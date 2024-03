Do nemocnic brzy zamíří nové antibiotikum proti odolným bakteriím

O novém antibiotiku pro boj s infekcemi způsobenými multirezistentními bakteriemi informovala Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na konci března tiskovou zprávou. V ní uvádí, že jej doporučuje ke schválení do medicínské praxe v Evropské unii.

K čemu je novinka určena

Nové léčivo se nyní jmenuje Emblaveo. Je určeno pro léčbu komplikovaných nitrobřišních infekcí, nemocničního zápalu plic či infekcí močové soustavy a těmi způsobenými určitými typy bakterií, u nichž medicína nyní má jen omezené možnosti léčby.

Limitem je tzv. antibiotická rezistence. To znamená, že část mikrobů si dokázala vypěstovat odolnost vůči antibiotikům, a ta proto nezabírají na dříve léčitelná onemocnění. Množení patogenu kvůli tomu pokračuje, stejně jako šíření infekce, jež může být nakonec pro pacienta smrtelnou.





Jak Emblaveo funguje

Emblaveo je kombinací dvou léčivých látek: aztreonamu a avibak­tamu. Ačkoliv EMA hovoří o novém antibiotiku, ve skutečnosti je nová kombinace, protože obě látky, byť třeba v jiných kombinacích, už jsou v EU registrovány.

Aztreonam patří mezi antibiotika. Zabíjí bakterie tím, že se naváže na proteiny na jejich povrchu.

Avibaktam blokuje působení enzymů, jež umožňují bakteriím štěpit určité typy antibiotik a ty pak ztrácení účinnost. Pokud dojde k zablokování funkce těchto enzymů, obnovují se účinky léčiva a to dokáže mikroorganismy zlikvidovat.





Proč jde o nemocniční lék

Mezi nejčastější nežádoucí účinky Emblavea patří snížení počtu červených krvinek, zvýšené hladiny jaterních enzymů a průjem.

Podstatnou informací je, že nova kombinace látek není určena pro užívání mimo nemocnici. Musí se totiž podávat infuzí do žíly. Stejný způsob podání se při komplikacích protibakteriální léčby používá u jiných antibiotik již dnes. Infuze umožňuje rychle dostat do organismu vyšší koncentraci léčiva. Navíc se při ní používají i tzv. trezorová antibiotika. Jde o léky poslední volby a lékaři jimi šetří. Podobný osud nejspíš čeká také popisovanou novinku.

V ČR bude léčba hrazená

Kvůli důkazům, že Emblaveo dokáže léčit tam, kde jiná antibiotika selhávají, jej EMA řadí do hlavního zájmu veřejného zdraví . To znamená, že ve schvalovacím procesu má prioritu. Ale také to, že klinická hodnocení, jež dokládají účinnost a bezpečnost, probíhají zrychleně. To sice umožňuje léku dostat se dříve k pacientům, zároveň ale úřady po výrobci budou chtít v budoucnu doplnit další údaje.

Pokud by registraci Evropská komise posvětila, přípravek může být uváděn na trh ve všech zemích EU, protože povolení je centrálně uděleno pro celou Unii. V ČR bude Emblaveo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, protože se podává v nemocnicích, kde jsou léčiva hrazená z veřejných peněz.