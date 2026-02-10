Chladicí kolébky, psychická podpora, huňatá deka: Tak porodnice pomáhají, když dítě zemře

S prázdnou náručí nechtějí z porodnice odcházet žádní rodiče. Když taková situace nastane, většinou nečekaně, nemusí na vstřebávání zprávy o úmrtí dítěte zůstat rodiny samy. Prvotní pomoc přichází už v nemocnicích. Jde třeba o krizovou intervenci, psychologickou péči nebo možnosti se s miminkem rozloučit a uchovat si na něj trvalou vzpomínku. Porodnice také počítají po celou dobu pobytu ženy v nemocnici s přítomností doprovodu nebo s hospitalizací mimo oddělení s novorozenci.
Co se dozvíte v článku
- Co dřív nešlo, je už samozřejmé
- Každá porodnice pečuje jinak
- Jaké formy pomoci existují
- Motýl či kolibřík na dveřích
- Stále není hotovo
- Jak porodnice mírní ztrátu rodičů
- Fakultní nemocnice Brno
- Ústav pro péči o matku a dítě
- Všeobecná fakultní nemocnice
- Fakultní nemocnice Plzeň
- Fakultní nemocnice Bulovka
- Fakultní Thomayerova nemocnice
- Fakultní nemocnice Hradec Králové
- Fakultní nemocnice Olomouc
- Nemocnice České Budějovice
- Fakultní nemocnice Motol a Homolka
- Nemocnice Hořovice
- Nemocnice Jihlava
- Nemocnice Milosrdných bratří Brno
- Krajská nemocnice Liberec
- Uherskohradišťská nemocnice
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Co dřív nešlo, je už samozřejmé
Péče o rodiny procházející ztrátou dítěte se v nemocnicích rozhodně zlepšuje, říká Zdenka Volavá, výkonná ředitelka organizace Dlouhá cesta, jež mimo jiné iniciovala projekt Prázdná kolébka. Porodnice už podle ní dokáží nabídnout informace, podporu a prostor pro prvotní fázi truchlení.
Umí otevřeně komunikovat, nepřecházejí těžké téma mlčením a odsunutím. Vědí, jak s rodiči jednat a kam odkázat pro dlouhodobou podporu, dodává.
Změnu popisují i nemocnice samy.
Ještě před deseti lety neexistovala možnost rozloučení, teď už to není nic mimořádného. Naopak, možnost se rozloučit, pokud si to rodina přeje, je standard, se kterým zdravotníci počítají, říká Lenka Cejpková, vrchní sestra gynekologického oddělení pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice. Podle ní se o ženy, kterým zemřelo dítě v době kolem porodu, dokázali po zdravotní stránce postarat vždy velmi dobře, ale psychika už se tolik neřešila.
Dnes máme možnost poskytnout kontinuální psychologickou péči, která pokračuje i v době, kdy žena už není hospitalizovaná, líčí změny vrchni sestra.
Je za nimi i společenská poptávka.
Stejně jako se téma perinatální paliativní péče a perinatální ztráty více objevují ve veřejné diskusi, s nutností tyto ztráty opečovat, tak se objevují ruku v ruce s tím otevřené přístupy nemocničních týmů, míní Zdenka Volavá.
Galerie: Memoryboxy pomohou uchovat vzpomínky na miminko
Každá porodnice pečuje jinak
Co dokáží nabídnout rodičům, kteří přišli o dítě, jsme se zeptali přímo porodnic, v nichž měli v roce 2024 nad tisícovku porodů. Z třiadvaceti jich redakci odpovědělo šestnáct. Mimo jiné ty největší, mezi které patří v Brně ta na Obilním trhu a v Bohunicích nebo v Praze Podolí a Apolinář. Naopak třeba porodnice z ostravské fakultní nemocnice ani z pražské vinohradské nemocnice se nevyjádřily.
