Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla. Moc tuku, moc cukru, málo kafe

Ice coffee v regálu supermarketu
Autor: Shutterstock
Ice coffee v regálu supermarketu (ilustrační foto, neodráží výsledky testu)
Jestli jste si někdy mysleli, že koupí ledové kávy v plechovce si kupujete přijatelné osvěžení pro chvíle, kdy potřebujete dodat energii a zároveň se zchladit, mýlili jste se. Jde především o sladké pití plné cukrů a tuků, které tělu nic moc dobrého nepřinesou.

Rakouská Asociace pro spotřebitelské informace (VKI) otestovala třicítku chlazených kávových výrobků  – zaměřila se zejména na jejich složení, Nutri-Score neboli energetickou hodnotu ve vztahu ke zdraví a hodnotila i to, do jaké míry jde o vysoce průmyslově zpracovanou potravinu. 

Výsledek? Celkem bída. Jeden jediný výrobek obstál s hodnocením velmi dobrý. Osmnáct z třiceti výrobků dosáhlo pouze průměrného hodnocení. A ještě zajímavost, veganské výrobky si nijak zvlášt dobře nevedly. 

Osm nápojů na bázi mléka a tři veganské alternativy byly hodnoceny jako celkově dobré. V Nutri-Score více než polovina produktů dosáhla pouze na hodnocení C, D nebo E, přičemž nejlepší je A. V Česku systém Nutri-Score není povinný, ale někteří výrobci se rozhodli ho dobrovolně používat, aby spotřebitelům zjednodušili výběr zdravějších potravin pomocí pětibarevné škály na stupnici A-E.

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma, stačí znát pár triků Přečtěte si také:

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma, stačí znát pár triků

Špatný výsledek ledových káv v plechovce v Nutri-Score byl dán tím, že obsahují poměrně dost tuku a mastných kyselin z mléka a také spoustu cukru. Mnoho nápojů na bázi mléka je navíc vysoce průmyslově zpracovaných a obsahuje četné přísady.

Hodnota NOVA, která udává stupeň zpracování, byla proto u 29 produktů hodnocena jako průměrná nebo dokonce méně uspokojivá. Dneska už se ví, že průmyslově zpracované potraviny lidskému zdraví nesvědčí a přispívají mimo jiné k rozvoji obezity, cukrovky a nemocí srdce a cév, jak dokládá třeba tato studie

Pokud jde o spotřebitelsky přívětivé označování, polovina obalů byla hodnocena jako velmi dobrých. 

Automatické mlýny

Podle české Státní zemědělské a potravinářské inspekce se pod označením ledová káva nebo ice coffee můžeme při nákupu setkat se dvěma odlišnými kategoriemi nápojů. Buď jde o kafe jen s ledem, nebo o kafe s mlékem. 

A někdy také šlehačkou a zmrzlinou a spoustou cukru. 

Ledové kávy v plechovkách, označované často jako Iced Coffee v naprosté většině obsahují nějaké mléko nebo jeho veganskou alternativu a většinou také cukr. Tyto vychlazené nápoje často obsahují poměrně málo kávy, ale o to více mléka a přidaného cukru, a také přísady, jako jsou sladidla, stabilizátory, emulgátory nebo aromata pro požadovanou chuť a konzistenci. 

Ledové kávy z obchodu by měly být spíše občasným zpestřením, nikoli pravidelnou součástí jídelníčku. Spotřebitelům doporučujeme číst složení – čím kratší seznam, tím lepší. Nejjednodušší a nejzdravější varianty obsahují jen vodu a kávu. Porovnávejte obsah cukru, mezi jednotlivými značkami mohou být velké rozdíly. Zohledněte stupeň zpracování: méně aditiv znamená zpravidla vyšší kvalitu, doporučuje na svém webu český spotřebitelský časopis dTest. 

Podrobné výsledky testů jsou zatím k dispozici jen předplatitelům rakouského spotřebitelského časopisu Konsument. 

Zdroje:

Vol.at: Iced Coffee in VKI Test: Only a Few Are „Good“ or „Very Good“

dTest: Srovnání ledové kávy

Konsument.at: Etiketten: Check Eiskaffee

