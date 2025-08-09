Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma, stačí znát pár triků

Ledová káva není jen jedna, ledová káva je spíše souhrnný název pro více různých osvěžujících variant kávy ať už s ledem, nebo vychlazených. Dát si v různých kavárnách ledovou kávu tedy neznamená, že si dáte pokaždé to stejné, nebo hodně podobné. My si ledové spolu s baristy roztřídíme, popíšeme, a hlavně se ty nejoblíbenější druhy naučíme připravovat doma.
Ledová káva není jen jedna
Druhů ledové kávy existuje nepřeberné množství a co kavárna, to jiný přístup k ledové kávě. A často se tyto nápoje blíží spíš kávovým koktejlům než klasické černé kávě. Jaké jsou ty nejběžnější varianty ledových káv?
1. Ledové latte a ledové cappuccino
V základu jde o espresso zchlazené ledem a doplněné mléčnou pěnou. „U nás v doubleshotu dáváme do ledového latte vždy dvojité espresso – chlad a led nápoj zjemní, a s jedním shotem by byl chuťově nevýrazný. Stejný princip platí i pro ledové cappuccino. Tyto nápoje jsou jednoduše studené verze těch horkých – nic navíc, žádné sirupy ani šlehačky,“ ubezpečuje nás Ondřej Hurtík, barista doubleshotu.
2. Espresso na ledu
To je velmi jednoduchý nápoj – espresso shot nebo double shot nalitý na kostky ledu. Nepopulární spíš proto, že jeho chuť bývá méně koncentrovaná a rychle se ztrácí, jak se led rozpouští. Ale jako rychlé osvěžení bez mléka může fungovat skvěle.
Ledové espresso nápoje už vyžadují domácí espresso stroj a parní trysku. Ale pokud si doma běžně připravujete cappuccino nebo latte, zvládnete i ledovou verzi.
3. Affogato
Tohle je klasika – horké espresso přelité přes kopeček smetanové zmrzliny. Funguje jako dezert i káva v jednom. „Zajímavé je, že si ho často dávají i hosté, kteří by si do kávy jinak nedali ani mléko, ani cukr. Silné espresso se míchá se sladkou zmrzlinou a výsledkem je krásně vyvážený, krémový zážitek, kde dočista vyškrábete šálek. A když přidáte karamel a griliáš, tak máte doslova kávové nebe,“ láká na nebezpečně lákavou kombinaci barista doubleshotu.
4. Ledové kafe se zmrzlinou (Ice cream coffee)
Tato ledová káva je už posunem směrem k dezertu – do klasického ledového latte nebo cappuccina přidáte kopeček zmrzliny. V kombinaci s mlékem vznikne hutnější nápoj, který ocení ti, kdo mají rádi sladší a krémovější kávové nápoje.
5. Frappé a espresso shakerato
Frappé pochází z Řecka a připravuje se z instantní kávy, cukru, ledu, vody (a někdy i mléka) protřepaných v shakeru. Výsledkem je krémová textura a vysoká pěna. „Kvalita závisí na použité kávě, a proto ho dnes často nahrazuje tzv. espresso shakerato – tedy espresso s ledem a případně cukrovým sirupem protřepané v shakeru. Tenhle nápoj má menší objem a je spíš elegantní osvěžení než sladký drink. Ale co si budeme povídat, i my baristé si rádi pochutnáváme o dovolené na pravém řeckém Frappé,“ dozvídáme se od Ondřeje Hurtíka.
Frappé se dělá v barmanském shakeru – potřebujete tedy led, shaker, instantní kávu a trochu trpělivosti.
Umíte si doma udělat ledovou kávu?
6. Ledová filtrovaná káva (Iced filter coffee)
Filtrovanou kávu můžete ochladit dvěma způsoby – buď ji připravíte přímo na kostky ledu, nebo ji po klasické extrakci prudce zchladíte. „Výsledkem je lehká, osvěžující káva s čistým chuťovým profilem. Často ji servírujeme s plátkem pomeranče nebo citronu. Pokud máte rádi ovocnější chutě a kávu bez mléka, je to ideální letní volba,“ radí barista.
Ledový filtr zvládnete i doma s běžným vybavením – třeba V60 nebo AeroPress. Jen přidejte led. Ondřej Hurtík doporučuje použít velké kostky ledu – pomaleji se rozpouštějí a neředí tolik nápoj.
