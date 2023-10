Osteosarkom jim vzal syna. Aby to ustáli, pomáhají jiným pacientům radami i penězi

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa představuje unikátní formu pomoci pacientům. Zejména těm onkologickým. Je pro ně rozcestníkem k dalším nadacím. V portfoliu jich mají Marie a Tibor Abelovi, kteří nadační fond vedou a před třemi lety jej založili, na tři desítky. Orientují se v tom, která co dělá, kdo a komu v nich může pomoci a s čím.

Rodiny, jež nemoc postaví do nelehké životní situace, proto nemusí klepat na řadu dveří a po jejich otevření opakovaně vyprávět svůj příběh poznamenaný zákeřnou nemocí.

Ojedinělá je ale jejich pomoc i v něčem jiném. V dnešní době, kdy se čas lidí ochotných naslouchat stává vzácným zbožím, manželé Abelovi hlásí, že mají stále dost prostoru na to, aby pomohli dalším. Ať už nějakou službou, materiálně, nebo prostě tím, že si vyslechnou, co klienty trápí. „Někoho tíží to, že si nemá s kým popovídat. Jiného, že nemá na nájem nebo na doplatky za léky, a dalšího, že může přijít finále života, proto se každého ptáme: A co by vám nejvíc pomohlo? A postupnými kroky se snažíme pro něj najít řešení,“ popisuje Marie Abelová. „Proto jsme rádi za jakoukoliv zmínku o naší činnosti. Chceme, aby o nás vědělo více lidí, protože máme ještě dost volné kapacity na to pomáhat dalším,“ doplňuje Tibor Abel.

Komu pomáhá nadační fond

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa pomáhá především onkologickým pacientům a jejich rodinám. Na začátku je vždy kontakt přímo s Marií nebo Tiborem. Následně manželé řeší, zda a s kým pacienta propojí. Zprostředkovat umí psychologickou pomoc, bezplatné právní služby nebo odvoz na vyšetření.

S čím nadační fond pomáhá sdílení osobní zkušenosti

komplexní sociální poradenství

komplexní ekonomické poradenství (ochrana před exekucemi)

psychologické a psychiatrické poradenství

nutriční poradenství

adresné finanční příspěvky Zdroj: Usmevnejenprokrystofa.cz

Velmi často s nimi pacienti či jejich příbuzní řeší, jak přežít dobu, kdy je onemocnění připravilo o příjem. Poradenství a nasměrování se tedy týká i toho, na jaké dávky mají nárok. Nadační fond proto spolupracuje s organizací Amelie, jež lidem dokáže pomoci s vyřízením potřebných formalit. Ty jsou ovšem někdy tak zdlouhavé, že než stát příspěvek přizná, pacient zemře. Jindy zase nemocní na pomoc dosáhnou, ale i po sečtení několika příspěvků zjistí, že jsou stále v minusu.

V takovém případě nadační fond vypomáhá i finančně. Třeba tak, že několika tisícikorunami dokryje náklady na živobytí – nájem, energie, doplatky za léky… Je-li potřeba peněz více, nadační fond zprostředkuje sbírku na webu Znesnaze21.cz.

Zakladatelé nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa, manželé Marie a Tibor Abelovi

Úsměv nejen pro Kryštofa funguje tři roky. Za tu dobu manželé Abelovi pomohli zhruba 400 klientům, poskytli 2800 konzultací, najezdili 100 tisíc kilometrů a rozdali milion korun od dárců. Na pomoc už ale nejsou sami, tým nadačního fondu má dnes osm členů. Přesto si manželé Abelovi přejí, aby zůstal unikátní v tom, že nemocným a jejich blízkým se budou věnovat osobně.

Jak lze Abelovy kontaktovat Denně od 9 do 18 h telefonicky na čísle +420 739 360 498

E-mailem usmev@usmevnejenprokrystofa.cz

V kanceláři na adrese Svornosti 914/29, Praha 5

Po dohodě je možné také setkání v Liberci. Podpořit činnost NF můžete prostřednictvím čísla účtu 297595411/0300, více o možnosti darovat najdete zde Zdroj: NF Úsměv pro Kryštofa

Na začátku byla smrt syna

Motivace pomáhat má v případě Abelových bolestný začátek. V polovině srpna roku 2018 se dozvěděli, že jejich nejmladší syn Kryštof má rakovinu. Konkrétně velmi agresivní typ nádoru zvaný osteosarkom, což je onemocnění, jež zprvu napadá kosti a někdy dokáže velmi rychle metastázovat do dalších orgánů včetně plic a srdce.

Kryštof s nemocí bojoval dva roky a v době, kdy už to vypadalo, že vše spěje k jeho uzdravení, se on i jeho rodiče dozvěděli, že jedna z metastáz je tak rozsáhlá, že jej čeká jen pár týdnů života. Kryštof zemřel na začátku listopadu 2020 ve svých 22 letech doma, v náručí rodičů a přítelkyně.

Aby se rodina se ztrátou vyrovnala, opustili Tibor a Marie svá zaměstnání a začali naplno dělat nadační činnost. „Hledal jsem odpověď na otázku, jaký význam má nesmyslná smrt dvaadvacetiletého kluka a došlo mi, že odpovědí je pomoc druhým,“ řekl Tibor Abel pro pořad MEDx Talks, kde byl hostem a po jehož natáčení s manželi hovořila také redaktorka serveru Vitalia.cz.

To, že budou pomáhat, manželé Abelovi věděli dříve, než jejich syn zemřel. „Šestnáctého srpna 2018, kdy Kryštof onemocněl, jsme totálně přehodnotili život. Přestalo mě naplňovat podnikání, byli jsme přesvědčeni, že se Kryštof uzdraví a budeme pomáhat společně s ním,“ vzpomíná Tibor Abel.

Nesmírně statečný, vždy s dobrou náladou, sportovec, gentleman. Tak na svého syna Kryštofa (na fotografii) vzpomínají rodiče. „Měřil dva metry, přesto byl křehkou bytostí,“ říká Marie Abelová o svém synovi, jenž zemřel v důsledku nádorového onemocnění. Autor: Úsměv nejen pro Kryštofa

Podle Tibora Abela v momentě, kdy je syn opustil, na manžele číhala obrovská past. „Past stát se obětí. Říkat náš příběh a od všech slyšet, jací jsme chudáci. Ale my jsme od začátku věděli, že máme obrovskou boží milost v tom, že jsme si mohli dovolit nechodit do práce, dokázali jsme si zaplatit třeba sanitku, když na ni nebyl nárok, nebo výživu či doplňky stravy, když nám je lékař poradil, a celou dobu jsme se ptali sami sebe, jak to asi zvládá třeba máma z vesnice, která má jedno dítě na Bulovce a další dvě doma,“ dodává Kryštofův táta. „Bylo nám jasné, že je nutné pomoci zejména sociálně slabým, protože si neumíte představit, kolik lidí dokáže propadnout sociálním systémem, jsou v závěrečné fázi onkologického onemocnění a nemají co jíst,“ popisuje Tibor Abel s tím, že nadační fond je otevřen všem, ale často pomáhá právě sociálně slabším.

Vděk ze strany pacientů a jejich rodin je podle Abelových to, co jim pomáhá a nabíjí je další energií tak, aby mohli ve své činnost pokračovat. „Snažíme se nést dál Kryštofovo poselství absolutního džentlmenství,“ podotýká Tibor Abel ke smyslu fungování nadace.