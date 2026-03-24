V USA schválili superinjekci na hubnutí. Má trojnásobnou sílu než ta užívaná u nás

Obrovská poptávka po přípravcích na hubnutí pohání farmaceutický průmysl k inovacím. Jednou z nejnovějších je silnější dávka léčiva semaglutid v předplněném peru. Právě ji schválili v USA.
Na trh v USA půjde v dubnu
O novince informoval americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Dnes schválil novou vyšší dávku (7,2 mg) injekčního přípravku Wegovy (semaglutid) s názvem Wegovy HD pro hubnutí a dlouhodobé udržení úbytku hmotnosti u některých dospělých pacientů, uvádí v tiskové zprávě z 19. března.
Web americké platformy Biospace pak doplnil, že výrobce, firma Novo Nordisk, očekává, že novinku na americký trh uvede v dubnu. Půjde o takto vysokou dávku v jednom injekčním peru. Pacient jej použije jedenkrát týdně.
Místo jedné injekce tři
V Evropě včetně ČR se zatím používají předplněná pera o maximální síle 2,4 mg. V únoru nicméně Evropská komise na návrh Evropské lékové agentury (EMA) povolila podávání účinné látky až 7,2 mg jednou týdně. Nejde ovšem dávku v jednom peru, ale ve třech perech aplikovaných naráz.
Je ale dost pravděpodobné, že toto komplikované podávání v budoucnu také nahradí jedna dávka Wegovy HD. Zatím ale nemá evropskou registraci, takže na trhu v ČR či jiné evropské zemí není a přinejmenším nějaký ten měsíc ani nebude.
Wegovy už je v tabletách
Kromě silnější dávky Novo Nordisk už za oceánem zaregistrovala také Wegovy tablety užívané každý den a požádala o jejich registraci i v EU. O žádosti ale zatím EMA nerozhodla.
Pod stejného výrobce spadají i jiná léčiva, která se užívají pro redukci váhy. Jde o injekce Saxenda (liraglutid), Ozempic (semaglutid), který je primárně pro diabetiky, a tablety Rybelsus (semaglutid).
Rizika hubnutí perem
Léky, které potlačují chuť na jídlo a zahání pocit hladu, jsou v současné době obrovským trendem. Hubnutí s pomocí farmaceutik ovšem není bez rizik. Loni v červnu EMA potvrdila, že semaglutid souvisí s velmi vzácným nežádoucím účinkem, v podobě zhoršení zraku až oslepnutím. Konkrétně se jedná o onemocnění NAION, tedy nearteritická přední ischemická optická neuropatie (tisková zpráva k tomuto riziku je zde).
Mezi méně časté, ale zaznamenané a velmi nebezpečné komplikace patří také akutní pankreatitida. Při ní enzymy začnou trávit tkáň slinivky, takže vznikne náhlý, život ohrožující zánět.
Riziko léčiv spočívá mimo jiné i v tom, že žaludek se při léčbě vyprazdňuje pomaleji. Počítat je s tím třeba při celkové anestezii a prodloužit dobu lačnění. Jak uvádí příbalový leták Wegovy, lékaři zaznamenali případy, kdy v celkové narkóze došlo k vdechnutí obsahu žaludku do plic, což pacienta ohrožuje na životě.
Mezi další komplikace patří zvýšené riziko hypoglykémie a rozvoje onemocnění sítnice u diabetiků. Nejčastěji ale semaglutid způsobuje nevolnost, zvracení, průjem, zácpu a bolesti břicha. V souvislosti s těmito nežádoucími účinky může hrozit pacientovi dehydratace.
Při užívání léčiv na obezitu, které jsou výhradně na předpis lékaře, je nutné zapojit pohyb, aby nedocházelo při hubnutí ke ztrátě svalů. Dále je také třeba počítat s tím, že léky, až na výjimky, si hradí pacient sám. Vyjít mohou i na několik tisíc korun měsíčně. Je také otázkou, jak dlouho je užívat, a jak si udržet váhu po jejich vysazení. Pokud na něj ovšem dojde, protože užívání semaglutidu je zamýšleno jako dlouhodobé až doživotní.
Za oceánem už se zvyšující podíl těch, kteří je užívají, promítl do potravinářského průmyslu. Změna stravovacích návyků, které léky způsobují, vede k tomu, že některá jídla či suroviny nejdou už tolik na odbyt.
Nejvýraznější pokles zaznamenaly ultrazpracované potraviny s vysokým obsahem kalorií, které jsou nejvíce spojovány s chutěmi. Výdaje na slané dobroty (jako jsou arašídy, brambůrky nebo tyčinky) klesly o desetinu, podobně velký pokles zaznamenaly sladkosti, pečivo a sušenky. Poklesla ale i spotřeba základních potravin, jako je chléb, maso a vejce, uvádí web ČT24 v sekci Věda.