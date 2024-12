Vánočka se pletla z devíti pramenů. Ale klidně ji upleťte jen ze čtyř, pěti nebo šesti

Historie vánočky

Vánočka je speciální druh vánočního pečiva z kynutého těsta, který se připravuje na českém, slovenském, rakouském a německém území. První zmínky o vánočním pečivu podobném vánočce lze najít ve 13. století. Tehdy ale vánočka ještě nebyla vůbec zapletená, ale měla spíše podlouhlý nepletený tvar. Proto se jí říkalo calta (z německého zelten). První vánočky byly určeny jako dary pro vyšší společenské vrstvy.

Prameny se začaly zaplétat až zhruba v 16. století. Zapletená vánočka se tradičně pletla z celkem devíti pramenů. U pletené vánočky jste se mohli setkat s nejrůznějšími označeními, z nichž mnohá se používají ve specifických lokalitách dodnes. Patří mezi ně štěrovka, húska, štědrovečernice, štědrovice, pleténka, pletenice, vandrovnice a štrucla. Provedení vánočky se hodně lišilo podle toho, pro koho se pekla. Pro čeládku byla vánočka z obyčejného těsta. Pokud byla určena hospodáři, hospodyně ji obohatila rozinkami, mandlemi, ořechy, sušeným ovocem a aromatickým kořením. Upéct skutečně výstavní vánočku navíc neuměla každá hospodyně. To je ostatně jedním z důvodů, proč se během její přípravy dodržovalo velké množství zvyků.

Význam devíti pramenů

S vánočkou se pojí mnoho pověr a nejrůznějších symbolů. Aby se vánočka hospodyni podařila, bylo nutné dodržovat určité zvyky. Hospodyně měla zadělávat těsto v bílé zástěře a šátku, nesměla mluvit a při kynutí měla vyskakovat vysoko do výšky. Na výsledku pečení lidem opravdu hodně záleželo, protože věřili, že děravá, potrhaná nebo spálená vánočka nevěští nic dobrého. Někdy se také přidávala do těsta mince. Ta měla totiž přinést štěstí, zdraví a bohatství tomu, kdo ji našel ve svém plátku. Na Štědrý večer se v některých hospodářstvích ukrajoval malý krajíček vánočky pro dobytek, aby mu zajistil zdraví a plodnost a ochránil ho před uřknutím.





S jednotlivými prameny vánočky se také pojí zajímavá symbolika. Vánočka se má plést správně z devíti pramenů. Spodní čtyři prameny totiž symbolizují slunce, zemi, vodu a vzduch. Prostřední tři prameny odkazují na člověka a jeho rozum, vůli a cit. Horní dva prameny jsou vyhrazeny lásce a vědění (moudrosti).

Tipy na pletení a přípravu vánočky

Tradičním těstem, ze kterého se vánočka připravuje, je kynuté těsto. Dnes můžete pochopitelně najít i mnoho jiných receptů, kde se používá třeba jogurt, velké množství másla a další ingredience. Výsledkem tak může být hodně nadýchané těsto, řidší těsto, nebo naopak hodně tuhé těsto. Podle některých hospodyněk se nejsnadněji pracuje se studeným těstem. Prameny pak jdou snadněji motat. Co se týče počtu pramenů, záleží na vašich zkušenostech a ambicích. Vyberte si takové těsto, se kterým máte zkušenosti a víte, jak ho správně připravit.

Při kynutí nedávejte mísu s těstem přímo na zdroj tepla, protože by mohlo zřídnout. Před samotným pletením si dejte záležet na tom, abyste těsto rozdělili na stejně velké kousky. Jednotlivé prameny vyválejte tak, aby měly stejnou délku. Při pletení se doporučuje prameny příliš neutahovat, ale nechat je spíše volnější. Kynuté těsto stále pracuje, a pokud byste je utáhli příliš těsně, vánočka bude potrhaná. Upletenou vánočku nechte kynout zvolna. Pokud byste to uspěchali, vánočka by kynula během pečení a popraskala by.

Níže vám představíme jednotlivé postupy, jak si uplést vánočku ze čtyř, pěti, šesti, osmi a devíti pramenů. A pokud si na pletení vánočky netroufáte, existují speciální vánočkové formy, do kterých pouze nalijete řidší těsto.

Jak uplést vánočku ze 4 pramenů?

Vánočka ze čtyř pramenů je vhodná pro začátečníky. Počítejte s tím, že bude menší, tím pádem se z ní nenají tolik strávníků. Postup je následující:

Z těsta ukrojte čtyři rovnoměrné díly. Vyválejte čtyři prameny o stejné délce. Vytvořte z pramenů dvojice a spojte je ve vrchní části. V levé dvojici přehněte levý pramen přes pravý. Analogicky proveďte totéž i v pravé dvojici. Poté uchopte dva prostřední prameny a přehněte levý přes pravý. Postup opakujte, dokud se nedostanete na konec vánočky.

Jak uplést vánočku z 5 pramenů?

Vánočku upletenou z pěti pramenů můžete znát pod označením rybí kost. Po vizuální stránce jde totiž o unikát. Postup je následující:

Z těsta ukrojte pět rovnoměrných dílů. Vyválejte pět stejně dlouhých pramenů. Prameny spojte ve vrchní části a rozdělejte je na jednu dvojici (vpravo) a jednu trojici (vlevo). Uchopte vnější pramen z levé strany a položte ho doprostřed (ke dvěma pramenům). Uchopte vnější pramen z pravé strany a položte ho doprostřed (ke dvěma pramenům). Tyto dva kroky opakujte, dokud se nedostanete na konec vánočky.

Jak uplést vánočku ze 6 pramenů?

Při pletení vánočky ze šesti pramenů postupujte takto:

Z těsta ukrojte šest rovnoměrných dílů. Vyválejte šest stejně dlouhých pramenů. Všechny prameny spojte ve vrchní části a položte. Pravá ruka uchopí levý krajní pramen a levá ruka pravý krajní pramen (tím se překříží). Pravou rukou položte pramen doprostřed a pak touto rukou uchopte levý krajní pramen. Levou rukou položte pramen doprostřed a poté touto rukou uchopte pravý krajní pramen. Pramen z pravé ruky položte doprostřed. Pletení opakujte, dokud nedojdete na konec vánočky.

VIDEO: Jak uplést vánočku ze 6 pramenů

Jak uplést vánočku z 8 pramenů?

U osmi pramenů si musíte dát pozor na to, abyste si je nespletli. Postupujte takto:

Z těsta ukrojte osm rovnoměrných dílů. Vyválejte osm stejně dlouhých pramenů. Prameny ve vrchní části spojte a položte. Uchopte pravý vnější pramen a položte ho přes všechny prameny na levý kraj. Uchopte levý vnější pramen a položte ho přes všechny prameny na pravý kraj. Vraťte se k pravému vnějšímu pramenu a položte ho doprostřed. Poté uchopte druhý pramen z pravého kraje a položte ho přes všechny prameny na levý kraj. Vraťte se k levému vnějšímu pramenu a položte ho doprostřed. Poté uchopte druhý pramen z levého kraje a položte ho přes všechny prameny na pravý kraj. Postup opakujte, dokud nedojdete na konec vánočky.

Jak uplést vánočku z 9 pramenů?

Na konec článku jsme si nechali vánočku z devíti pramenů. Vánočka má tři patra po čtyřech, třech a dvou pramenech. Postupujte takto: