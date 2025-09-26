Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Zkuste srbské rizoto s mletým masem. Důležitý je správný výběr rýže

Zkuste srbské rizoto s mletým masem. Důležitý je správný výběr rýže

Redakce
Včera
Různé druhy bílé rýže
Autor: Shutterstock
Různé druhy bílé rýže
Ví to každý, kdo se někdy vydal koupit rýži. Nabídka je velká a každá se hodí na něco jiného. Přinášíme přehled nejpoužívanějších druhů i tipy, jak ji využít. A úvodem recept na oblíbené srbské rizoto s mletým masem.

Zatímco slavné italské rizoto se dělá z krátkozrnné a kulatozrnné rýže zvané arborio, na rizoto srbské se tento druh nehodí. Tento recept se připravuje z dlouhozrnné rýže, použít lze i rýži jasmínovou. 

Videorecept: Srbské rizoto s mletým masem

Postup na to, jak připravit 6 porcí, najdete ve videu, zde máte seznam ingrediencí. Příprava jídla trvá asi hodinu a čtvrt. 

  • 2 lžíce olivového oleje
  • 2 cibule
  • 300 g mletého masa
  • 3 stroužky česneku
  • 3 tenkostěnné papriky
  • 1 lžička čubrice
  • 2 lžíce rajského protlaku
  • 3 rajčata
  • 1 lžíce uzené papriky
  • ½ lžičky mleté pálivé papriky
  • 1 a ½ hrnku dlouhozrnné rýže
  • 2 hrsti mraženého hrášku
  • 2 a ½ hrnku vývaru nebo vody
  • strouhaný sýr
  • hladkolistá petržel
  • sůl

A teď se pojďme podívat na jednotlivé druhy rýže blíže: 

Jasmínová rýže

Představte si thajské kari nebo voňavé zeleninové stir-fry. Právě k nim se skvěle hodí jasmínová rýže – jemně lepivá, s typickou květinovou vůní. Hodí se i do sladkých dezertů, kde dodá jemnou vůni a texturu.

Basmati rýže

Indická kuchyně bez basmati? To by nešlo! Její dlouhá, sypká zrna s jemnou oříškovou chutí doplní pilafy, dhál i aromatické omáčky. S basmati snadno navodíte autentickou atmosféru orientu.

Dlouhozrnná rýže

Klasika, která se nelepí a zůstává krásně sypká. Dlouhozrnná rýže se hodí jako příloha k omáčkám, masům, do salátů i českého rizota. V kuchyni je prostě nenahraditelná.

Kulatozrnná rýže

Když chcete uvařit přátelům opravdové italské rizoto, kulatozrnná rýže je jasná volba. Baculatá zrnka snadno absorbují tekutinu a vytvoří krémovou konzistenci, kterou na rizotu milujeme. Hodí se i na sladké nákypy nebo mléčnou rýži, která potěší malé i velké strávníky.

Víte, z jaké země pochází boršč, ramen, hranolky či třeba chilli con carne? Udělejte si test

Když se řekne vepřo knedlo zelo, málokdo pochybuje o tom, že jde o českou specialitu, stejně jako pizza nezapře Itálii a španělskou paellu by si asi taky správně tipnul skoro každý. Ale i mezi zdánlivě typickými jídly existuje spousta chytáků – vyzkoušejte si v našem testu, jak se v nich vyznáte.
Spustit kvíz

Parboiled rýže

Máte rádi rýži, která se nikdy nerozvaří? Pak sáhněte po parboiled variantě. „Díky speciální úpravě si uchovává více vitamínů a minerálů a zůstává pevná i po delším vaření. Skvělá jako příloha, do polévek i salátů,” říká Kristýna Solařová, marketingová ředitelka společnosti Gaston, dovozce konzervovaných a trvanlivých potravin značek Giana a Franz Josef Kaiser.

Speciální rýže

Někdy je chuť experimentovat – a právě tehdy přijde vhod červená, černá nebo divoká rýže. Tyto odrůdy dodají jídlům nejen originální chuť, ale i barvu, která ozvláštní každý talíř.

6 zajímavostí o rýži

  • Existuje přes 8000 druhů  
  • Každý rok se na světě sní přibližně 500 milionů tun 
  • V Koreji pozvání na jídlo doslova znamená „přijď na rýži“
  • Rýže je symbolem plodnosti a bohatství.
  • Dá se pěstovat až v nadmořské výšce 2 700 metrů
  • Podporuje trávení a rýžové otruby působí preventivně proti rakovině tlustého střeva
