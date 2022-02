Původně vystudovaný kuchař díky své profesi procestoval kus Evropy, kde se také poprvé setkal s pěstováním formou hydroponie. „Gastronomii mám rád odjakživa, proto jsem vystudoval obor kuchař. Navíc se už několik let aktivně zajímám o zdravou výživu. Rozhodl jsem se pracovně procestovat Evropu, abych se dozvěděl, jaké trendy hýbou světem. Zhruba před sedmi lety jsem se v Holandsku poprvé setkal s hydroponickým farmařením, což je vlastně matkou oboru microgreens,“ popisuje Tomáš Lecián, jak poznal mikrozeleninu.

Co je mikrozelenina neboli microgreens

Lidé stále více touží po své vlastní zelenině a bylinkách. A protože někteří bydlí ve městě, kde nemají prostor pro svou zahrádku, začalo se u nás šířit tzv. vertikální zemědělství. Jeho velkou předností je fakt, že se pěstuje ve svislých vrstvách uvnitř budovy, proto je nezávislé na slunečním záření a na nepřívětivých přírodních podmínkách typu krupobití. Často využívá techniky hydroponie, kdy rostliny nerostou v půdě, ale v živném roztoku.

Aby se ušetřilo další místo za poměrně objemnou zeleninu, začíná se dostávat do obliby mikrozelenina, tedy výhonky s chutí například okurek, ředkviček, hrášku a podobně. Microgreens navíc nepotřebují velké množství vody ani žádnou chemii ke svému růstu. Berou čistě jen základ ze semínka:

„Mikrozelenina je prospěšná především obsahem antioxidantů a enzymů. Protože se pěstuje celoročně, máte zajištěn každodenní přísun čerstvé domácí lokální zeleniny. Výhonky jsou zdravotně nezávadné a mohou představovat skvělý doplněk stravy také během diety. Určitě je doporučuji zakomponovat v rozumné míře do jídelníčku,“ radí pěstitel.

Jak pěstovat microgreens? Hydroponie, konopná rohož i kokosový substrát

V Micro Zeldě využívají koncept hydroponie. Do rezervoáru rostlin stačí nalít jen menší množství vody. U ní se pak musí hlídat a upravovat kyselost a vodivost, a také aby se v ní netvořily například bakterie či sinice.

„U nás voda proudí na cykly. Rostlinky si jí berou jen tolik, kolik potřebují. Pěstujeme je na konopné rohoži a na kokosovém substrátu. Jsou bez virů a bakterií, kupujeme je od certifikovaných prodejců. Použité házíme do bioodpadu a substrát dáváme přímo na kompost. Veškerou naší činností chceme co nejméně zatěžovat planetu,“ říká pěstitel.

Pokud toužíte pěstovat microgreens doma, doporučení Tomáše Leciána zní jasně: kupovat originální certifikovaná semínka v biokvalitě. Ta zamezí tomu, aby rostliny plesnivěly nebo je napadaly bakterie. Díky tomu prý bude výsledek 100%, vyklíčí tedy všechno.

Nejoblíbenější je amarant

Osmadvacetiletý farmář se začal o microgreens více zajímat před dvěma lety. Jeho motivací bylo poskytnout u nás lidem více bylinek a čerstvé produkce. Jeho odběrateli jsou nejen domácnosti, ale také restaurace v moravskoslezském regionu.

„V našich krajích mi chyběla větší nabídka čerstvých bylinek i zeleniny. Postupně jsme vyzkoušeli 25 druhů mikrobylinek. Pěstujeme i jedlé kvítí a také například kedlubny, vodní meloun, slunečnici, hrášek a také amarant. O něj je právě největší zájem. Má sytě červenou barvu a je příjemně nasládlý. Oblíbili si ho nejen dospělí, ale i děti,“ upřesňuje Tomáš Lecián.

Výhonky amarantu, takzvané nepravé obilniny laskavce, můžeme srovnat třeba s prosem. Je krásný, má specifickou nasládlou zemitou chuť, připomíná řepu. Plody se používají jako příloha. Ve formě microgreens, tedy výhonků, se jím v restauracích především zdobí pokrmy. Dále se hodí k dochucování krémových polévek, omáček, salátů a zdobení bílých dipů, protože v kontrastu s touto barvu nádherně vynikne. Amarantové výhonky si také můžete dát jenom na chleba s máslem nebo lučinou.

Zisk Regionální potraviny přivedl nové zákazníky

Právě za své amarantové výhonky získal Tomáš Lecián ocenění Regionální potravina v Moravskoslezském kraji. Tuto značku již dvanáct let uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé si mohou aktuálně vybírat z více než 500 výrobků od více než 350 výrobců.

„O soutěži Regionální potravina jsem se dozvěděl z výlohy zdravé výživy, kam dodávám naše mikrobylinky. Napadlo mě navštívit web a poptat se na spolupráci. Viděl jsem tam možnost zapojit se do soutěže, tak jsem to udělal. Bylo pro mě velkým překvapením, že jsme vyhráli. Ocenění nám přineslo rychlejší start, nové spolupráce i partnery a pevnější místo na trhu. A také více zákazníků. Díky Regionální potravině jsme se dostali lidem více do povědomí,“ říká podnikatel.

Jeho microgreens pocházejí z vyrostlých bio semínek amarantu pěstovaných na konopné rohoži. Z nich se bylinky jenom oddělí a rovnou se mohou sníst.

Osvěta o microgreens a lokální potraviny

Ostravská firma nemá světové ambice, ale touží se více zaměřit na trh v Moravskoslezském kraji. Rádi by dodávali produkty co nejvíce lidem a restauracím.

„Chceme zachovat lokální potravinu a zaměřit se na náš kraj také proto, že posíláním bylinek dopravou z Ostravy do Prahy vzniká uhlíková stopa, čímž bychom šli proti našim ekologickým zásadám,“ popisuje Tomáš Lecián.

Jeho největším cílem je šířit osvětu o microgreens. „Aby každý věděl, o co se vůbec jedná, a také měl možnost si mikrozeleninu podle libosti koupit nebo sám pěstovat. Rád bych sám šel příkladem a předával své zkušenosti ostatním,“ dodává pěstitel.

Jeho výpěstky, mikrobylinky včetně amarantu i jedlého kvítí, můžete prozatím zakoupit ve zdravých výživách v Ostravě, Havířově a Frýdku-Místku a také v partnerských restauracích.

Více informací o ocenění Regionální potravina, oceněných výrobcích i producentech naleznete na stránkách projektu. Přečtěte si i další příběhy regionálních potravin.