Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti, salony ji od září nesmí vůbec používat

Hana Válková
Dnes
Detail ruky s umělými nehty pod UV lampou
Autor: Shutterstock/Andrii Hurenko
Formaldehyd, toluen, bisfenol A. I takové látky se v minulosti používaly při modelování umělých nehtů. Nyní se stane minulostí další. Evropská unie od září zakázala ve veškeré kosmetice používat látku označovanou jako TPO, protože škodí plodnosti.

Evropská komise zařadila od 1. září 2025 na seznam zakázaných látek v kosmetických přípravcích Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, neboli TPO, informovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Výrobky salóny nesmí dopotřebovat

TPO se využívá hlavně v nehtové modeláži, protože jde o viskózní látku tvrdnoucí při UV nebo LED světle. Zákaz znamená to, že od září nesmí prodávat kosmetika s touto látkou a nesmí se ani používat. „Vztahuje na všechny výrobce, distributory, velkoobchody a profesionální uživatele kosmetiky, jako jsou nehtová studia a kosmetické salony,“ říká Dagmara Jírová, vedoucí Národního referenčního centra pro kosmetiku při Státním zdravotním ústavu

Doplňuje, že v praxi změna znamená, že kosmetičky a další lidé, kteří s TPO nakládají, nemohou po 1. září již zakoupené výrobky dopotřebovat. „Nespotřebované je potřeba vrátit výrobci nebo dovozci. Ti jsou povinni provést opatření ke stažení kosmetických přípravků s obsahem látky TPO z trhu do 31. srpna 2025,“ dodává Dagmara Jírová.

To ovšem neznamená, že končí nehtová modeláž. TPO je nahraditelná jinými látkami.

Jak TPO škodí zdraví

Důvodem zákazu, který zavádí nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, je toxicita TPO. Riziko hrozí především při vdechování prachu nebo kontaktu s pokožkou před vytvrzením gelu.

TPO je nebezpečná látka s prokázanou dráždivostí kůže, což může přinést alergické reakce, zarudnutí, svědění nebo podráždění kůže. Je také toxická pro reprodukci. „Při opakovaném nebo dlouhodobém vystavení může poškozovat plodnost a negativně ovlivnit vývoj plodu,“ popisuje Matyáš Fošumředitel odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavní hygieničky ČR. U zvířat v laboratořích odborníci zaznamenali změny na varlatech, narušení menstruačního cyklu či zhoršení kvality vajíček, tedy snížení reprodukční schopnosti.

Zákaz používání nabývá účinnosti, protože během 15 měsíců, což byl předem stanovený časový limit, evropský Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele od nikoho neobdrželžádost o výjimku pro TPO v kosmetice.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět
