, u nějž vysoký cholesterol lékaři nečekají, neboť ateroskleróza je spojovaná zejména se špatným životním stylem.
Pokud o něm nemocný neví, nemůže změny léčbou brzdit, a tedy zabránit rozvoji následků. Při familiární hypercholesterolémie mohou mít podobu mrtvice nebo infarktu ještě před čtyřicátinami. Lékaři a stát proto už několik let hledají cestu, jak cholesterolémii vyšetřovat plošně ve formě screeningu.
Jaké příspěvky budou vyšší
Mezi letošní novinky v bonusech RBP patří zvýšení příspěvku na sportovní permanentky, diagnostické vyšetření a ošetření, brýlové obruby ze 700 Kč na 1 000 Kč. Platí to ale jen pro děti a dospívající do 18 let, kteří sami nebo jejich rodiče využívají aplikaci my213.
Pojišťovna také ze 3 000 na 4 000 Kč. zvyšuje příspěvek na komplexní onkologickou prohlídku.
Z částky 1 300 Kč na 2 000 Kč navýšila bonus pro miminka do jednoho roku. Rodiče jej mohou uplatit např. na nákup monitoru dechu, kojeneckých mlék, plen, vlhčených ubrousků, probiotik, kapek proti nadýmání, krémů proti opruzeninám, pudrů nebo vitamínu D.
Kdy to bez prevence nepůjde
Také RBP musí více svázat příspěvky pro dospělé s prevencí u praktika. Vybrala proto čtyři programy, v nichž peníze dá jen tomu, kdo byl za poslední dva roky u lékaře. Noví klienti, kteří jsou u pojišťovny registrovaní kratší dobu a zatím u nich lékaři prevenci nevykázali, budou podepisovat čestné prohlášení.
Prevence bude podmínkou proplacení příspěvku na:
- dentální hygienu,
- pohybové aktivity,
- komplexní onkologickou prohlídku (u pojištěnců nad 19 let),
- programu B90+.
Současně se u nich prodlouží platnost dokladů k proplacení ze tří měsíců na půl roku.
Zachované příspěvky
RBP dále v tiskové zprávě upozorňuje, že v platnosti zůstávají velmi žádané příspěvky z roku 2025. Mezi ně patří třeba:
- 10 000 Kč na ozdravné pobyty u moře, v horách nebo lázních pro děti a mládež od šesti do 15 let s opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami.
- 7 000 Kč na genetické vyšetření dědičných onemocnění pro odhalení nejčastějších mutací v pěti genech pro páry, které plánují založit rodinu.
- 5 000 Kč na odbornou, a to i online konzultaci s psychologem či terapeutem pro zlepšení duševního zdraví a udržení psychické pohody.
- 1 500 Kč na dětský tábor pro děti od tří let do ukončení základní školní docházky nebo na letní prázdninový pobyt (minimálně sedm dní) či příměstský sportovní tábor (minimálně pět dní).
- 1 000 Kč na školy a školky v přírodě.
- Speciální příspěvky ve výši až 6 500 korun pro dárce krve a kostní dřeně.
- 4 000 Kč na očkování proti HPV určené dívkám od 9 do 11 let a dále pak od dovršení 15 let a chlapcům od devíti let do 11 let a dále pak od dovršení 15 let věku.
- 10 000 Kč pro chronicky nemocné pojištěnce od 19 let na lázeňský pobyt.
Komplexní přehled preventivních a bonusových programů RBP je zveřejněn na webových stránkách pojišťovny.
Stejně jako u jiných i u RBP nově platí, že pojištěnec nemá nárok na zpětně proplacené bonusy, pokud je u něj pojišťovna eviduje nedoplatek na zdravotním pojištění, penále či jiný závazek. Toto pravidla se vztahuje také na insolvence nebo splátkové kalendáře.