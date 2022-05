Menstruační kalhotky: testovali jsme spolehlivost a funkčnost

Novinky potřebují čas

Lucie Harnošová se menstruací podrobně zabývá ve svých kurzech a pomůcky klasické i alternativní dobře zná. Menstruační kalhotky, které pro server Vitalia.cz vyzkoušela, mají podle ní svá „ale“ a nejsou pro každou ženu. Za vyzkoušení však stojí.

„Menstruační kalhotky podle mého názoru mají u nás budoucnost, první se objednávaly z Ameriky před pár lety, ale dnes už se nabídka rozšiřuje a vyrábí je i české firmy,“ shrnuje Lucie Harnošová a poukazuje na fakt, že i další alternativy k vložkám a tamponům, jako je třeba menstruační kalíšek, si své uživatelky hledaly. Třeba právě kalíšku trvalo třináct let, než se z něj stala celkem běžná věc.

„Určitě ale doporučuji všem ženám, které chtějí kalhotky vyzkoušet, aby se nejdříve zorientovaly v nabídce,“ podotýká Lucie Harnošová.

Menstruační kalhotky v kostce Speciální kalhotky, na první pohled nerozeznatelné od běžného prádla, opatřené nepropustnou vrstvou, některé druhy i savou vrstvou.

Rychleschnoucí látka odvádí veškerou vlhkost od pokožky, hygienická vrstva pak odstraňuje zápach a speciálně vyvinutý materiál slibuje nepropustnost až dvanáct hodin – zkušenosti se ale různí.

Kalhotky nabízí několik firem z různých materiálů, v Americe i Asii se už používají běžně, u nás se zatím řadí k „alternativním“ pomůckám.

Jedny menstruační kalhotky stojí cca 700 až 1000 Kč.

U nás už několik let prodává menstruační kalhotky Econea.cz.

Jak se vyznat v nabídce menstruačních kalhotek

Při pátrání po této pomůcce narazíme na různé materiály, ze kterých se vyrábí. A samozřejmě i design, nejde zdaleka jen o nenápadné černé nebo kalhotky „jako po babičce“.





„Jsou typy kalhotek bez savé vrstvy, které jsou hodně tenké a mohou sloužit třeba jen jako pojistka. Najdeme i kalhotky určené pro silnou menstruaci, nepropustné, se savou vrstvou,“ popisuje Lucie Harnošová. „V některých je i merino vlna nebo bavlna, ty jsou velmi příjemné na dotek a vhodné pro ženy, kterým záleží na přírodních materiálech. Vnější vrstvy ale nejsou přírodní u žádných kalhotek.“

A samozřejmě tu jde i o příjemný pocit – o co lépe se cítí žena v pěkných krajkových kalhotkách (ano, i takové se dělají v menstruační variantě) než ta, která se převléká ve fitku a hlídá si, aby nebyla vidět „křidélka“ vložky. Vyrábějí se kalhotky bokové i s vysokým pasem, vzhledné i ty spíše praktické a pohodlné.

Galerie: Různé typy menstruačních kalhotek

Pro koho jsou vhodné

Žena, zvyklá na klasiku v podobě vložek a tamponů, se kterou je spokojená, asi menstruační kalhotky hned zkoušet nebude. Tampony ale někoho tlačí, dalším je nepříjemný „umělý“ pocit z vložek z drogerie, jiná myslí na ekologii. Nebo mohou být kalhotky jednou z variant, které ženy kombinují třeba i podle síly menstruace.

„Kalhotky jsou určitě skvělým tipem pro ženy, které používají látkové vložky, protože oproti nim se neshrnují,“ uvádí jednu z výhod Lucie Harnošová. „Vidím je jako dobrou pomůcku i pro inkontinenci nebo doplnění k menstruačnímu kalíšku. A obecně bych je doporučila mladým slečnám.“

Ty především totiž mívají pocity studu třeba při převlékání na hodiny tělocviku a řeší diskrétnost. S kalhotkami není nic vidět a odpadá i častá výměna, která je u vložek nutností.

Menstruační kalhotky pohledem lékaře „Menstruační kalhotky jsou bezpečné a komfortní,“ říká Radka Gregorová, gynekoložka z Lékařského domu Praha 7. Menstruační kalhotky se doporučují nosit až dvanáct hodin denně. Není to příliš dlouhá doba z hygienického hlediska? Vzhledem k funkčnímu složení menstruačních kalhotek nevidím v délce nošení až na dvanáct hodin problém. Určitě také záleží také na tom, jak silnou menstruaci žena má. Kterým ženám byste tuto pomůcku vysloveně nedoporučila a proč? Každé ženě vyhovuje něco jiného. Některé ženy jsou velmi citlivé a mohou reagovat i na kvalitní materiály. Zejména se může jednat o ženy trpící na opakované gynekologické záněty. Porovnáte-li škálu menstruačních pomůcek, kam byste kalhotky zařadila? Menstruační kalhotky bych řadila na přední místo hlavně z důvodu bezpečnosti a komfortu.

