Bramborový salát s majonézou se vám povede, když koupíte správné brambory varného typu A

Bez bramborového salátu by to snad ani nebyly Vánoce. Jeho současná podoba u nás ale nemá až tak dlouhou tradici. Dříve se připravoval zejména z toho, co bylo doma zrovna po ruce. Varianta s majonézou, na kterou dnes mnohé domácnosti nedají dopustit, se u nás objevila až kolem poloviny dvacátého století.