Oblíbené léky v podobě horkých nápojů nedokáží uvolnit nos. V USA zvažují jejich zákaz

Přezkoumání účinnosti se týká látky nazývané fenylefrin. Je v různých kombinacích obsažena ve volně prodejných lécích, které slibují uvolnění nosu a dutin při nachlazení, chřipce a dalších onemocnění. Jak ale zjistili poradci amerického lékového úřadu FDA, část z nich nefunguje.

Nepomůže ani neublíží

„Poradní výbor pro léky bez předpisu projednal nové údaje o účinnosti perorálně podávaného fenylefrinu a dospěl k závěru, že současné vědecké údaje nepodporují to, že doporučené dávkování perorálně podávaného fenylefrinu je účinné jako nosní dekongestant,“ oznámila v polovině září na svém webu FDA, tedy autorita pro regulaci léků a potravin na trhu v USA.

V překladu to znamená, že fenylefrin užívaný ústy, tedy v podobě tablet nebo prášku rozpustného v horké vodě, dle jednoho z poradních orgánů FDA nijak nezabírá, pokud jde o uvolnění nosu. Poradce lékové autority zároveň konstatuje, že látka sice není v některých formách léčiv účinná, zároveň ale není nebezpečná pro zdraví při užívání v doporučených dávkách.





Podle odborného webu Remedia, který na informaci z FDA upozornil, se v tuzemsku s touto účinnou látkou volně prodává více než deset různých léků podávaných ústy, tedy těch, které se polykají nebo pijí. Neznamená to, že neúčinkují třeba na bolest, pokud mají složku, která ji umí tlumit.

Léky s obsahem fenylefrinu-hydrochloridu Coldrex tablety

Coldrex horký nápoj

Coldrex maxigrip

Coldrex junior

Ibalgin Grip

Paracetamol/fenylefrin hydrochlorothiazid, Sandoz

Paracetamol/guaifenezin/fenylefrin hydrochlorothiazid, Wrafton

Paralen Grip horké nápoje

Tantogrip citrón/citrón a med/pomeranč

Theraflu

Vicks/Vicks horký nápoj Zdroj: Remedia/Nonstop-lekarna.cz

Informace o neúčinnosti se nevztahuje na použití fenylefrinu v nosních sprejích nebo v lécích, jež zároveň s ním obsahují také například acetaminofen nebo ibuprofen­. Ty zabraňují i bolesti, případně zánětu a snižují horečku a tento účinek poradci FDA nezpochybňují. Neříkají ani to, aby se pacienti při virózách obecně neléčili horkými nápoji.

Čeká léky úplný zákaz?

K závěru, že fenylefrin užívaný ústy nefunguje, dospěl jeden z poradních orgánů FDA. Americká léková agentura se nyní tímto závěrem zabývá a zvažuje, jaké přijme opatření. Jedním z nich může být to, že by takové léky byly na trhu v USA zakázány.





To by se teoreticky mohlo dotknout i České republiky. „Pokud by se FDA vydal touto cestou, mohlo by se několik volně prodejných přípravků používaných proti nachlazení a alergii stát nedostupnými. Z celosvětového pohledu by šlo o nejméně 250 produktů s tržbami kolem 1,8 miliardy dolarů,“ vyčíslila v Remedii lékařka Marta Šimůnková.