Síla menstruace jako rozhodující faktor

Ačkoliv se výrobci předhánějí v zárukách, že kalhotky ani po hodinách používání neprotečou, Lucie Harnošová (i ženy, které oslovila, aby se s námi podělily o přímou zkušenost) je v tomto ohledu opatrnější a radí zahrnout do úvah především sílu menstruace, která je u každé ženy jiná.

„Pro silné krvácení je pak možné zvolit jinou pomůcku a kalhotky mít jako pojistku, některým ženám totiž protekly,“ shrnuje zkušenosti.

Kalhotky by se tak měly nejprve vyzkoušet spíš doma a ve slabších dnech menstruace. Teprve pokud k nim žena získá důvěru a „sžije se s nimi“, může je začít používat i více nebo výhradně. Rozhodně jsou totiž pohodlné, na čemž se shodují všechny oslovené ženy.

„Sama jsem je vyzkoušela na slabší dny menstruace a bylo to velmi příjemné,“ přidává odbornice svou vlastní zkušenost. „Určitě jde o správně zvolený typ materiálu, třeba bambus hodně saje, merino je zase velmi příjemné na dotek.“

Zkušenosti uživatelek Pozitiva menstruačních kalhotek: Jsou pohodlné třeba i na běhání nebo jiný sport.

Mají příjemný savý materiál.

Cítím se v nich bezpečně, savá vrstva je tenká, ale zároveň má dostatečnou plochu, tak se nebojím nehod.

V merino vrstvě se cítím po celou dobu „v suchu“.

Oproti látkovým vložkám se nikde nic nehýbe.

Mají hezké designy a cítím se v nich žensky.

Necítím se v rozkroku zpocená a jako v igelitu na rozdíl od klasických vložek, nepřilepí se na kůži.

Na rozdíl od kalíšku mají jednoduchou údržbu, jsou šetrné k přírodnímu prostředí.

Necítím zápach ani vlhkost. Negativa menstruačních kalhotek: P ři silnější menstruaci mi protekly.

Rozhodně je nemohu používat celou dobu; když je menstruace silná, provlhnou, protečou, zašpiní kalhoty, mám v nich pocit mokra.

Na noc si je nedovedu představit, nemají moc dlouhou savou část. Pro polohu vleže také moc dobře nesedí.

Složitě se vyměňují, například do města je nepoužívám.

Vyrábějí je v černé barvě a nevidím pak sílu krvácení.

Vadí mi vysoká počáteční investice.

Ucítí ženy mokro nebo zápach?

Oboje nás asi napadne téměř okamžitě. Pokud jde o zápach, Lucie Harnošová ani další ženy ho vůbec necítily. A to ani poté, co měly kalhotky na sobě i delší dobu (slibují funkčnost až dvanáct hodin). Správné materiály to tedy opravdu umí zařídit.

„Pocit mokra ale některé ženy mají a je jim pochopitelně nepříjemný, objevuje se hlavně ve dnech silného krvácení,“ popisuje zkušenosti Lucie Harnošová. „A jde také o zvolený materiál kalhotek a fakt, zda mají savou vrstvu. Záleží na typu kalhotek, ale aby žena neměla pocit mokra, zdají se mi nejvhodnější kalhotky s merino vlnou.“

Právě kvůli možnému pocitu mokra je podle Lucie Harnošové také třeba zvážit, kde žena kalhotky použije, protože jejich výměna třeba během dne vyžaduje kompletní převlékání, a to často není například v práci úplně praktické.

Investice a údržba

O menstruační kalhotky je stále větší zájem. Potvrzuje to Ilona Bittnerová z e-shopu Maluna, který je nabízí: „Ženy si objednávají různé značky i různé typy. Zájem o kalhotky, které slouží jen jako pojistka, je srovnatelný se zájmem o ty, které se používají jako samostatná menstruační pomůcka. S menstruačními kalíšky to nelze srovnávat, protože mají mnohem delší životnost. Stále je ale větší zájem o látkové vložky co do prodaných kusů. Počty objednávek jsou ale srovnatelné, to je dáno pravděpodobně tím, že ženy kupují látkové vložky proto, aby je používaly po celou dobu menstruace. Oproti tomu kalhotky si kupuje stále ještě mnoho žen jen na zkoušku nebo jako doplněk k jiným menstruačním pomůckám.“

Alespoň pro začátek je vhodné pořídit si menstruační kalhotky jen jedny, pečlivě vybrat které a vyzkoušet je. Pro další běžné používání pak stačí dvoje až troje. To sice znamená vyšší investici při ceně asi od sedmi set korun za jedny, ale ve srovnání s jednorázovými pomůckami se peníze brzy vrátí.

Ve dnech menstruace se kalhotky dají pouze přeprat v ruce a nechat uschnout, v pračce se perou v závislosti na materiálu na čtyřicet nebo šedesát stupňů.

„Menstruační pomůcky by měly kromě funkčnosti splňovat i kritérium pohodlnosti,“ zdůrazňuje závěrem Lucie Harnošová. „I tuhle novou pomůcku by ženy měly vybrat tak, aby se cítily dobře. Pokud běžně nenosí vysoké kalhotky, není třeba je mít ani během menstruace a dají se vybrat třeba nižší krajkové. I vzhled je důležitý pro celkový příjemný pocit.“