Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Obezita je závažné, chronické celoživotní onemocnění, které má tendenci se v průběhu let zhoršovat a vracet. Zkracuje průměrnou délku života zhruba o 10–15 let v porovnání se stejně starou neobézní populací, navíc je spojena s řadou závažných nemocí. Na trhu je ale lék, na který sází řada těch, kteří se svojí váhou bojují celý život. Je to zázračná „vosička“, která celosvětově lidem zvýší kvalitu života? Díky IKEMu, kde si vedou statistiky víme, jak injekce fungují, kolik stojí i proč to není léčba pro každého. Zatím.
Jak funguje léčba?
V tuto chvíli v České republice jsou mezi nejúčinnějšími léky injekce značek jako je například Mounjaro nebo Ozempic. Tablety jsou také k dispozici, ale jsou méně účinné. „Účinky těchto léků jsou často označovány za zázračné. Bylo by však velmi chybné podléhat dojmu, že ke zdravému a dlouhodobému snížení hmotnosti stačí píchnout si jednou týdně injekci a čekat na magický odliv kilogramů,“ říká přednosta Centra diabetologie a předseda České obezitologické společnosti, profesor Martin Haluzík.
„Injekce se dávají jednou týdně, nejdříve po měsíci dávku zvyšujeme. Pokud ale léčba funguje i při té úvodní dávce, tak ji zvyšuje až později. Na plnou dávku pacient vystoupá asi za půl roku, někdy tedy déle. Nebo na tu nejvyšší nevystoupá, protože mu stačí nižší dávka, ale bohužel na ni často nedosáhne, protože na léčbu už dál nemá prostředky,“ zdůrazňuje aktuálně nejčastější důvod, proč lidé s léčbou končí, profesor Martin Haluzík. Čím silnější dávky, tím hlouběji do kapsy musí pacient sáhnout.
Připravte si až deset a půl tisíce na měsíc
„Začínáme na zhruba na třech a půl ticích. Při při nejvyšší dávce se dostaneme na pět a půl tisíce korun za měsíc. U toho druhého léku se začíná na čtyř a půl tisících a dostáváme se až na deset a půl tisíc na měsíc,“ řekl pro server Vitalia.cz profesor z IKEMu.
Dávka léků, potažmo cena, se ale jen nezvyšuje. Pokud pacient dosáhne optimální váhy, řeší s lékařem, co dál. „Já většinou doporučuji léky zcela nevysazovat, ale dávku snížit na tzv. udržovací,“ říká Martin Haluzík.
Jak dlouho se u nás používají antiobezitika?
Tirzepatid (známý pod obchodním názve Mounjaro) je u nás asi dvanáct měsíců, semaglutid ve vyšším dávkování asi sedm měsíců. Semaglutid, prodávaný mimo jiné pod obchodní značkou Ozempic, mají lékaři k dispozici už asi čtyři roky. Předepisovali ho již dříve pacientům s cukrovkou, ale v určité fázi ho dostávali i pacienti jako lék na hubnutí.
Pacienti jsou zkraje nadšení, pak ale jejich motivace klesá
Pokud má pacient k dispozici injekci, pak dietu, která k režimu patří, dodržuje daleko jednodušeji, velký kus práce totiž udělají injekce za ně: nemyslí na jídlo (food noise), nemá pocit hladu, sní toho méně. „Co se fyzické aktivity týče, tam už je to trochu složitější. Na začátku jsou pacienti nadšení, protože zhubnou, po delší době ale jejich motivace klesá, vidíme, že více spoléhají na samotný lék a jejich fyzická aktivita klesá. To je to, co lidem neumíme vysvětlit, že je to stejně důležité, jako to, že se ráno umyji a učešu, a vyčistím si zuby,“ říká Martin Haluzík.
Je to dané jednak generačně, dříve se o potřebě fyzické aktivity tolik nemluvilo, ale i sociální skupinou v níž žijeme, a vzděláním. „Vzdělanější lidé vědí, že si zdraví musí udržovat aktivně,“ doplňuje profesor IKEMu.
Jaké jsou dosavadní úspěchy s injekcemi na hubnutí?
V IKEMu je asi osm set pacientů, kteří jsou léčeni dvěma druhy léků na hubnutí, viz výše, přičemž pacient s nejvyšší váhou dosáhl na 180 kilogramů. Je však třeba zdůraznit, že IKEM se nespecializuje na nejtěžší pacienty, ale na ty nejkomplikovanější případy. „Dost často léčíme pacienty před plánovanou transplantací nebo s těžkým srdečním selhání,“ uvádí profesor Martin Haluzík.
IKEM si vybral stovku pacientů na nichž demonstroval snížení tělesného tuku o 6 % i pokles váhy o 8 % oproti původní hmotnosti. Když se řekne A, msuí se říci i B, u těchto pacientů ale došlo i k poklesu svalové hmoty – v průměru o 1,5 kilogramu. „Není to nic, co bychom nečekali, každé snížení hmotnosti vede k poklesu svalové hmoty. Tady je ale potřeba apelovat na pacienty. Nezdravému úbytku svalů jde do značné míry úspěšně předejít kombinací správné stravy s vyšším obsahem bílkovin a fyzické aktivity,“ doplňuje Haluzík.
Rizika injekční léčby
Loni v červnu Evropská agentura pro léčivé přípravky potvrdila, že semaglutid souvisí s velmi vzácným nežádoucím účinkem v podobě zhoršení zraku až oslepnutím. Konkrétně se jedná o onemocnění NAION, což je nearteritická přední ischemická optická neuropatie.
Mezi méně časté, ale zaznamenané a velmi nebezpečné komplikace patří také akutní pankreatitida. Při ní enzymy začnou trávit tkáň slinivky, takže vznikne náhlý, život ohrožující zánět.
Cena bude klesat, počkejme
Pokud jste většinu života strávili v dietách a s jojo efekty a tato léčba, na níž jste sázeli, je nad vaše finanční možnosti, nezoufejte. Namotivujte se, začněte krátkými procházkami, zařaďte pravidelný pohyb do vašeho života, a vyčkejte. Ve vývoji je dalších čtyřicet až padesát nových antiobezitik. A podle Haluzíka by se během dvou tří let mohla cena antiobezitik dostat na třetinu, čtvrtinu současné ceny.