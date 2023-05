Zdědili jste křečové žíly? Problémům se úplně nevyhnete, ale můžete je hodně oddálit

S křečovými žilami se v současné době potýká velká část obyvatel rozvinutých zemí, jsou tudíž považovány za jedno z civilizačních onemocnění. Na evropském kontinentu má křečové žíly zhruba 40 procent žen a 20 procent mužů. Ženy trpí varixy o něco více než muži kvůli hormonálním změnám provázejícím menstruační cyklus, těhotenství a menopauzu.

Nejvíce případů křečových žil evidujeme mezi lidmi staršími 60 let. Je to logické, protože s přibývajícími léty žíly ztrácí svou elasticitu. Proto je důležité vzniku varixů předcházet. To zahrnuje celou řadu preventivních opatření, například vyhýbat se dlouhému sezení, nedávat si nohu přes nohu, v případě nadváhy zhubnout či věnovat se pravidelné fyzické aktivitě. [1, 2, 3, 4]

Co jsou křečové žíly?

Křečové žíly (varixy) jsou rozšířené žilní útvary modré či tmavě fialové barvy vystupující nad povrch kůže. Tyto útvary vznikají v důsledku takzvané žilní nedostatečnosti. Hlavním úkolem žil je přivádět odkysličenou krev ze tkání zpět do srdce, kde je okysličena. Následně je tepnami rozváděna po celém těle k cílovým orgánům a tkáním.

Krev musí při cestě směrem k srdci často překonávat sílu zemské gravitace. Důležitou roli hrají při tomto procesu žilní chlopně, které fungují jako záklopky bránící návratu krve zpět. Pokud chlopně neplní svou funkci, dochází k městnání krve v povrchovém systému žil. Zvyšující se žilní tlak vede k oslabování žilních stěn, což je jeden z počátečních předpokladů rozvoje varixů.

Křečové žíly evidujeme nejčastěji na dolních končetinách, konkrétně u žil pod kolenem. Není ale žádnou vzácností, že se objeví i varixy na stehnech či na úplně jiných částech těla. [5, 6, 7, 8]

Křečové žíly a rizikové faktory

U většiny pacientů je výskyt křečových žil dán geneticky, tudíž se jejich vzniku nedá úplně zabránit, ale lze ho alespoň oddálit. Jestliže má někdo z vašich blízkých příbuzných křečové žíly, existuje vysoká pravděpodobnost, že se u vás dříve nebo později také objeví.

Mezi další rizikové faktory, které podněcují vznik křečových žil, patří:

vyšší věk,

ženské pohlaví,

těhotenství,

chronické zánětlivé stavy (žilní trombóza). [9, 10, 11]

Výše uvedené faktory pochopitelně ovlivnit nelze. Pak jsou zde faktory vyplývající z životního stylu, které rozhodně změnit lze:

nadváha či obezita,

nedostatek pohybu,

práce vestoje,

dlouhé sezení či stání,

extrémní fyzická zátěž. [12, 13]

Jaké mají křečové žíly příznaky?

Křečové žíly bezpečně poznáte podle několika zásadních příznaků. Nejčastěji postihují dolní končetiny, na které je vyvíjen největší tlak (nesou váhu celého těla). Tento zdravotní problém se ale rozvíjí postupně, takže počínající křečové žíly vůbec nemusíte zaznamenat. Maximálně můžete mít pocity těžkých a unavených nohou. Když už začnou vystupovat nad povrch kůže, objevují se další příznaky:





pobolívání a svědění v oblasti žil,

otoky nohou,

pulzování a křeče v nohách,

zarudlé pásy táhnoucí se podél žilního systému,

silné bolesti, které jsou nejhorší po dlouhém stání,

kožní záněty,

krvácení z žil,

vředy v oblasti kotníků.