7. Cold brew a cold drip
„Cold brew se připravuje tak, že se mletá káva louhuje ve studené vodě 12 až 24 hodin. Cold drip je sofistikovanější varianta, kdy se studená voda velmi pomalu překapává přes kávu (obvykle okolo 6 až 12 hodin),“ říká Ondřej Hurtík s tím, že výsledkem je nápoj s nižší aciditou, často hutný a až likérový. Nejlépe podle něj chutná z ovocných, citrusových nebo bobulovitých káv – z těch čokoládovějších většinou vytáhneme méně.
Cold brew zvládnete i doma s nádobou a filtrem, jen tedy počítejte s tím, že příprava je zdlouhavá, zabírá místo v lednici a výsledek je silně závislý na poměru, druhu kávy a vodě. Pokud nemáte s přípravou zkušenosti, může být výsledek rozpačitý.
8. Nitro cold brew
To je cold brew nasycené dusíkem. Díky dusíku (který tvoří jemné, malé bublinky) má nápoj hladkou, krémovou texturu, sladkost bez cukru a efektní „lávový“ vzhled připomínající Guinness. „V Česku ho najdete málokde – ale třeba u nás v kavárnách ho máme stále na čepu,“ láká k ochutnávce barista doubleshotu.
9. Kávové koktejly
Kávových koktejlů s notnou dávnou krémovosti a kalorií je snad ještě více, než si dokážete představit. „Věřím, že nemluvím pouze sama za sebe, ale i za řadu kreativních baristů a barmanů, kteří neustále hledají nové způsoby, jak oslovit své hosty originálními kombinacemi – a zároveň je to baví,“ říká Tereza Hofbauerová, expertka na pražení kávy z Fixi Coffee. Právě v těchto kavárnách je jedním z nejoblíbenějších Espresso Martini s vanilkovou zmrzlinou.
V pražském doubleshotu zas zákazníky baví Rosemary – drink z kávy, pomerančového likéru, ginu a růžové limonády. Oblíbený je ale i nealko koktejl espresso-tonic. „Prostě káva je skvělá ingredience do koktejlů, které vás dokonce můžeme naučit na kurzu Coffee in good spirits, kde se věnujeme právě míchání kávy a alkoholu,“ říká Ondřej Hurtík.
Jak připravit tři druhy ledové kávy?
Cold brew
Cold brew se připravuje tak, že necháte mletou kávu extrahovat ve studené vodě nebo přes ni necháte velmi pomalu překapávat studenou vodu nejčastěji 12 – 24 hodin a pak filtrujete.
Frappé
„Pro domácí kávové nadšence doporučuji vyzkoušet jednoduchou, a přesto lahodnou variantu ledové kávy. Pokud máte rádi cappuccino, zkuste si pomocí ručního šlehače připravit studenou mléčnou pěnu,“ radí Tereza Hofbauerová. Základem každého frappé je správně našlehaná pěna z kávy, cukru a ledu. Použít můžete shaker, frappovač nebo napěnovač mléka. „A pokud toužíte po sladších chutích, neváhejte přidat ochucené sirupy – například karamelový, čokoládový nebo oříškový,“ říká Tereza Hofbauerová.
Ledové latté
K výrobě domácího „latéčka“ stačí naplnit sklenici ledem, nalít mléko, a nakonec dvojité espresso. Kdo má rád sladší verzi, přidá cukrový sirup, který se promíchá lépe než cukr krystal. „Latte s dvojitým espressem podáváme zchlazené a s kostkami ledu,“ upřesňuje poslední detaily Ondřej Hurtík.
A závěrečná tečka?
Ledové kávy se nedají zdobit, jako kávy horké, taky se specialisté na café art příliš nevyřádí. I tak se ale ledové kávy dají vyšperkovat. „Osobně mám v létě nejvíce oblíbené espresso na ledu, zalité za studena vyšlehaným mlékem s kapkou kokosového sirupu. Kávu si lze ale dochutit čímkoli včetně šlehačky, vaječného likéru, čokoládového nebo jiného sirupu, skořicí a samozřejmě zmrzlinou,“ říká Tereza Hofbauerová s tím, že nemáme využívat jen vanilkovou, zkusit prý máme i čokoládovou, karamelovou nebo lískooříškovou zmrzlinu.
Ondřej Hurtík zas doporučuje využít griliáš, a to zejména k Affogatu, k jehož krémovému základu dodá křupavý karamel dodá kontrast. Do ledového latté můžete přidat kakao či vanilkový sirup, sladším verzím ledových káv bude sedět šlehačka, drcené sušenky nebo koření. Filtrované ledové kávy můžete doplnit plátkem citronu nebo pomeranče.