Poznejte česká města podle leteckých fotek. Takhle vypadají seshora

Kvíz
Redakce
Dnes
Letecký záběr
Autor: Shutterstock
Milujete cestování? A to konkrétně cestování po Česku? Pak by pro vás osmnáct otázek v našem kvízu mělo být poměrně snadnou výzvou. Nebo ne?

Na první pohled se může zdát, že to bude snadné – vždyť každý už viděl desítky fotografií Prahy, Brna nebo třeba Českého Krumlova. Jenže z výšky vypadá všechno trochu jinak.

Známé náměstí se promění v mozaiku barevných střech, řeky a mosty tvoří nečekané linie, parky a sady odhalí nečekanou, ale matoucí symetrii. Náš kvíz s osmnácti leteckými snímky českých, moravských a slezských měst prověří, jak dobře opravdu znáte zdejší krajinu a architekturu – nejen z pohledu chodce, ale i ptáka.

Některá města poznáte okamžitě podle charakteristického tvaru historického centra nebo výrazné stavby, jiná vás ale možná potrápí – možná si vybavíte, že jste tam byli, ale jméno už se vám hned přiřadit nepovede. Přesto to určitě zkuste. Fotky mohou navíc posloužit jako inspirace na některý z příštích výletů. 

