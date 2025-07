Naučte se dělat skvělé marinády, dipy a omáčky ke kuřeti. Stačí zvolit správné koření

Kuřecí maso je ideální maso na letním jídelníčku. Plné kvalitních bílkovin, dietní díky nízkému obsahu tuku, lehce stravitelné. Díky tomu, že nebudeme zatěžovat organismus dlouhým trávením, nám nebude horko a budeme plní energie, což během parních letních dní oceníme. Navíc se kuře snadno připravuje na pánvi i grilu a můžeme s ním snadno experimentovat.

Tři marinády na kuře

Nejsnazším způsobem, jak excelentně ochutit kuře, je marinovat ho. V lednici ideálně přes noc, aby stihlo převzít chuť i vůni koření či bylinek. Ale nezapomeňte, že maso by mělo být celé ponořené v marinádě. Zhruba hodinu před grilováním ho vyndejte z lednice a zbavte přebytečné marinády. Zabráníte teplotnímu šoku a přepalování odkapávající marinády.

1. Piri-Piri

Pro přípravu marinád použijte oleje s vysokým kouřovým bodem (rafinovaný slunečnicový, řepkový, popřípadě olivový po prvním lisování). „Připravte si geniální pikantní marinádu na šťavnaté osvěžující kuře na portugalský způsob Piri-Piri. Stejnojmenná kořenicí směs z chilli papriček, červené sladké papriky, česneku, cibule, černého pepře a kerblíku se smíchá s troškou oleje a citronovou či limetkovou šťávou," doporučuje kořenářka Michaela Schneedorferová z Království chuti.

2. Ostrá směs s Harrisou

Velmi ostrá arabská marináda na kuřecí maso vznikne smícháním olivového oleje, citronové šťávy a přidáním kořenicí směsi Harrisa. Jedná se o směs koriandru, římského kmínu, rajčatového prášku, papriky, česneku a chilli.





3. Bavorská kuřecí křídla

Kuřecí křídla vyniknou s marinádou s kořenicí směsí Bavorské BBQ kuřátko, kde vedle oleje, citronové šťávy, přidáme med a pár lžic piva. Tato marináda se osvědčí i na kuřecí špízy s ananasem a paprikou. Ve směsi koření je obsažena například paprika, mango, bio citronový prášek, chilli, máta či pomerančová kůra a olej.

Koření Piri-Piri Autor: Království chuti

Marinádu můžete udělat i z bílého jogurtu nebo kokosového mléka, kapky citronové šťávy a kari koření. Jogurt ochrání maso před vysušením, skvěle funguje jako nosič ochucení a změkčí maso díky obsažené kyselině mléčné. Navíc existuje spousta druhů kořenicích směsí kari, kdy dosáhnete nepřeberného množství chuťových variací. Vyzkoušejte kari indické, thajské, Madras, zelené, Mauritius či Colombo.

Dokonalé dipy, vynikající zálivka

Úžasné na domácích dresincích a zálivkách je to, že se obejdou bez přidané chemie. Přesně víte, co jste použili a v jaké kvalitě. Potravináři často konzervanty, stabilizátory, barvivy a umělými aromaty nešetří. Protože vám příprava zálivky i dresinku zabere jen pár minut a nevyžaduje to pokročilou kuchařskou zručnost, rozhodně se vyplatí připravit si jejich kvalitní domácí verzi.





„Smíchejte například kořenicí směs Tapas & Salsa dip s créme fraîche nebo jogurtem. Dip získá díky rajčatovým lupínkům, paprice, třtinovému cukru, hořčici, chilli, cibuli a římskému kmínu ten správný říz inspirovaný Španělskem. Skvělý těstovinový salát s kuřecím masem vytvoříte z argentinské kořenicí směsi Chimichurri, olivového oleje, červeného vinného octa a citronové šťávy. Získáte svěží bylinkovou chuť díky petrželi a oreganu, sladkost dodá zálivce cibule a paprika, pikantnost pepř a česnek," radí Michaela Schneedorferová.

Dip s créme fraîche Autor: Shutterstock.com

Dip inspirovaný gruzínskou kuchyní zase získáte smícháním zakysané smetany či jogurtu s kořením adžika. Koření v sobě spojuje výraznou paprikovou chuť, s bylinkami jako majoránka, bazalka či pískavice. Kuřecí salát získá šmrnc díky zálivce s arménskou kořenicí směsí Chmeli-Suneli. „Stačí výrazně bylinkové koření smíchat s cukrem, vodou, octem a olejem. Pro přípravu zálivky se poohlédněte po jiném octu než klasickém lihovém, ten si schovejte k tlačence, pro zavařování či na přípravu utopenců. Pro salátové zálivky sáhněte po vinném bílém či červeném octu, nabízí se i delikátní balzamikový nebo jablečný ocet,“ doporučuje Michaela Schneedorferová.

Tři omáčky ke kuřeti

1. Arašídová omáčka

Asijský šmrnc kuřecímu masu dodá arašídová omáčka. Pro její základ budete potřebovat arašídové neochucené máslo, nahrubo podrcené arašídy, sójovou omáčku, kokosové mléko a hnědý cukr. Na dochucení arašídové omáčky mějte po ruce mletý zázvor, sušený česnek a kajenský pepř.

2. Sýrovo-smetanová

Vynikající omáčku ke kuřecímu masu připravíte ze sýra a smetany. Se sýrovými omáčkami vyniknou koření jako dlouhý pepř, bílý či pepř Penja. „Tato kamerunská specialita má jemně sladkou chuť s dřevitými tóny a jemnou štiplavostí. Do jedinečnosti jeho vůně se propisuje aroma vulkanické půdy, ve které se pěstuje. Ke kuřeti se skvěle hodí omáčka z bílého vína, hořčice a smetany," přidává další tipy Michaela Schnneedorferová.

3. Jack Daniel´s omáčka

Pakliže se budete chtít pustit do přípravy ikonické Jack Daniel´s omáčky na trhané kuřecí maso, musíte si připravit klíčové suroviny jako melasu, whisky, ananasovou šťávu, rajský protlak, worchesterovou omáčku, uzenou granulovanou cibuli a česnek či černý pepř s whiskey. Koření dodá omáčce pikantnost a kouřové aroma.

„Kdo má rád sladké chutě, tak by měl vyzkoušet švestkovou omáčku s perníkovým kořením. Pomocí kouřové soli, bílého pepře a českého kmínu zase dovedete k dokonalosti houbovou smetanovou omáčku,“uzavírá tipy kořenářka Michaela Schnneedorferová z Království chuti.