Z odpovědí vyplynulo, že podmínky péče o rodiny procházející takzvanou. perinatální ztrátou se mezi jednotlivými porodnicemi liší. Někde fungují multidisciplinární týmy, jinde mají krizovou intervenci nebo psychologickou pomoc zajištěnou po telefonu. Někdy je pomoc dostupná jen v pracovní době, v řadě nemocnic ale dokáží prvotní kontakt s krizovým interventem nebo psychologem umožnit rodičům v jakoukoliv denní nebo noční hodinu.
Jaké formy pomoci existují
Nejdále v péči jsou nemocnice, v nichž funguje perinatální paliativní tým, v němž jsou lidé různých profesí – lékaři, dětské sestry, psycholog, terapeuti, sociální pracovník, nemocniční kaplan nebo třeba ve, jako ve Fakultní nemocnici Olomouc, i klinický farmaceut.
Až na výjimky už se neděje, že ženy, které přijdou o dítě, musí ležet na oddělení s novorozenci. Nemocnice jim vyčlení na gynekologii buď nadstandardní, nebo dvoulůžkový pokoj – jedno lůžko je pro doprovod.
Dvě nemocnice uvedly, že se pobyt v porodnici snaží v tomto případě zkrátit na minimum nebo zcela vynechat, pokud to umožňuje zdravotní stav ženy.
Většina žen odchází domů přímo z porodního sálu, popisuje za pražskou Bulovku mluvčí Eva Stolejda Libigerová.
Rozloučení se zemřelým miminkem umožňují všechny porodnice zapojené do ankety, pokud si jej rodiče přejí. Většina z nich k tomu nemá speciální prostory, ale klid rodině dopřeje přímo na porodním sále nebo pokoji, kde je žena hospitalizovaná.
Několik let prosazovanou novinkou jsou kolébky vybavené chladicí vložkou, které rodině prodlouží čas rozloučení. Díky sbírkám a organizace Spinkey je mají ve FN Olomouc, FN Brno a Masarykově nemocnice Ústí nad Labem.
Uchovat vzpomínku pomáhají memoryboxy. Porodnice je mají buď vlastní (např. FTN, Podolí, Hradec Králové nebo Hořovice) nebo ty bezplatně dodávané Dítětem v srdci (více jsme o nich psali zde). Rodina krabiček s předměty na památku využít nemusí, může si je vyzvednout i po odchodu z porodnice, nebo je může použít a v porodnici nechat s tím, že si je vyzvedne později.
Některé maminky a rodiny se pro memorybox vracejí i po roce či po několika letech, sděluje mluvčí ÚPMD Gabriela Hošková.
Motýl či kolibřík na dveřích
Řada zdravotníků je na situace, kdy v porodnici řeší perinatální ztrátu, proškolena. A zamýšlí se i nad detaily, díky kterým je péče laskavější.
Třeba v Olomouci na porodní box umísťují obrázek kolibříka. V Uherskohradišťské nemocnici označí pokoj s hospitalizovanou maminkou bez dítěte motýlem. Jde o smluvené symboly určené zdravotníkům. Napovídají, že v péči mají někoho, kdo vyžaduje obzvláště citlivé zacházení.
Pokoje takto označujeme, aby k této klientce chodili pouze vyčlenění lékaři a ne další personál, vysvětluje mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová.
V pražské Thomayerově nemocnici mají při sdělování smutné zprávy pro ženu připravenou i velkou, huňatou deku. Zdravotníci si totiž všimli, že častou reakcí maminek na sdělení, že jejich dítě nežije, je zimnice. Možnost se zachumlat třes a pocit chladu mírní.
Podívejte se na video, které o možnostech perinatální paliativní péče natočila FN Olomouc:
Stále není hotovo
I přes výše popsané pokroky se občas stává, že rodiče z porodnice odcházejí s negativními zkušenostmi. Jak v srpnu redaktorce popsala Adéla Hendrychová z Dítěte v srdci, organizace nedávno řešila situaci, kdy jedna větší porodnice nedodržela stěžejní lhůtu 96 hodin, kterou mají rodiče na rozhodnutí, jak naloží s ostatky miminka.
Stále se děje také to, že ženy od zdravotníků slyší necitlivé věty, které ztrátu dítěte zlehčují. Někdy zazní i nechtěně. A tak třeba v pražské Thomayerce pracují s komunikačními kartami jedné z neziskovek, na nichž jsou příklady zraňujících, ale i povzbuzujících vět.
