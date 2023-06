Třídění odpadu bude snažší. Plasty, kov i nápojové kartony dáme do jedné popelnice

Podle webu prahatridi.cz separuje odpad sedm pražanů z deseti. Přitom množství vytříděného odpadu by zaplnilo celé Staroměstské náměstí až do výšky 170 metrů. Ale mohlo by to víc ještě víc, a tak se v Praze začaly objevovat kontejnery, co nichž vytřídíte hned tři druhy odpadu.

V Ostravě třídí i čtyři druhy odpadu do jedné nádoby

V městském obvodu Radvanice a Bartovice v Ostravě spustili v roce 2018 pilotní projekt zaměřený na zvýšení míry separace komunálního odpadu. Tamní obyvatelé tak jako první v Ostravě začali třídit plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu. Šlo o 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů.

„Pilotní projekt společného sběru využitelných složek komunálního odpadu (plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly) v Ostravě-Bartovicích (městském obvodu, jehož jsem starostou) byl vyhodnocen jako úspěšný. Množství směsného komunálního odpadu ve sledované oblasti se snížilo o cca 30 %, množství využitelných odpadů v jednotlivých komoditách stouplo o 30–50 %,“ říká pro severu Vitalia.cz Aleš Boháč, náměstek primátora Ostravy a doplňuje, že bylo ověřeno, že je to způsob, jak zvýšit efektivitu svozu a využití komunálních odpadů, zejména v návaznosti na moderní automatické třídicí linky.

Separují sice pět let, ale další kontejnery zatím v plánu nemají

Přesto projekt do dalších oblastí nerozšiřují, protože tento způsob separovaného sběru komunálních odpadů dosud nebyl Ministerstvem životního prostředí ČR podporován a nyní nemá oporu v zákoně o odpadech. V Ostravě se však nevzdávají, ve třídění nadále pokračují a spolu s ministerstvem se snaží o rozšíření možností sběru a svozu tříděných odpadů, neboť jsou přesvědčeni o vyšší efektivitě sběru i větším komfortu pro tamní obyvatele.

A nejsou sami, proto novinka ve třídění letos dorazila i do Prahy.

Do jedná nádoby třídí nově i Praha

V polovině loňského září byla v rámci třídicího centra v Chrášťanech u Prahy představena moderní třídící linka, která si poradí s různými druhy plastů, kovovými obaly, nápojovými kartony i s nežádoucími příměsemi. Z velké části nahradila ruční třídění plastů a výrazně zdokonalila proces samotné separace.





Podpořit třídění odpadu má právě i multikomoditní sběr odpadu, které Praha plánovala zavést už na sklonku loňského roku, své plány však začala plnit až v posledních týdnech. Jde o společný sběr plastů, kovových obalů a nápojových kartonů do jedné nádoby. V podmínkách Prahy se bude jednat o žluté sběrné nádoby, které byly určeny ke sběru plastových odpadů.

Jak se třídilo v Praze v roce 2022 Celkově se v Praze podařilo v roce 2022 vytřídit přes 66 tisíc tun využitelných odpadů.

52 kilogramů papíru, plastu, skla, kovu a nápojových kartonů vytřídí v průměru za rok každý obyvatel Prahy. Zdroj: prahatridi.eu

Méně popelnic na tříděný odpad a více vytříděných složek

„Ze zahraničí, ale i například z realizovaného pilotního projektu v městské části Praha – Štěrboholy víme, že multikomoditní sběr zvyšuje množství a kvalitu vytříděných složek. Také snižuje náklady na svoz a díky odstranění části odpadových nádob se uvolní prostor v ulicích a veřejném prostranství,“ přibližuje důvody pro změny ve třídění náměstkyně primátora Jana Plamínková.

Nálapka na kontejneru, do nějž můžete třídit tři druhy uvedených odpadů Autor: prahatridi.eu

Jak poznat multikomoditní kontejner

Už teď se v Praze několik těchto kontejnerů nachází, poznáte je snadno podle nálepky Še3vec (Šetřivec). Na jaře 2023 bylo 3 000 sběrných nádob, původně určených pouze ke sběru plastů, označeno novou kulatou samolepkou Še3vec.

V průběhu roku 2023 jich už bude všude plno, jejich počet se rozroste nejdříve na celém levém břehu Vltavy a pak bude následovat břeh pravý. Do konce roku 2024 by měla celá Praha třídit multikomoditně.

Nová pražská multikomoditní třídicí linka pak odpad ze Še3vců dotřídí za vás.

Tímto krokem se šetří náš čas a třídění se stává jednodušším i pro ty, kteří dosud třídit odpad nechtěli.