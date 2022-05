Melanom dělá rozdíly mezi muži a ženami. Má jiná místa nejčastějšího výskytu

Jak vypadá melanom

Melanom vychází z pigmentových buněk zvaných melanocyty, které se začnou nekontrolovaně množit. Nejvíce se vyskytuje na kůži, ale může se objevit i jiné tkáni, např. na sliznici, v oku.

Většinou vypadá jako barevně odlišná skvrna na původně zdravé kůži. Ta se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko, uvádí web Evropského dne melanomu, na němž zájemci najdou i fotografie, které ukazují, jak vypadají čtyři typy zhoubného kožního nádoru.

Změny, kterým bychom měli věnovat pozornost, lze určit pomocí „metody ABCDE“, jejíž název je zároveň jednoduchým návodem k samovyšetření.

Čeho si všímat při samovyšetření znamének A (asymetrie) – zkoumá, zda je tvar znaménka (ne)souměrný. Symetrické znaménko je ve většině případů neškodné.

B (borders – anglicky okraje) by ohraničení nezhoubného znaménka mělo být pravidelné a ostré. ¨

C (colour) se zaměřuje na barvu znaménka – to nezhoubné bude většinou jednobarevné.

D (diameter) sleduje průměr útvaru – pokud je větší než 0,5 cm, je potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost.

E (evolution neboli vývoj) hodnotí případnou změnu barvy, velikosti či vystoupnutí znaménka, což rovněž může indikovat závažnější problém. Znaménko by také nemělo nikdy bolet či krvácet. Zdroj: tisková zpráva Canadian Medical

V ČR melanom postihuje o něco více muže než ženy. Poslední statistiky říkají, že lékaři diagnostikovali toto onemocnění u 1800 mužů a 1600 žen za rok.





Proč je výskyt melanomu u mužů a žen jiný

Letošní infografika k Evropskému dni melanomu, který má na onemocnění upozornit a v jehož rámci se konají preventivní akce typu Stan proti melanomu, připomíná, že u žen melanom postihuje nejčastěji jiné oblasti kůže než u mužů. Ženy jej mají nejčastěji na nohou, muži na zádech.

„Proč tomu tak je, to vědecky podložené není. Protože je ale jednou z nejvýznamnějších příčin vzniku melanomu sluneční záření, tak se to vždy vysvětlovalo tím, že muži na jaře sundají triko a spálí si záda, kdežto ženy prvnímu slunci vystaví nohy, aby je měly opálené, když sundají punčocháče. A myslím, že na tomto se léta nic nemění,“ uvádí Ivana Krajsová, primářka Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (VFN a 1. LF UK).

Infografika k letošnímu Evropskému dni melanomu upozorňuje na rozdíly míst nejčastějšího výskytu melanomu u mužů a žen. Autor: Evropský den melanomu/Nemocnice Znojmo

Platí také, že muži chodí k lékaři s nádory v pokročilejším stadiu. „Je to z toho důvodu, že si sebe o trochu méně všímají než ženy, které se častěji dívají na celou svoji kůži a prohlížejí se. A také v tom roli hraje ta lokalizace, protože na záda si lidé nevidí, a tak změny na kůži mohou přehlédnout,“ uvádí primářka Ivana Krajsová a dodává, že v roce 2018 přišlo k lékaři pouze 90 pacientek s pokročilým stádiem choroby, zatímco u můžu to bylo 150 pacientů.

„Říká se, že nejčastěji s pokročilými stádii onemocnění přichází muži středního věku, protože změn na kůži si nevšimnou nebo je bagatelizují a odkládají návštěvu lékaře,“ dodává lékařka s tím, že včasné zachycení tohoto onemocnění významně zvyšuje pravděpodobnost vyléčení.

Muži jsou nejspíše také méně opatrní a neradi používají opalovací krémy. „Pokud se jich zeptáte, zda se jimi mažou, v naprosté většině vám řeknou, že je jim to nepříjemné. Kdežto ženy se celkem rády mažou, aby kůži měly vláčnou, proto opalovací krémy používají častěji než muži, které k jejich použití často donutí třeba až manželka,“ podotýká dermatoložka.

V ČR se právě konají preventivní akce

Lékaři vždy na jaře zaznamenávají zvýšený zájem o prohlídky kůže. Nedávno jsme psali, kdy jsou hrazeny pojišťovnou a kdy si je musí zaplatit sám zájemce. Dermatoložka Ivana Krajsová radí, aby se pacienti nenechali odradit případnými delšími čekacími lhůtami: „Někdy jsou objednací doby ke kožním lékařům dlouhé, ale existují i pracoviště, která berou bez objednání a zájemce může přijít hned. Pokud se ale rozhodne čekat a je z toho nervózní, měl by si pro jistotu zajít ke svému praktickému lékaři,“ říká primářka Ivana Krajsová.

V těchto dnech se navíc v rámci Evropského dne melanomu koná řada preventivních akcí, při kterých dermatologové kůži bezplatně kontrolují. Zájemci se mohou objednat například do Nemocnice Znojmo, která kvůli vysokému zájmu přidala druhý termín prevence, a to v pondělí 30. května. Zájemci se musí předem objednat na telefonním čísle kožní ambulance: 515 215 541.

„Těší nás zájem o osvětové kampaně, ke kterým se naše nemocnice hlásí. Nicméně zkontrolovat znaménka nebo řešit kožní problém mohou pacienti kdykoliv v průběhu roku. Je důležité mít na paměti, že čím dříve je jakékoliv onemocnění diagnostikováno, tím větší má pacient šanci na úspěšnou léčbu,“ říká ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.

Přecházet melanomu lze správným sluněním

Prevence melanomu začíná již u malých dětí. Ty do půl roku by neměly být vystavovány vůbec přímému slunci.„Děti do dvou let nevystavujeme přímému slunečnímu svitu zejména během poledne, kůži chráníme oděvem a ošetřujeme krémy proti spálení s SPF faktorem. U starších dětí je kůže stále ve vývoji, takže se sluncem nadále opatrně,“ upozorňuje lékař Miroslav Důra z Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Mezi základní pravidla prevence melanomu patří používání opalovacích krémů. Ty by měly být s vysokým faktorem, UVB a UVA filtry. Nanášet bychom je měli 20 až 30 minut před zahájením opalování. Zpočátku je při pobytu na slunci nutná vyšší ochrana, klidně s faktorem 50. Po zhnědnutí je možné ji snížit na 30 popřípadě 15. Opalovací přípravky s ještě nižším faktorem už pokožku příliš nechrání.

Dále je dobré neslunit se přes poledne a pokud se pokožka spálí, nevystavovat ji slunci vůbec, dokud zánět neodezní.