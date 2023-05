Melanom se Lence vrátil po 17 letech. Proč je potřeba se hlídat i roky po uzdravení

Lenka Růžková je sympatická mladá žena. Má dlouhé černé vlasy a nosí výrazné brýle. Rozhodně byste na ní nepoznali, že se momentálně léčí s rakovinou. Už je to přitom podruhé, co se s ní za svůj život setkává.

Znaménko ztmavlo a krvácelo

Už od dětství měla Lenka na boku znaménko. Žádné problémy jí nezpůsobovalo a nijak ji nelimitovalo, takže prostě žila normální život. Jezdila s rodiči na dovolené k moři, párkrát zašla do solária. V 18 letech si ale všimla, že se znaménko začalo měnit – tmavlo a začalo krvácet.

„Maminka mě tenkrát donutila jít k doktorovi, protože já v osmnácti řešila jiné věci – maturitu, přítele, stěhování do Prahy… Pro celou rodinu to byl následně šok,“ popsala mladá žena.

Znaménko totiž skutečně bylo melanomem, naštěstí to nebyl žádný pokročilý nález. „Jednalo se o nízkorizikový melanom, jeho tloušťka byla pod 1 milimetr,“ upřesnila dermatoložka Monika Arenbergerová, která má pacientku nyní v péči.

„Poté, co mi znaménko vyřízli a udělali ochranný lem, mi řekli, že budu chodit na pravidelné prohlídky na onkologii. A po deseti letech mě vyřadili z evidence s tím, že je všechno v pořádku,“ dodala Lenka Růžková.

Nemoc znovu udeřila po 17 letech

A dlouho měla skutečně klid. Jenže na podzim loňského roku, tedy 17 let od původní diagnózy, si všimla podkožní bulky u pupíku. Protože jí vyvolávala obtíže, nechala si ji brzy vyříznout. A ukázalo se, že šlo o metastázu melanomu.

„Objevily se i další bulky na zádech. Při CT vyšetření a magnetické rezonanci hlavy se zjistily další metastázy, například na plicích, v pohrudnici a také v ováriu,“ sdělila Arenbergerová.

Cílená léčba zabrala okamžitě

Nyní tak pacientka podstupuje cílenou léčbu. Lékaři k ní přistoupili jak kvůli rozsahu onemocnění, tak proto, že bylo zapotřebí, aby zafungovala co nejrychleji. A to se také povedlo. Už po měsíci projevy vymizely.

„Chemoterapie vůbec nebyla na pořadu dne, dostala jsem ihned cílenou léčbu. Beru devět tablet ráno a další večer. Na začátku jsem v podstatě viděla, jak bulky mizí, a teď už jsou metastázy téměř pryč. Můj stav se s tím, jak jsem se cítila na podzim, nedá srovnat,“ řekla Růžková pro server Vitalia.cz.





Jak dlouho bude léčba trvat, zatím nikdo nedokáže říct. Výhledově by se měla změnit na imunoterapii. „Já jsem ráda, že žiju plnohodnotný život, cítím se opravdu dobře, jsem plná energie, radosti ze života a doufám, že to bude takhle co nejdéle pokračovat,“ dodala pacientka.

Pacienti po melanomu se musí hlídat doživotně

Její příběh potvrzuje, proč je důležité nepřestat se sledovat i po uzdravení. V Česku žije podle Arenbergerové více než 40 tisíc lidí s melanomem v anamnéze, tedy těch, kdo se s touto diagnózou nyní léčí nebo jí v minulosti měli. Na kontroly k dermatologovi by všichni tito pacienti měli docházet už navždy.

„U jiných nádorů platí nepsané pravidlo, že po pěti letech přežívání je pacient z toho nejhoršího venku. U maligního melanomu se to bohužel nedá říct nikdy. I tenké melanomy mohou někdy v následujících obdobích, a to mnohem déle, za 10, 15 let, ale i později, začít zlobit,“ přibližuje dermatolog Petr Arenberger.

