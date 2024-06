Gynekolog: Bolest v podbřišku neznačí jen menstruaci

Bolesti v podbřišku provázejí většinu žen při menstruačním cyklu. Ne vždy však tlak či ostré bodání znamená blížící se menstruaci. Bolesti mohou být způsobeny infekcemi, myomem nebo i křečovými žílami. Jak menstruační bolesti rozpoznat od jiných obtíží a kdy už je nutné vyhledat lékaře?

Menstruace či záněty způsobují bolest v podbřišku nejčastěji

Bolest v souvislosti s menstruačním cyklem zažije alespoň několikrát v životě téměř každá žena, některé je pak prožívají pravidelně. Bolesti v oblasti podbřišku však mají nejrůznější příčiny. Nejčastějším důvodem bývá dysmenorhea, tedy právě bolestivá menstruace. U některých žen se přitom mohou objevit i v průběhu ovulace. Pokud bolesti přicházejí v jiné intenzitě nebo v jiném období, než je žena zvyklá, měla by zvážit i další možné důvody.

Trpíte bolestivou menstruací? Ano, pravidelně

Jen zřídka

Ne, nikdy

Běžně se totiž za bolestí skrývají například infekce močového měchýře a močových cest. Citlivě se projevuje také infekce pochvy, v menším množství případů i zánět děložního hrdla a výjimečně infekce dělohy nebo vaječníků. Pokud žena v minulosti opakovaně prodělávala tyto záněty, pak se mohou v dutině břišní a v malé pánvi vyskytovat srůsty působící bolesti chronické.





Za bolestmi břicha mohou stát i křečové žíly

Menstruace a záněty představují ty nejčastější příčiny, bolest v podbřišku však může mít i méně obvyklé důvody. Zvláštní skupinu bolestí představují například ty vyvolané endometriózou. Je to stav, kdy se sliznice z dutiny děložní, tedy endometrium, dostane i do jiných ženských orgánů či jejich částí, kupříkladu do vaječníku, děložních vazů nebo pobřišnice.

Tato sliznice v průběhu cyklu reaguje na hormonální změny stejně jako ta v děloze, a proto působí potíže. Vinu za bolesti lze přičítat i cystám na vaječníku, zvláště pak, dojde-li k jejich prasknutí. Po prasknutí cysty se může objevit náhlá bolest, která ale většinou do dvaceti až třiceti minut ustoupí.

Za potížemi v oblasti podbřišku někdy překvapivě stojí i křečové žíly. Ty se totiž nenacházejí pouze na nohou, ale zvláště u žen po porodech se objevují též kolem dělohy. Problémy představuje také myom, tedy nezhoubný nádor z děložní svaloviny. U myomu ovšem nezáleží na velikosti, ale na tom, kde roste. Protože i malý útvar, který roste směrem k děložním vazům, může působit velké bolesti. Naopak u většího myomu rostoucího volně mezi střeva do dutiny břišní se příznaky nemusejí objevit vůbec.

Kdy je třeba potíže řešit s lékařem?

Typická bolest při menstruaci bývá většinou silnější těsně před začátkem krvácení. Bolestivé projevy mohou provázet i premenstruační syndrom (PMS), a to až několik dní před startem cyklu. Obtíže však postupně poleví se spuštěním menstruačního krvácení, tedy v průběhu prvního či druhého dne. Pokud je menstruace bolestivá jen mírně a neznamená pro ženu žádná omezení, pak se jedná o běžné projevy cyklu. V těchto případech není nutné lékaře vyhledávat, žena si vystačí s tabletou proti bolesti a doplněním potřebných látek.

VIDEO: Trápení jménem menstruace. Jak se vyhnout prudkým bolestem?

Zdroj: YouTube

Důležité je tělu dodat dostatek magnézia či vitaminu B 6 neboli pyridoxinu. Pro lepší účinek jsou vhodné komplexní přípravky určené přímo na projevy menstruace, jako například ty s obsahem mateří kašičky a fytoestrogenů.

Pozor na závratě a zesilující bolesti

Žena by však měla zpozornět ve chvíli, kdy registruje další nepříjemné příznaky. Jde o intenzivní bolest provázenou závratěmi, zvracením či mdlobami. Jestliže je bolest na počátku menstruačního krvácení slabší a s postupující menstruací sílí, pak jde o charakteristické příznaky zmiňované endometriózy. V těchto případech je dobré poradit se s lékařem, na nějž se je třeba obrátit i při bolestech v podbřišku, které přímo nesouvisejí s cyklem – například při zánětu močového měchýře, jenž se projevuje tupou či pálivou bolestivostí uprostřed podbřišku a častějším močením.

Projevy zánětu ovšem pociťujeme spíše postupně a většinou nejde o okamžitou bolest. Ale zvláště u bodavých a píchavých bolestí, které vznikly náhle, je vhodné lékaře vyhledat co nejdříve.

Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti v podbřišku?

Mezi klasické obtíže patří bolest v podbřišku po menstruaci, kterou v souvislosti s menstruačním cyklem zažije v průběhu života téměř každá žena. U některých žen se však bolest může objevit i několik dní před samotnou menstruací nebo v průběhu ovulace, a často je na vině také infekce močového měchýře, zánět močových cest či jakákoliv infekce v oblasti pochvy, děložního hrdla a vaječníků.

Co pomůže při bolestivé menstruaci?

Pokud jsou bolesti mírné a nepředstavují pro ženu žádné výrazné omezení, jedná se o běžný projev jejího cyklu. Postačí tableta proti bolesti, kterou je možné doplnit užíváním magnézia, vitamínu B6 či pyridoxinu. Dobrý účinek pak mají komplexní přípravky s obsahem mateří kašičky a fytoestrogenů, které tlumí bolestivé projevy menstruace.

Co dalšího způsobuje bolest v podbřišku?

Příčinou bolesti v podbřišku může být také endometrióza, což je stav, kdy se výstelka děložní dutiny dostává mimo dělohu. Kromě toho však potíže způsobují také cysty na vaječníku, myomy (nezhoubné nádory z děložní svaloviny) nebo křečové žíly, které se po porodu mohou objevit kolem dělohy.

Kdy vyhledat lékaře?

Zpozornět by ženy měly ve chvíli, kdy bolest v podbřišku doprovází i další nepříjemné příznaky. Může se jednat například o závratě, zvracení, mdloby či nepřirozené zvyšování intenzity krvácení v průběhu menstruačního cyklu. S lékařem je pak nutné konzultovat i bolest spojenou s jakýmkoliv druhem zánětu.