Magnetoterapie léčí, ale v náramku ji nehledejte

Účinky magnetu na lidské zdraví byly známé již v dávných dobách. Sám „otec medicíny“ Hippokrates údajně léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy magnetovce (nejstarší známá látka s magnetickými vlastnostmi, pozn. aut.). Magnet pozitivně působí jak na pohybový aparát, tak na pokožku. Magnetoterapii lze uplatnit i ve stomatologii – například v léčbě parodontózy, periostitidy ‒ tedy zánětu okostice, pomáhá od bolestí po vytržení zubu.
Obchod s magnetem
Není tedy divu, že se nejrůznější magnetické výrobky staly obchodním artiklem, stejně jako vše ostatní, co lze spojit se zdravím. Zdraví nám slibují nejrůznější magnetické šperky nebo i zdravotní pomůcky. Šestnáct magnetických destiček bederního pásu údajně působí až do hloubky k nervům a buňkám. Důvěřivého zákazníka, který už neví, co dělat s chronickou bolestí zad, tak vyjde na necelých sedm set korun včetně CD s písničkami populární dvojice Evy a Vaška. Magnetický elastický pás na zápěstí je v průměru o stovku levnější a podle výrobce je skvělou prevencí proti syndromu karpálního tunelu. Prostě vše, co nezbytně potřebuje každý, kdo má sedavé zaměstnání.
Ideálně ještě k práci popíjejte zmagnetizovanou vodu. Magnetická tyčinka, za pouhých osm set padesát korun, se vloží na čtvrt hodiny do vody, které dodá zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Prodejce slibuje, že zmagnetizovaná tekutina kompletně pročistí organismus, zbaví nás stresu a nabije energií. Když budete s tyčinkou míchat, máte vodu „hotovou“ již za tři minuty. Domnívám se, že i Hippokrates by se divil.
Diví se i skeptičtí vědci sdružení v klubu Sisyfos a na léčbu pomocí magnetických náramků a jiných výrobků pohlížejí s nedůvěrou, nicméně připouštějí, že léčba pomocí pulzního magnetického pole má racionální jádro, protože v tkáních vznikají elektrické proudy, které by v nich nepochybně mohly biochemické reakce ovlivnit. Není tedy divu, že magnetoterapie je součástí rehabilitačních oddělení některých nemocnic.
Pacient se protáhne rourou a ty, magnete, pracuj!
„Buňky lidského těla jsou ve své podstatě slabými magnety s oběma polarizacemi, což je dáno účinky magnetického pole Země,“ řekl mi terapeut Centra trvalého zdraví Cordeus Pavel Ihnát. Ve chvíli, kdy prolézám magnetickým krunýřem, pokračuje terapeut s výkladem: „Na základě tohoto principu jsou buňky zmagnetizovány a dochází k elektromagnetickým a biochemickým změnám v buňkách. Tedy k příznivému ovlivnění svalového, kostního, imunologického, hormonálního, kardiovaskulárního, zažívacího a nervového systému.“
Magnetoterapie tak působí jako zázrak medicíny a údajně lze díky ní léčit téměř cokoliv. Terapeut se nejprve pacienta zeptá na jeho problémy, případně nahlédne do jeho zdravotní karty. „Chodí k nám i pacienti s konkrétní diagnózou, kdy jim ošetřující lékař magnetoterapii přímo doporučil,“ říká mi Pavel Ihnát a ukazuje seznam nemocí a zdravotních problémů, kterých nás může magnetoterapie zbavit.
U každé nemoci je napsáno, jak silnému magnetickému působení je třeba buňky vystavit a jak dlouho se bude pacient „nudit“ na lůžku. Ležíte totiž nejčastěji v kruhovém širokém prstenci, který nevydává žádný zvuk, a jen čekáte, až uplyne nastavený čas.
Nicméně nejsme tu kvůli zábavě, ale pro zdraví. Magnetoterapie pod odborným dohledem pomáhá odstranit, případně zmírnit řadu zdravotních potíží.
Účinky magnetického pole:
- analgetický (protibolestivý),
- myorelaxační (uvolňující svalové křeče),
- protiedémový (protiotokový),
- urychlující látkovou výměnu, detoxikační,
- protizánětlivý, hojivý, regenerační,
- vasodilatační (rozšiřující krevní cévy).
