Třídění odpadu: Proč celofán nepatří do plastu a papírové kapesníky do papíru

Většina lidí chápe, že házet odpad do jedné, a to černé popelnice, není cesta, kterou lze bez následků v blízké budoucnosti jít. A tak třídí. Podle dat z roku 2022 považují třídění odpadu za naprostou samozřejmost tři čtvrtiny obyvatel.

Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele ČR se navíc zvýšila na 78 kilogramů. Takové jsou alespoň poslední výsledky systému EKO-KOM – ten v Česku zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na evropské úrovni. Jenže někdy, i v dobré víře, třídíme špatně. Někdy si neuvědomíme, že polystyren třídíme do plastu, že místo dvou popelnic se třídí dva druhy odpadu do jedné – probíhá tzv. multikomoditní sběr, nebo nás zaskočí popelnice na olej a my do ní olej vylijeme, místo abychom ho vytřídili v lahvi.

Na multikomoditní sběr si zatím zvykáme

V Praze byl v minulých týdnech zaveden multikomoditní sběr. Z míst určených pro kontejnery na tříděný odpad zmizely popelnice na tetrapak a na žlutý kontejner přibyla nálepka „multikomoditní sběr“. V případě metropole to tedy znamená, že obaly od trvanlivého mléka, džusů, nektarů i kefírů patří teď do žluté popelnice.

Multikomoditní sběr je novinkou nejen pro Prahu, do jedné popelnice třídí více komodit Ostrava, Brno, Sokolov, Dobříš a od nového roku do jedné popelnice třídí plast, tetrapak a kov i Mníšek pod Brdy. Odpad se dále dotřiďuje na automatických linkách.

A protože jde o novinku, tak v tomto směru ještě chybujeme. „Po zavedení multikomoditního sběru nám lidé hází tetrapak do modré popelnice místo do žluté,“ dozvídáme se od tiskového mluvčího Pražských služeb, Alexandra Komarnického.





Porcelán nepatří do skla

Stejně tak není správné dát porcelánové nádobí do skla nebo vyhazovat olejem, barvami, ředidly či zbytky jídel silně znečištěné plastové obaly mezi ostatní plast. Takový odpad patří do komunálu.

Do kovů pak lidé často chybně třídí nevyprázdněné spreje, například laky na vlasy, deodoranty či vůně. „Tyto použité malé nádobky pod tlakem a se zbytkovým obsahem hořlavin patří do černé popelnice na směs. Do kovu je možné separovat jen úplně prázdné spreje,“ vysvětluje Alexandr Komarnický.

Kam vyhodit sáčky od chipsů a víčka od zavařovačky?

Pražané také občas mylně vyhazují do kovů průhledné sáčky od brambůrků, kávy nebo koření. Ty patří do plastu. Pokud však jde o sáčky od chipsů, oříšků či tyčinek, které vypadají jako plast, ale vnitřní stranu tvoří nastříkaný hliník, ty odneste do komunálu.

Zbytečně občas končí v černé popelnici víčka od zavařovacích sklenic, vaničky od paštik či kovová víčka od mléčných výrobků, typicky jogurtů. Jde obvykle o hliník a ten lze jednoduše doma odkládat do menší nádoby a následně odnést do šedé nádoby na kov.

Třídíte odpad? Ano, třídím všechno

Ano, ale jen papír, plasty a sklo

Netřídím, využívám jen černou popelnici

Posmrkané kapesníky do modré popelnice nepatří

Typickým nešvarem je odkládání použitých papírových kapesníků do modrého kontejneru. Zvláště v zimních měsících, v období respiračních onemocnění. Stejně jako promaštěná krabice od pizzy, kterou jste si objednali, nebo papírové tácky od klobásy ze stánku patří do směsného odpadu, tedy do černé popelnice. Důvod je prostý. Karton nasákne olejem a pro další recyklaci je zcela nevhodný.





Kotouče s nahrávkami nemusí končit ve spalovně

Pokud rušíte sbírku svých audio- či videonahrávek, vězte, že ani videokazety, audiokazety, minidisky nebo pásky z kotoučáku nemusíte hodit rovnou do černé popelnice. Videokazety rozeberte – jdou vycvaknout na dvě poloviny, které odnesete do žlutého kontejneru, pásku vymotejte a hoďte do černé popelnice, papírový obal odložte do papíru. Obdobně postupujte i u ostatních médií. Chcete-li se zbavit CD, vhoďte je do černé popelnice, jsou složená z mnoha materiálu a jejich recyklace není možná. Plastový obal lze vytřídit do plastu, booklet do papíru.

Kam se starými sáněmi a sušákem na prádlo?

„Rozbité sušáky na prádlo, sáně, matrace, skříňky a podobně patří na sběrný dvůr nebo do velkoobjemového kontejneru,“ říká Alexandr Komarnický o nešvarech, s nimiž se setkávají u popelnic pracovníci z Pražských svozů.

Zatímco obaly od rozprašovačů s hydratační vodou na obličej a podobnou kosmetikou třídíme vždy do plastu, do žluté popelnice rozhodně neházejte lahve s olejem, barvami, ředidly či nedojedené jídlo v jednorázové krabičce, nebo nedopitou PETku. Ve svozovém voze se totiž polystyren rozdrtí, znečistí zbytek odpadu a znemožní jeho recyklaci. Tekutiny zase mohou poškodit techniku.





Autosklo do popelnice na sklo ano, nebo ne?

Do popelnic na sklo zase určitě nedávejte keramiku ani porcelán, autosklo, zrcadla nebo varné a laboratorní sklo či sklokeramiku. A pozor, navzdory tomu, že se celofán tváří jako plast, plastem není, a tak patří do černé popelnice. Celofán je totiž průhledná fólie vyrobená z celulózových vláken a ty nejdou recyklovat.

Platební karty patří do jiné popelnice než věrnostní karty z obchodů

Ideální způsob, jak naložit s kartami bez čipu, je znehodnocení například přestřižením a vhozením do tříděného odpadu, tedy do žluté popelnice na plasty. Pokud má karta čip, tedy například platební karta, vhoďte ji do komunálu, ta do žlutého kontejneru nepatří. Obsahuje totiž mikročip s mikroskopickým vysílačem, který znemožňuje její plnou recyklaci.

Podrobně se tématu třídění různých druhů karet věnujeme v textu: Některé vysloužilé plastové karty můžete poslat k recyklaci, u jiných to nejde

Třiďte dál. Třiďte lépe

I malá změna spotřebitelského chování může mít velký dopad. Při odpovědném nakládání s odpady to platí dvojnásob. Čím více produktů bude opětovně využito, tím méně energie na výrobu těch nových se spotřebuje nebo zatíží přírodu. Ani univerzální odhazování veškerého odpadu do černých popelnic není řešení.