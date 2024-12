Udělejte si french toast ze zbylé vánočky, kterou by bylo škoda vyhodit

Jak zpracovat zbylou vánočku, kterou už jinak nesníte? Udělejte si z ní french toast. Recept není složitý, hotovo máte za pár minut.

Suroviny:

Několik plátků starší vánočky

2 vejce

70 ml smetany

20 g vanilkového cukru

Špetka soli

20 g másla

Z vajec, smetany a špetky cukru si připravte směs, do které pak z obou stran namočte plátky vánočky. Na pánvi rozehřejte máslo a namočenou vánočku pomalu opečte dozlatova.





Hotový french toast můžete podávat třeba s ovocem nebo krémem ze zbytku smetany, vanilkového cukru a tvarohu.

Pokud si chcete tuhle dobrotu vychutnat i jindy než během Vánoc, stačí samotnou vánočku zamrazit – nakrájejte ji předtím na plátky, bude se vám snáze zamrazovat. Až povolí, můžete ji obalit a osmažit. Kromě vánočky můžete na french toast použít i další druhy pečiva, například briošku. Vánočka se naopak dá použít například i do žemlovky.

Recept na french toast ze zbylé vánočky máme od Too Good To Go, platformy, která pomocí aplikace umožňuje nákup nesnězeného jídla z restaurací, bister, kaváren a obchodů za zlomek původní ceny.

Ta si zároveň nechala ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK udělat průzkum, zda lidé plýtvají i doma, a zaměřila se při tom právě na nadcházející svátky. Výsledky?

87 % Čechů zbyde po Vánocích jídlo, ale pouze 3 z 10 přiznávají, že zbytky vyhazují

Češi nejvíce plýtvají bramborovým salátem (52 %), chlebem (50 %) a sladkostmi (38 %)

Nejčastějším důvodem plýtvání během Vánoc je příprava přílišného množství jídla

52 % lidí nezpracovává zbytky do dalších pokrmů, starší generace jsou ale oproti Gen Z a mileniálům v tomto ohledu iniciativnější

Za jídlo na Vánoce Češi průměrně utratí kolem 2000 korun, přičemž výdaje i množství vyplýtvaného jídla logicky stoupají s vyšším počtem členů domácnosti a výší příjmů

Průzkum společnosti Too Good To Go mimo jiné poukazuje také na skutečnost, že navzdory tomu, že 87 % Čechů zbyde po Vánocích jídlo, více než polovina lidí ho dále nezpracovává.