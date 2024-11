Opatrně s kofeinovým práškem, už jedna lžička je životu nebezpečná

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje, aby zdravý dospělý člověk nekonzumoval více než 0,2 gramu (g) kofeinu v jedné dávce. (200 mililitrů kávy přitom obsahuje přibližně 0,09 g kofeinu.)

Celkové množství 0,4 g zkonzumované během dne nepovažuje EFSA za množství, které by vyvolávalo obavy o bezpečnost; pro těhotné a kojící ženy je dávka poloviční.

Co je to kofein Jde o přírodní alkaloid, který lidé konzumují po staletí především díky jeho povzbuzujícím účinkům. Přirozeně se vyskytuje v kávových zrnech, čajových listech a kakaových bobech, ale také se uměle přidává do mnoha potravin, jako jsou pekařské výrobky cukry, zmrzliny, sladkosti, kolové nápoje a také energetické nápoje.

Kofeinový prášek není to, co káva

Jiné je to však v případě čistého kofeinového prášku. Lidé mají tendenci podceňovat účinky vysoce koncentrovaného kofeinového prášku, protože ho často porovnávají jen s účinky stejného množství kávového prášku nebo jiné, kofein obsahující potraviny. A to je špatně. Kofeinový prášek s těmito potravinami totiž srovnávat nelze.





Množství prášku se totiž rovná množství kofeinu: 0,2 g prášku tedy obsahuje 0,2 g kofeinu. To zhruba odpovídá špetce prášku. Jenže takto malé množství nelze přesně změřit běžnými kuchyňskými váhami ani odměrkou, snadno tak doporučenou dávku konzumenti přesáhnou.

Malé dávky kofeinu mohou mít pozitivní účinky a zvyšovat bdělost a výkonnost. Příliš mnoho kofeinu však může způsobit silný neklid, nevolnost, zvýšení krevního tlaku, tachykardii a srdeční arytmii.

Množství kofeinu v potravinách, pozor, údaje o množství jsou v miligramech Autor: EFSA

Šálek kávy obsahuje přibližně 0,09 g kofeinu. Aby člověk zkonzumoval 5 g kofeinu ve formě kávy, musel by vypít asi deset litrů kávy. V případě vysoce koncentrovaných nebo čistých kofeinových prášků již jedna až dvě čajové lžičky prášku obsahují přibližně 5 až 10 g kofeinu – potenciálně smrtelnou dávku.

Jak tělo zpracovává kofein? Při orálním příjmu je kofein v lidském těle rychle a úplně vstřebáván. Stimulační účinky mohou nastoupit 15 až 30 minut po požití a mohou trvat několik hodin. U dospělých se poločas rozpadu kofeinu – doba potřebná k tomu, aby tělo eliminovalo 50 % kofeinu – značně liší v závislosti na faktorech, jako jsou věk, tělesná hmotnost, těhotenství, užívání léků a zdraví jater. U zdravých dospělých se poločas rozpadu pohybuje v rozmezí od dvou do osmi hodin, průměrně čtyři hodiny.

Dvě lžičky kofeinu způsobily smrt

V Německu byly popsány případy těžké akutní otravy kofeinem, naštěstí poměrně vzácné. Mladá žena, která bez znalosti doporučeného dávkování omylem požila dvě čajové lžičky vysoce koncentrovaného kofeinového prášku – asi 9 g –, zemřela navzdory intenzivní lékařské péči. Podobné případy byly popsány i v jiných zemích.

Kofeinové prášky, které jsou nabízeny jako doplňky stravy, jsou považovány za potravinu a jsou dostupné bez receptu. Tyto výrobky nepodléhají schvalovacímu řízení a před uvedením na trh nejsou testovány úřady z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti. Změní se to u nás?

Nápoje s kofeinem vadí už teď

Kabinet v tomto týdnu souhlasil s návrhem zákazu prodeje a podávání energetických nápojů lidem mladším 15 let. De facto by tento druh nápojů, který ve velké míře obsahuje právě kofein, postavil na stejnou úroveň, na jaké jsou dnes alkoholické nápoje.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného je ale problém v tom, že v Česku ani nemáme definováno, co je to energetický nápoj. Podle něj je možné, že vláda ještě půjde jinou cestou a soustředění napne na škodlivé látky a jejich obsah nejenom v nápojích, ale i v dalších typech potravin. Je tedy možné, že v budoucnu dojte i na zákaz prodeje čistého kofeinu lidem do 15 let.