Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla. Moc tuku, moc cukru, málo kafe

Rakouská Asociace pro spotřebitelské informace (VKI) otestovala třicítku chlazených kávových výrobků – zaměřila se zejména na jejich složení, Nutri-Score neboli energetickou hodnotu ve vztahu ke zdraví a hodnotila i to, do jaké míry jde o vysoce průmyslově zpracovanou potravinu.
Výsledek? Celkem bída. Jeden jediný výrobek obstál s hodnocením
velmi dobrý. Osmnáct z třiceti výrobků dosáhlo pouze průměrného hodnocení. A ještě zajímavost, veganské výrobky si nijak zvlášt dobře nevedly.
Osm nápojů na bázi mléka a tři veganské alternativy byly hodnoceny jako celkově
dobré. V Nutri-Score více než polovina produktů dosáhla pouze na hodnocení C, D nebo E, přičemž nejlepší je A. V Česku systém Nutri-Score není povinný, ale někteří výrobci se rozhodli ho dobrovolně používat, aby spotřebitelům zjednodušili výběr zdravějších potravin pomocí pětibarevné škály na stupnici A-E.
Špatný výsledek ledových káv v plechovce v Nutri-Score byl dán tím, že obsahují poměrně dost tuku a mastných kyselin z mléka a také spoustu cukru. Mnoho nápojů na bázi mléka je navíc vysoce průmyslově zpracovaných a obsahuje četné přísady.
Hodnota NOVA, která udává stupeň zpracování, byla proto u 29 produktů hodnocena jako
průměrná nebo dokonce
méně uspokojivá. Dneska už se ví, že průmyslově zpracované potraviny lidskému zdraví nesvědčí a přispívají mimo jiné k rozvoji obezity, cukrovky a nemocí srdce a cév, jak dokládá třeba tato studie.
Pokud jde o spotřebitelsky přívětivé označování, polovina obalů byla hodnocena jako velmi dobrých.
Podle české Státní zemědělské a potravinářské inspekce se pod označením ledová káva nebo ice coffee můžeme při nákupu setkat se dvěma odlišnými kategoriemi nápojů. Buď jde o kafe jen s ledem, nebo o kafe s mlékem.
A někdy také šlehačkou a zmrzlinou a spoustou cukru.
Ledové kávy v plechovkách, označované často jako Iced Coffee v naprosté většině obsahují nějaké mléko nebo jeho veganskou alternativu a většinou také cukr. Tyto vychlazené nápoje často obsahují poměrně málo kávy, ale o to více mléka a přidaného cukru, a také přísady, jako jsou sladidla, stabilizátory, emulgátory nebo aromata pro požadovanou chuť a konzistenci.
Ledové kávy z obchodu by měly být spíše občasným zpestřením, nikoli pravidelnou součástí jídelníčku. Spotřebitelům doporučujeme číst složení – čím kratší seznam, tím lepší. Nejjednodušší a nejzdravější varianty obsahují jen vodu a kávu. Porovnávejte obsah cukru, mezi jednotlivými značkami mohou být velké rozdíly. Zohledněte stupeň zpracování: méně aditiv znamená zpravidla vyšší kvalitu, doporučuje na svém webu český spotřebitelský časopis dTest.
Podrobné výsledky testů jsou zatím k dispozici jen předplatitelům rakouského spotřebitelského časopisu Konsument.
Zdroje:
Vol.at: Iced Coffee in VKI Test: Only a Few Are „Good“ or „Very Good“
dTest: Srovnání ledové kávy
Konsument.at: Etiketten: Check Eiskaffee