Ročně lékaři odhalí tři a půl tisíce melanomů

Ročně v Česku přibude na tři a půl tisíce pacientů s melanomem a více než 400 jich zemře. Tato čísla se už několik let daří držet přibližně na stejné úrovni, což si odborníci vysvětlují jak dobrou dostupností moderní, inovativní léčby, tak vysokou úrovní prevence. „Odhalíme znaménka, která by se výhledově změnila v melanom, a odstraníme je,“ vysvětluje Arenberger.

„Jsme schopni zachytávat maligní melanom daleko dříve, než tomu bylo v předešlých letech. Naši pacienti mají lepší prognózu a nedostanou se do fáze, kdy by byli ohroženi na životě. Můžeme také využívat inovativní léky, u kterých bylo prokázáno, že dokážou prodloužit přežití pacientů i v těch pozdějších stadiích,“ chválí si současný stav Monika Arenbergerová.

Ve stadiu 1, kdy je šance na kompletní vyléčení prakticky všech pacientů téměř 100 procent, dnes lékaři zachytí na 62 procent melanomů. „Ve stadiu 2 je šance na dlouhodobé přežití téměř 70 procent, ve stadiu 3 je to asi 57 procent a ve stadiu 4 pak jen 21 procent. Opravdu je tedy potřeba jít k lékaři včas ve chvíli, kdy se nám něco nelíbí,“ apeluje Petr Arenberger.

Květen jako měsíc prevence melanomu

Květen je tradičně měsícem, kdy se o prevenci melanomu hodně mluví. Na 24. května připadá Evropský den melanomu a v průběhu měsíce také v několika městech vyrostou Stany proti melanomu, kde si budou moci zájemci nechat prohlédnout znaménka. Konkrétně to bude 15. a 16. května v Praze, 23. května v Brně a 24. května v Ostravě.

Současně řada lékařů nabízí vyšetření zdarma po celý květen. Registrovat se je možné na stránce denmelanomu.cz.

„Letošní aktivity spojené s Evropským dnem melanomu se zaměřují na teenagery. Mladá populace nyní hodně slyší na zdravý životní styl a k tomu by měla patřit i ochrana proti sluníčku. Průměrný věk melanomového pacienta je mezi 60 a 65. rokem, ale až 15 procent pacientů s melanomem je ve věku do 35 let,“ uvádí Arenbergerová s tím, že velmi důležitá je ochrana proti slunci i v dětském věku. Jedno spálení do puchýřů v dětství totiž zvyšuje pravděpodobnost melanomu v dospělosti dvakrát.

Jak vypadá maligní melanom? Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí vždy jít o maligní melanom, ale vždycky je třeba, aby projev vyšetřil kožní lékař (dermatovenerolog). Proč je to tak důležité? Jedná-li se o maligní melanom, je nezbytně nutné, aby se projev co nejdříve odstranil. Maligní melanom totiž podobně jako jiné zhoubné nádory může pacienta ohrožovat na životě vznikem vzdálených dceřiných ložisek. Čím déle je nádor umístěn v kůži, tím má více času k tomu, aby dceřiná ložiska založil. Tomu je třeba předejít jeho včasným odstraněním. Zdroj: web Evropského dne melanomu

Jak se před sluncem chránit?

Mezi základní pravidla prevence melanomu patří používání opalovacích krémů. Ty by měly být s vysokým faktorem, UVB a UVA filtry. Nanášet bychom je měli 20 až 30 minut před zahájením opalování. Zpočátku je při pobytu na slunci nutná vyšší ochrana, klidně s faktorem 50. Po zhnědnutí je možné ji snížit na 30, popřípadě 15. Opalovací přípravky s ještě nižším faktorem už pokožku příliš nechrání.

Dále je dobré neslunit se přes poledne, a pokud se pokožka spálí, nevystavovat ji slunci vůbec, dokud zánět neodezní.