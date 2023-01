Dáváte si studené pití? Tělo vydává energii na jeho zahřátí, moc tím ale nezhubnete

Pokud vypijeme nápoj, který má nižší teplotu než tělo (ta se pohybuje standardně okolo 36,6 °C), tedy jak studený, tak ten pokojové teploty, tedy kolem dvaceti stupňů, tělo ho musí ohřát. To se děje za spotřeby tělesné energie – podobně jako v případě jídla, na jehož celkové zpracování včetně ohřátí studeného jídla na teplotu těla a následné vstřebání živin je také potřeba energie.

Tento proces se označuje jako termický efekt stravy či nápojů a obecně spotřebuje okolo 10 procent celkové přijaté energie – ta je potřeba na všechny procesy ohřátí, zpracování i využití stravy a tekutin. Jde o přibližný údaj, například kdo sní třikrát více bílkovin než běžný člověk, bude mít termický efekt okolo 15 procent, protože zpracování bílkovin vyžaduje více energie.

Pokud vypijeme nápoj, který je teplý nebo horký, dojde k rozšíření cév, pocitovému uvolnění a celkovému zahřátí těla, k rozproudění krve v organizmu se všemi důsledky – například k relaxaci svalstva, snížení bolesti, efektivnějšímu rozvádění látek po těle.

Mezi nejběžnější teplé nápoje patří čaje, někdo pak pije i převařenou obyčejnou vodu z kohoutku. Nemusíte se ale bát ohřát ani oblíbenou minerálku, protože vyšší teploty ji neznehodnotí. Když ohřejeme přírodní minerální vodu, maximálně přijdeme o bublinky (ztratí se CO 2 ), ale užitečné minerální látky nezmizí – všechny benefity minerálek zůstávají, zejména obsah zdraví prospěšných minerálních látek a původní přírodní složení prakticky v biokvalitě.

Ohřátím minerálky tedy získáte kombinaci výhod teplého či horkého nápoje a zdroje důležitých minerálních látek. Teplota na chuť přírodních minerálních vod přitom vliv nemá, záleží na našich individuálních preferencích.

V zimě často saháme i po horkých nápojích s alkoholem, jako je grog, horký punč nebo svařené víno, které zahřejí nejen svou teplotou. Ale pozor – po jejich konzumaci sice cítíme v těle teplo (díky rozšiřování cév), to se však velice rychle vytrácí a dochází k mylným pocitům tepla, které vedou ke snadnějšímu prochladnutí. K tomu přispívají i kvůli alkoholu méně bystré smysly.

Existují studie, které se věnují vlivu teploty vypitých tekutin na sportovce při výkonu. Jedna taková studie naznačuje, že pití studených nápojů namísto nápojů o pokojové teplotě v průběhu výkonu zabraňuje přehřívání těla neboli tělesného jádra neboli core, což je v tomto případě plus.

Déletrvající sportovní výkon totiž může vést až k přehřátí – například maratonec se při okolní teplotě 30 °C přehřeje velice snadno. Pomůže studená voda, která tělo ochlazuje, bere z něj teplo. Ještě lepší službu prokáží studené minerálky, které tělu navíc doplní pocením ztracené minerální látky, jako je hořčík, draslík, vápník a podobně.

Říká se, že pití studených nápojů zrychluje metabolizmus a pomáhá tak spalovat více kalorií, což v konečném důsledku přispívá k hubnutí. Teoreticky je to pravda, ale rozdíl je to tak malý, že praktický dopad na hubnutí je nulový – jak dokládá například tato studie.

Svoji roli tady hraje zmíněný termický efekt – když budeme pít výhradně studenou vodu a teplé nápoje vůbec, vynaložíme nutně energii na jejich ohřátí, nicméně žádné hubnutí v řádu kil se konat nebude.

Teplá či horká voda pro nás může být méně atraktivní, a v konečném důsledku tak můžeme vypít méně tekutin než v případě pití vody studené nebo nápoje o pokojové teplotě. Jako ideální teplota vody pro správný pitný režim se podle vědců jeví teplota zhruba 16 °C.

Pití teplých či horkých nápojů má ale i nesporná pozitiva. Kromě celkového prohřátí těla může podporovat také pocení (například při nachlazení nebo v sauně), což je jeden z procesů přirozené detoxikace organizmu.

Na podzim a v zimě, období častých nachlazení a virových onemocnění s problémy v oblastech dýchací soustavy, je pití horké vody prospěšné pro uvolnění nosu a dutin. Teplo, které přináší do těla teplý či horký nápoj, může způsobit celkové uvolnění nahromaděného napětí, uvolnění svalových křečí nebo navození relaxace.

Pití teplé či horké vody je také často příjemnější a vhodnější pro trávení v oblasti žaludku. Jestliže se totiž napijeme studené vody, vnitřní chlad zapříčiní smrštění žaludku, který pak hůře a obtížněji tráví, zatímco teplá voda trávení napomáhá – stejně jako když chceme něco rozpustit, tak to jde lépe v teplé vodě než ve studené.

Každý je jiný, proto každému vyhovuje něco jiného, a to i s ohledem na zdravotní stav, míru fyzické aktivity, roční období či psychickou pohodu.

Jisté však je, že vypitím dvou litrů tekutin o pokojové teplotě v průběhu dne (nejčastěji doporučovaná teplota nápojů) tělo spálí necelých pět set kilojoulů v rámci termogenetických reakcí.

Pití vody nebo přírodní minerálky v průběhu celého dne, a to jakékoli teploty, zabezpečuje správnou hydrataci organizmu, pomáhá udržovat trávicí a vylučovací soustavy aktivní, je esenciální pro průběžné odstraňování odpadních látek a chod metabolismu.

Ke každodennímu pití se krom obyčejné vody hodí také slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – můžeme je pít bez omezení jako součást pravidelného pitného režimu. Silně mineralizované vody (obsah rozpuštěných pevných látek 1500–5000 mg/l) jsou vhodné při velké zátěži v namáhavých provozech, v letním období nebo při sportu, při horečce i průjmu, kdy tělo ztrácí nejen tekutiny, ale také minerální látky.