Potíže se obvykle stupňují během dne, nejhorší bývají k večeru. Nepříjemné příznaky lze obvykle zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy. Zhoršuje je dlouhé stání nebo sezení. U některých pacientů se přitom neobjevují vystouplé a uzlovité povrchové žíly, ale jen jemné metličkové žilky. [14, 15, 16, 17]

Křečové žíly v těhotenství

V těhotenství nejsou křečové žíly nic neobvyklého. Ženské tělo je v tomto období vystaveno významným tělesným a hormonálním změnám. Zvyšující se hladina progesteronu a zvětšující se děloha negativně ovlivňují elasticitu žilních stěn. Kromě křečových žil na nohou se navíc mohou objevit i vaginální varixy.

Dobrou zprávou je, že je tento stav obvykle přechodný. U většiny žen se žíly vrátí do normálního stavu během několika týdnů po porodu. I tak by měla nastávající maminka konzultovat svůj problém s gynekologem okamžitě, jakmile se křečové žíly objeví. Existují speciální těhotenské kompresní punčochy, které jsou velmi oblíbené. [18, 19, 20]

Křečové žíly: léčba

Symptomatická léčba křečových žil

S léčbou křečových žil je důležité začít co nejdříve. Konzervativní léčba je založena na mírnění příznaků. Posilováním oslabených cévních stěn lze zabránit dalšímu poškozování žilního systému. Jako vůbec nejdůležitější prvek léčby lékaři předepisují speciální kompresní punčochy na křečové žíly. Tyto punčochy vytváří na oslabené žíly mírný protitlak, což pomáhá dostávat krev směrem k srdci.

Při chronické žilní nedostatečnosti se předepisují venofarmaka, což jsou léky na křečové žíly zvyšující pevnost cévních stěn. Součástí podpůrné léčby jsou také lokální přípravky. Gel nebo mast na křečové žíly obvykle obsahuje látky působící proti zánětu a mentol, který postižená místa příjemně ochladí. [21, 22, 23, 24]

Endovenózní metody a operace křečových žil

K odstranění křečových žil se přistupuje u pokročilejších případů, kdy se konzervativní léčba jeví jako nedostatečná a pacientovi nijak nepomáhá. Existuje hned několik možností, jak se zbavit varixů:

konvenční skleroterapie – metoda vhodná pro metličkové varixy a počínající křečové žíly, do žíly je prostřednictvím tenké jehly vstříknuta látka vyvolávající místní chemické poškození, tím dojde k uzavření křečové žíly,

– metoda vhodná pro metličkové varixy a počínající křečové žíly, do žíly je prostřednictvím tenké jehly vstříknuta látka vyvolávající místní chemické poškození, tím dojde k uzavření křečové žíly, laserová terapie – ošetření laserem probíhá skrze neporušenou kůži, pomocí tepla se žíly poškodí, uzavřou a vstřebají,

– ošetření laserem probíhá skrze neporušenou kůži, pomocí tepla se žíly poškodí, uzavřou a vstřebají, žilní lepidlo – metoda vhodná také k odstranění větších žil, do žíly je vstříknuta pěna k zalepení,

– metoda vhodná také k odstranění větších žil, do žíly je vstříknuta pěna k zalepení, radiofrekvenční terapie – uplatňuje se zde podobný princip jako u laseru, jen s tím rozdílem, že je žíla poškozena radiofrekvenčním ohřevem,

– uplatňuje se zde podobný princip jako u laseru, jen s tím rozdílem, že je žíla poškozena radiofrekvenčním ohřevem, stripping (flebektomie) – invazivní chirurgický zákrok prováděný za plné či částečné anestezie, postižená část žíly je vyjmuta pomocí speciální flexibilní sondy. [25, 26, 27]

Domácí léčba křečových žil

Křečových žil není snadné se zbavit a pouhými babskými triky toho v žádném případě nedosáhnete. Je ale pravda, že některé přírodní zdroje mohou pomáhat s posílením žilních stěn a zlepšovat jejich pružnost. Rozhodně tak ničemu neuškodíte, pokud konzervativní léčbu doplníte alternativními prostředky. Mezi nejlepší bylinky na křečové žíly patří:

andělika lékařská,

krušinová kůra,

kominice lékařská,

kořen hořce žlutého.

