Zkuste srbské rizoto s mletým masem. Důležitý je správný výběr rýže

Zatímco slavné italské rizoto se dělá z krátkozrnné a kulatozrnné rýže zvané arborio, na rizoto srbské se tento druh nehodí. Tento recept se připravuje z dlouhozrnné rýže, použít lze i rýži jasmínovou.
Videorecept: Srbské rizoto s mletým masem
Postup na to, jak připravit 6 porcí, najdete ve videu, zde máte seznam ingrediencí. Příprava jídla trvá asi hodinu a čtvrt.
- 2 lžíce olivového oleje
- 2 cibule
- 300 g mletého masa
- 3 stroužky česneku
- 3 tenkostěnné papriky
- 1 lžička čubrice
- 2 lžíce rajského protlaku
- 3 rajčata
- 1 lžíce uzené papriky
- ½ lžičky mleté pálivé papriky
- 1 a ½ hrnku dlouhozrnné rýže
- 2 hrsti mraženého hrášku
- 2 a ½ hrnku vývaru nebo vody
- strouhaný sýr
- hladkolistá petržel
- sůl
A teď se pojďme podívat na jednotlivé druhy rýže blíže:
Jasmínová rýže
Představte si thajské kari nebo voňavé zeleninové stir-fry. Právě k nim se skvěle hodí jasmínová rýže – jemně lepivá, s typickou květinovou vůní. Hodí se i do sladkých dezertů, kde dodá jemnou vůni a texturu.
Basmati rýže
Indická kuchyně bez basmati? To by nešlo! Její dlouhá, sypká zrna s jemnou oříškovou chutí doplní pilafy, dhál i aromatické omáčky. S basmati snadno navodíte autentickou atmosféru orientu.
Dlouhozrnná rýže
Klasika, která se nelepí a zůstává krásně sypká. Dlouhozrnná rýže se hodí jako příloha k omáčkám, masům, do salátů i českého rizota. V kuchyni je prostě nenahraditelná.
Kulatozrnná rýže
Když chcete uvařit přátelům opravdové italské rizoto, kulatozrnná rýže je jasná volba. Baculatá zrnka snadno absorbují tekutinu a vytvoří krémovou konzistenci, kterou na rizotu milujeme. Hodí se i na sladké nákypy nebo mléčnou rýži, která potěší malé i velké strávníky.
Parboiled rýže
Máte rádi rýži, která se nikdy nerozvaří? Pak sáhněte po parboiled variantě. „Díky speciální úpravě si uchovává více vitamínů a minerálů a zůstává pevná i po delším vaření. Skvělá jako příloha, do polévek i salátů,” říká Kristýna Solařová, marketingová ředitelka společnosti Gaston, dovozce konzervovaných a trvanlivých potravin značek Giana a Franz Josef Kaiser.
Speciální rýže
Někdy je chuť experimentovat – a právě tehdy přijde vhod červená, černá nebo divoká rýže. Tyto odrůdy dodají jídlům nejen originální chuť, ale i barvu, která ozvláštní každý talíř.
6 zajímavostí o rýži
- Existuje přes 8000 druhů
- Každý rok se na světě sní přibližně 500 milionů tun
- V Koreji pozvání na jídlo doslova znamená „přijď na rýži“
- Rýže je symbolem plodnosti a bohatství.
- Dá se pěstovat až v nadmořské výšce 2 700 metrů
- Podporuje trávení a rýžové otruby působí preventivně proti rakovině tlustého střeva