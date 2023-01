Jak se skutečně naučit zdravěji jíst a začít s vhodným cvičením

Leden patří k nejnáročnějším měsícům vůbec, a to zejména z pohledu psychiky. Po několikadenním přejídání se razantně omezíme v jídle a začneme i několikrát týdně navštěvovat posilovnu. Cíl je jasný, zbavit se přebytečných kil, a to v co nejkratším čase. Jenže jak jdou kila nahoru, tak rychle nejdou dolů, respektive, neměly by jít. Jinak dojde k jojo efektu a veškeré vaše snahy nebudou korunovány úbytkem na váze. Tedy určitě ne trvalým.

„Zásadní je přijmout dlouhodobější strategii zdravého stravování, kterou můžete udržovat a být v ní konzistentní. Myslete na regulaci hmotnosti, ne na hubnutí,” doporučuje Richard Allison, člen Britské dietetické asociace a odborník na výživu Herbalife Nutrition.

Čeho se tedy máme od začátku roku držet? Rozdělme si tipy odborníků na dvě oblasti: jídlo, s nímž radí Richard Allison; a pohyb, s nímž pomůže Iva Bílková z Fyziokliniky.

Jak zlepšit stravování

Zvyšte podíl přijaté zeleniny

Buďte kreativní a najděte nové způsoby, jak zakomponovat zeleninu do vašeho jídelníčku. Zelenina je totiž plná vitamínů a je ideální přílohou ke každému jídlu. Navíc se díky ní budete cítit déle sytí. Doktor Allison doporučuje oživit například ranní vajíčka čerstvě připravenou salsou, nebo přidat kousky zeleniny do oblíbené těstovinové omáčky.

Chytře lze zakomponovat zeleninu i do rizota, stačí rýži nahradit zeleninovou alternativou, ať už je to květák nebo třeba brokolice. Zcela běžně je seženete v mražené podobě, nebo si ji vyrobíte rozmixováním uvařené zeleniny.





Nezapomínejte na dostatečný příjem bílkovin

Bílkoviny hrají důležitou roli při obnově svalů a dokonale vás zasytí. „Vždy snězte bílkoviny jako první a až poté snězte přílohu,“ doporučuje Richard Allison. Vhodné jsou i potraviny s vysokým obsahem bílkovin, například skyry, tvaroh či řecký jogurt nebo olomoucké syrečky. Když tělo budete dostatečně zásobovat bílkovinami, vyhnete se riziku zbytečného přejídání.

Pokud se vám nedaří jíst bílkoviny pravidelně, zkuste jejich příjem doplnit proteinovými koktejly, které jsou vhodnou variantou například po cvičení.

Zkuste to bez kávy, zato s vodou

Namísto ranní kávy vyzkoušejte teplou vodu s citronem. A v průběhu dne se soustřeďte na to, abyste zvládli vypít dostatek neslazených tekutin. Vhodné nejsou džusy, ani limonády či doplňování tekutin jen perlivými nápoji. Vsaďte na čistou vodu, nebo minerální vody, které budete střídat.

Jak na pohyb

Budování pevného jádra je základ

I když se to obecně příliš neví, i fyzioterapeut umí obézním či lidem s nadváhou poradit s cviky na míru, které podpoří redukci váhy a formováním těla.

„Tato péče by ale měla být v souladu s výživou a kontrolou chybných funkcí vnitřních orgánů. Zejména u lidí, kteří byli dlouhodobě neaktivní, je potřeba začít budovat postupně pevné a funkční jádro – aktivovat stabilizátory pánve, hluboké břišní svaly, pánevní dno, dolní fixátory lopatek a hluboké zádové svaly podél páteře,“ popsala Iva Bílková. Pokud jsou pohyby prováděny správně, dochází k fyziologickému sílení svalů, formují se kosti a kloubní plochy. Člověku je v pohybu dobře a snáz hubne.

Není důležitá intenzita, ale pravidelnost pohybu

Pro člověka, který vůbec nesportuje jsou významné i drobné krůčky. „Pro lepší kondici i hubnutí je mnohem důležitější pravidelnost než intenzita pohybu. Stačí krátké procházky každý den, místo auta jít do práce pěšky, a člověk udělá pro zdraví mnohem víc, než když si dá jednou za čas ‚do těla‘,“ vysvětluje Iva Bílková.

Máte nadváhu a bolí vás záda či kolena?

Pokud je s vaší nadváhou spojená i jakákoli bolest zad, kolen nebo hlavy, vždy byste se měli poradit s odborníkem. „Téměř všichni pracovníci z kanceláří mají vytvořené svalové dysbalance, které se v případě nevhodného cvičení mohou ještě zvýraznit a vést až k vážnějším problémům s pohybovým aparátem,“ upozornila hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Iva Bílková.

Fyzioterapeutické cviky navržené na základě komplexního kineziologického vyšetření fungují především jako prevence proti projevům stárnutí, pomáhají zhubnout i posílit. Pro začátečníka, ale i pro lidi, kterým řada zaručených diet už selhala, může být fyzioterapeut vhodným rádcem a motivátorem ke cvičení.