Z těchto bylinek se připravuje čajová směs. Vyzkoušet můžete také pití vody s jablečným octem a přikládání obkladů z nastrouhaných syrových brambor se zelím. Vhodné je zaměřit se i na skladbu jídelníčku, který by měl obsahovat co nejvíce potravin bohatých na rutin. Tato látka brání tvorbě krevních sraženin a zpevňuje žilní stěny. Najdete ji v citrusech, pohance, jablcích, černém rybízu a zeleném čaji. [28, 29]

Prevence křečových žil

Pokud budete dodržovat několik základních pravidel, můžete tím riziko vzniku křečových žil snížit:

pravidelně se hýbejte – ideální je hýbat se každý den, přičemž fyzický pohyb rozproudí oběhový systém,

zdravě se stravujte – snažte se vyhýbat nadměrné konzumaci soli, do jídelníčku zařaďte potraviny s dostatkem vlákniny, flavonoidů a rutinu,

dejte si nohy nahoru – každý den byste měli relaxovat alespoň několik minut s nohama zdviženýma nad úrovní srdce,

pokud máte nadváhu, zhubněte – snížíte tím tlak v dolních končetinách,

noste obuv s nízkým podpatkem – podpatky sice vypadají esteticky dobře, ale nohám nijak nesvědčí,

dávejte přednost volnému oblečení – upnuté oblečení omezuje cirkulaci krve,

sprchujte si nohy střídavě teplou a studenou vodou – rozproudíte tím krevní oběh. [30, 31]

Křečové žíly a potenciální komplikace

Varixy nepředstavují výhradně estetický problém. Pokud nejsou správně léčeny (nebo dokonce vůbec), mohou vyústit v řadu nepříjemných i život ohrožujících komplikací:

povrchový zánět žil – nejběžnější komplikace, jde o bolestivé zduření žil doprovázené viditelným zarudnutím,

– nejběžnější komplikace, jde o bolestivé zduření žil doprovázené viditelným zarudnutím, ekzém kůže – vyskytuje se u pokročilých stádií varixů, zejména u pacientů s hyperpigmentací (hnědé skvrny),

– vyskytuje se u pokročilých stádií varixů, zejména u pacientů s hyperpigmentací (hnědé skvrny), žilní trombóza – vyznačuje se vznikem krevních sraženin, největším rizikem je potenciální utrhnutí sraženiny, která může ucpat životu důležité tepny,

– vyznačuje se vznikem krevních sraženin, největším rizikem je potenciální utrhnutí sraženiny, která může ucpat životu důležité tepny, bércové vředy – objevují se u pokročilých neléčených stádií onemocnění, křečová žíla se otevře na povrch kůže, je zde vysoké riziko zanesení infekce do rány,

– objevují se u pokročilých neléčených stádií onemocnění, křečová žíla se otevře na povrch kůže, je zde vysoké riziko zanesení infekce do rány, krvácení z varixů – u pacientů s výraznými varixy bývá kůže velmi suchá a náchylná ke krvácení, při běžném poranění kůže nastává silné krvácení způsobené přetlakem krve. [32, 33, 34]

Jak vznikají křečové žíly?

Příčinou vzniku křečových žil je žilní insuficience. Při přívodu odkysličené krve směrem k srdci hrají důležitou roli žilní chlopně. Pokud nefungují správně, začne se v povrchovém žilním systému městnat krev a zvyšovat tlak. To vede k oslabování žilních stěn, deformitám a postupnému rozvoji varixů.

Kdy nosit stahovací punčochy na křečové žíly?

Kompresní punčochy je vhodné nosit v počátečních stádiích křečových žil i jako podpůrný prostředek po operaci. Existují punčochy různých účinností, proto by je měl vždy předepsat ošetřující lékař.

Jak se zbavit křečových žil?

Pokud už se křečové žíly objevily, neodstraní je kompresní punčochy, cvičení ani léky. Spolehlivým řešením je v tomto případě operace. Odstranění varixů lze provést buď chirurgicky, nebo o něco méně invazivními metodami (laserem, žilním lepidlem a podobně).