Třídění odpadu: Kam se zlomeným nožem, obaly od léků a jednorázovými cigaretami?

Poznat papír od plastu a kov od skla není pro běžného člověka moc velký úkol. Roztřídit je obvykle umíme a také tak často činíme. V domácnosti se ale najdou kousky, které běžně netřídíme a také si nimi nevíme rady. Kam byste vyhodili zlomený nůž? Do černé popelnice, kde se o něj někdo může pořezat, například při dotřiďování na lince? Kam s takovou nádobou od laku na vlasy? Nemůže při manipulaci s kontejnerem bouchnout? A kam se starým telefonem, oblečením nebo dosloužilou powerbankou či sušákem na prádlo?

Kam se starým mobilem?

Telefony obsahují celou řadu cenných zdrojů, které jsou nákladné nejen finančně, ale i environmentálně. Snížit množství odpadu a těžby nových materiálů můžeme tím, že svůj mobil pošleme na repas. Jste-li majitelé dosloužilých iPhonů, můžete svůj telefon běžně prodat například na inzerát, nebo ho zaslat do Swappie. Tato společnost telefony od zákazníků vykoupí, zrepasuje, otestuje a znovu prodá. A vy si tam můžete i nový repasovaný telefon koupit. Tím se kruh uzavře.

Pokud jde o jinou značku telefonu, nebo jde o zařízení již nefunkční, můžete ho odnést do pražské zoo. Za každý mobil získá zahrada celkem dvacet korun od společnosti Remobil. Prostředky putují na sbírkové konto pro ochranu goril „Pomáháme jim přežít“. Do projektu Remobil můžete svůj mobil i zaslat, a to zdarma prostřednictvím Zásilkovny. Za každý vybraný mobil pošle Remobil 10 Kč na charitativní účely.





Co dělat s bateriemi, drobnou elektronikou a jednorázovými cigaretami?

K třídění různých druhů baterií slouží sběrná místa zpětného odběru – v prodejnách elektroniky či na sběrných dvorech, dokonce v některých kancelářích či školách a v supermarketech. Knoflíkové baterie, běžné tužkové baterie, stejně jako větší akumulátory z elektroniky, jako jsou powerbanky, baterie z notebooků a mobilů, je nutné odevzdat tam.

Autobaterie se odevzdávají u výrobců automobilů nebo v autoservisech.

Složitější elektronika jako fény, žehličky či tablety patří po skončení životnosti do sběrného dvora.





Elektronické jednorázové cigarety rozhodně nepatří do směsného odpadu. Po použití patří do nádob na sběr baterií, protože je mají zabudované uvnitř.

Jak naložit s tupým či zlomeným nožem, zlomenou vývrtkou, nůžkami?

Jasná odpověď z Pražských služeb (PSAS) zní: „Odevzdejte je do šedého kontejneru.“ Jde o kontejner, do nějž se běžně třídí plechovky, nebo kovové nádoby od konzervovaného jídla. To, že je například nůž složen z více materiálů, nevadí.

Kam s propáleným hrncem, který se nevejde do nádoby na kov?

„V případě, že se někomu nepodaří propálený hrnec vyhodit do šedého kontejneru, může ho klidně odvézt na sběrný dvůr. Případně hodit do některého z velkoobjemových kontejnerů, které pravidelně přistavujeme po dohodě s městem na různá místa napříč Prahou. Jejich aktuální pozici je možné dohledat na mapce,“ radí Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí PSAS.

Co s obaly od pracího prášku, kosmetiky či léků?

Pokud jsou obaly od pracího prášku, kosmetiky nebo léků prázdné, patří vždy do kontejnerů na tříděný odpad. Záleží na materiálu. Recyklační symboly na obalu bezpečně napoví, co kam patří. „Pokud je ale například obal silně znečištěný, měli by ho lidé hodit do popelnice na směsný odpad. Pro další recyklaci je zcela nevhodný,“ upřesňuje mluvčí PSAS.