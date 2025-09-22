Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař. Upečte jich deset k snídani

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař. Upečte jich deset k snídani

Redakce
Dnes
Recept na domácí kaiserky
Autor: Good Mill
Nechtějí vaše děti snídat? Možná je k tomu spíše přimějete, když jim naservírujete čerstvé domácí pečivo. Není asi třeba ho vyrábět každý všední den, ale takové křupavé kaiserky dokážou víkendové ráno skutečně pozvednout. Zkuste osvědčený recept na tuhle mákem posypanou dobrotu.

Myslíte si, že péct doma rohlíky, housky nebo zmíněné kaiserky je složité? Vůbec ne. Navíc do přípravy můžete zapojit i děti a udělat tak z pečení příjemné strávený společný čas. Pro kaiserku je typický vzor  zpěti čar směřujících ze středu ven, který připomíná královskou nebo snad císařskou korunu –  právě odtud pochází i její název, spojený s císařskou tradicí.

Původ odkazuje k německému slovu Kaiser (císař) a často se spojuje s panovníkem Františkem Josefem I., pro něhož se údajně pekly housky hodné císařského stolu. Postupně si získaly oblibu v celé monarchii, včetně Česka či Maďarska. 

Recept na domácí kaiserky

Vyzkoušejte si tohle pečivo upéci čerstvé doma, suroviny dost možná máte doma v ledničce a ve spíži. Předpis na deset kousků. 

Ingredience:

  • 250 g Chlebové pšeničné mouky  
  • 250 g Hladké mouky  
  • 275 ml mléka 
  • 50 g másla 
  • 1 lžička soli 
  • ½ kostky čerstvého droždí 
  • Sypání (mák, kmín, sůl, sezam) 

Postup: Všechny suroviny dejte do robota a pomocí nástavce – háku vypracujte hladké, kompaktní, pružné a nelepivé těsto. Nechte těsto přikryté pod utěrkou nebo fólií 20–30 minut zrát. Pak můžete tvarovat bochánky nebo placky. 

Důležité je zachovat stejnou gramáž kaiserek. Ideální je rozdělit si těsto na 10 stejných kousků. Raznici nejspíše doma nemáte, požadovaného vzoru lze dosáhnout i díky tomu, že kaiserku vytvarujete z placky, fotka níže napoví. 

Jak tvarovat kaiserku

Jak tvarovat kaiserku? Z těsta, které rozválíte na placku

Autor: Good Mill

Na závěr potřete vodou a posypte podle chuti mákem, sezamem nebo hrubozrnnou solí.

Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C 20 minut. Zkontrolujte a případně ještě nechte zezlátnout. Po vychladnutí na mřížce servírujte nejlépe čerstvé.

Pokud vás zaujaly kaiserky, můžou se vaším dalším domácím pekařským pokusem stát housky – ani na ně není recept složitý. Stačí se řídit tímto videonávodem. 

V Rakousku je kaiserka oficiálně chráněna jako tradiční potravina a pekaři dodnes používají speciální raznice, aby vytvořili její typický vzor. Na pečení se hodí například Pšeničná Chlebová mouka -  speciálně mletá hladká mouka, která se hodí pro pečení chleba i dalšího pečiva. Ve srovnání s běžnými pšeničnými moukami je tmavší a obsahuje větší množství minerálních látek, což se pozitivně odráží na výživové hodnotě a chuti pečiva. Výrobky z této mouky mají tmavší barvu střídky a výraznější aroma. Pokud ji nemáte, vystačí si jen s hladkou. 

Autor článku

Redakce

