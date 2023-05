Nechte si vyšetřit znaménka. Stany proti melanomu vyrostou v Praze, Brně a Ostravě

Ze zahraničních publikací je známé, že jedno spálení v dětství do puchýřů zvyšuje riziko kožní rakoviny v dospělosti na dvojnásobek. Ochranu dětí a dospívajících tak lékaři vnímají jako klíčovou pro snížení rizika kožní rakoviny.

„Proto se i v České republice letos společně se skupinou Euromelanoma zaměřujeme na osvětovou kampaň pro mladistvé se snahou omezit celosvětový růst počtu případů rakoviny kůže. Pokud by totiž pokračoval stávající trend, její počet vzroste do roku 2040 o 85 %. Proto je třeba změnit strategii při pobytu na slunci u dětí a dospívajících,“ řekla dermatoložka Monika Arenbergerová.

Mladí chápou nebezpečí, ale nechrání se

Většina mladistvých podle průzkumu, který k Evropskému dni melanomu v České republice proběhl, sice připouští souvislost mezi nedostatečnou ochranou proti UV záření a rozvojem rakoviny kůže, ale přitom 2/3 z nich uvádí, že se většinou před sluncem nechrání.

Pouze 27 % při pobytu na slunci vždy nosí klobouk, 17 % vždy nosí oblečení s dlouhým rukávem, 21 % vždy nosí sluneční brýle s UV ochranou, 49 % vždy nebo často zůstává ve stínu, 52 % si vždy nanáší opalovací krém na obličej, případně 56 % vždy aplikuje opalovací krém na jiné exponované části těla.

Mladí dnes podle odborníků méně kouří nebo pijí alkoholické nápoje a raději chodí do posilovny než do baru. Obecně se proto zdá, že dnešní dospívající více dbají na své zdraví než generace před nimi. To je podle dermatologů dobrá zpráva, ale chránit pokožku před účinky UV záření se velké části z nich ještě nedaří.

„Rakovina kůže je jednou z mála rakovin, které můžeme svým chováním sami předcházet a také kterou si můžeme sami diagnostikovat a přijít s ní k dermatologovi včas,“ dodal kožní lékař Petr Arenberger.





Stany budou otevřené od 10 do 18 hodin

V rámci Evropského dne melanomu, který připadá na 24. května, si budou stejně jako každý rok moci lidé nechat zkontrolovat své pihy a znaménka. Dermatologové jim budou k dispozici ve Stanech proti melanomu.

V Praze budou stany stát na Václavském náměstí 15. a 16. května, v Brně na náměstí Svobody 22. května a v Ostravě v Shopping parku Avion 23. května. Otevřeno bude vždy od 10 do 18 hodin.

V uplynulých 16 ročnících stany navštívilo více než 50 tisíc lidí a lékaři odhalili přes 450 melanomů.

Celkem v Česku lékaři ročně diagnostikují asi 3500 melanomů a více než 400 lidí na ně zemře. V současnosti také v ČR žije přes 40 tisíc lidí, kteří mají melanom v osobní anamnéze, tedy se s ním léčí nebo v minulosti léčilo.