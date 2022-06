Kůže si pamatuje všechno a preventivní vyřezávání znamének nemá smysl

Dopad UV záření se projeví po letech

„Kožní melanom převyšuje svým nebezpečím ostatní možné nádory, protože může zakládat vzdálená ložiska neboli metastáze,“ popsal na online semináři, který pořádala nezisková organizace mladých lékařů a mediků Loono, dermatovenerolog Miroslav Důra z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Lékař dodává, že většina případů je nějakým způsobem závislá na UV záření, které jsme absorbovali za celý život:

„Není tedy překvapením, že se melanomy objevují až ve vyšším věku. Statistiky říkají, že nejvyšší výskyt je mezi 65 a 70 rokem. Platí to i pro jiné typy kožních nádorů. Tím ale nechci říct, že by byl výskyt nádoru v nižším věku nějak výjimečným,“ říká Miroslav Důra.

Nechat si vyříznout znaménko není prevence

Faktorů, které mohou ovlivnit vznik melanomu, je mnoho. Už ale neplatí, že má smysl nechat si vyříznout znaménko z preventivních důvodů, jak se někdy uvádělo dříve.





„To, že ze znaménka vznikne podivné znaménko a z toho vznikne melanom, je mýtus. Dnes už víme, že melanom vzniká jinými cestami a ze sedmdesáti procent se objevuje na kůži zcela nově, tedy aniž by tam bylo před tím znaménko,“ upozorňuje Miroslav Důra s tím, že rizikovým faktorem není znaménko, ale celá pokožka. „To bychom se museli úplně svléknout z kůže,“ dodává dermatolog.

Prevencí tedy není nechat vyříznout si znaménka s pocitem, že jsme pro své zdraví udělali dost, ale nechat si zkontrolovat kůži celého těla.

Stejně tak nemá smysl přelepování jednotlivých znamének náplastí před tím, než jdeme na slunce. Naopak je nutné chránit kůži celou. K tomu nám slouží jednak oblečení a jednak kvalitní opalovací krémy. „Doporučuji vybírat krémy v lékárně, kde vám mohou i poradit. Důležité je, aby tam byl filtr jak proti UVA, tak UVB záření. Každé má trochu jiný vliv na kůži a my bychom se měli chránit proti oběma. UVA může projít i sklem,“ upozornil lékař.

Prevence rakoviny kůže K hlavním a vlastně jediným prevencím patří: komplexní ochrana před sluncem,

preventivní kontroly u dermatologa.

Každé spálení u dítěte může způsobit problémy v dospělosti

Ochrana kůže před sluncem by měla být důkladná, a to po celý život:

„My sice paměť ztrácíme, ale kůže si pamatuje všechno. To, že byla v dětství jednou nebo i víckrát spálená, a kdy jsme se spálili v dospělosti. Jak často jsme se vystavovali slunci, to vše nám může připomenout v pozdějším věku,“ varuje dermatolog.

Spálení, zejména v dětském věku, je rizikovým faktorem. Děti do šesti měsíců by se neměly slunci vystavovat vůbec a do dvou let by se měly vyhnout minimálně přímému polednímu slunci. „Kůže se teprve tvoří, nemá ještě dostatek pigmentu, aby se ubránila jako kůže dospělých,“ vysvětluje lékař, proč je nutné chránit zejména malé děti.