Nemocnice se stále ještě učí komunikovat s rodičkami citlivým způsobem, zachovávat co nejvyšší míry soukromí a intimity, a zároveň pracovat se širší rodinou – prarodiči, sourozenci, podotýká Zdenka Volavá z organizace Dlouhá cesta.
Učí se taky sebepéči, tzn. vyrovnat se profesně s tím, že pracuji s takto těžkým tématem. Ve spoustě nemocnic ještě chybí intervize a supervize, která by opečovala emoční zátěž zdravotníků, dodává.
Samy porodnice nejčastěji zmiňují, že jim chybí možnost opakovaně a pravidelně školit personál Ale také jednotný doporučený postup nebo spolupráce napříč regiony, mezi nimiž se dostupnost paliativní perinatální péče značně liší.
Fakultka na pražské Bulovce vyjadřuje konkrétní přání pořídit chladicí kolébku, mít více rituálů a pro rodiny vyčleněný klidný prostor. Ten by si přáli také v českobudějovické nemocnici.
Pro podpůrné intervence nám chybí místnost s několika pohodlnými křesly, bez nemocničního vybavení, podotýká tamní gynekoložka a psychoterapeutka Šárka Pfauserová.
V Olomouci by zase rádi služby perinatálního paliativního týmu nabídli i rodičům, kteří přišli o dítě v prvním trimestru.
Těchto situací se z kapacitních důvodu netýká, protože počet časných ztrát je velmi vysoký, vysvětluje Jan Hálek, primář Novorozeneckého oddělení.
Do budoucna bychom chtěli ještě lépe porozumět příčinám perinatálních ztrát, zejména v případech, kdy zůstávají nejasné, a dále rozvíjet možnosti jejich prevence, říká lékař Jiří Vojtěch z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice.
Jak porodnice mírní ztrátu rodičů
Přehled provázíme statistickými daty porodnosti za rok 2024, tj. poslední dostupná. Poskytl je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Uváděný počet mrtvě narozených dětí odkazuje pouze k části rodin prožívajících perinatální ztrátu.
Upozornění: Od statistiky mrtvě narozených dětí nelze odvozovat kvalitu porodnice. V některých jsou počty vyšší, protože jde o perinatologická centra, do nichž se soustředí péče o ženy, jejichž děti už v těhotenství vykazují vrozené nemoci nebo jiné závažné zdravotní komplikace.
Fakultní nemocnice Brno
(porodnice na Obilním trhu a v Bohunicích)
5087 porodů a při nich 5149 živě narozených dětí, 23 dětí se narodilo mrtvých
- perinatální paliativní tým zajišťující koordinovanou a kontinuální péči zdravotní, psychosociální a spirituální
- okamžitá psychologická pomoc i krizová intervence pro rodiče i zdravotníky
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí
- vyčleněné prostory pro rozloučení vybavené chladicí kolébkou
- neomezený čas rozloučení s respektem k přání rodiny (např. přizvání prarodičů, sourozenců)
- možnost využít memorybox
- spolupráce s Centrem provázení zajišťující včasnou psychosociální podporu
- rodiče jsou vybavováni kontakty a doporučeními na pomáhající organizace, jejich přehled je i součástí propouštěcí zprávy a memoryboxu
- standardizovaný postup péče v akutních situacích v předporodní i porodní péči (v rámci nemocnice)
- proškolený personál zapojující se do vzdělávacích projektů, konferencí a workshopů
- chystá e-learningový kurz pro všechny zdravotníky při nástupu do zaměstnání
Ústav pro péči o matku a dítě
(Praha, Podolí)
4461 porodů a při nich 4584 živě narozených dětí, 13 dětí se narodilo mrtvých
- multidisciplinární tým (lékaři, zdravotní sestry, pracovnice Centra provázení), klinická psycholožka
- kontinuální psychologická pomoc, možnost opakované krizové intervence, spirituální podpora
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí
- vyhrazené prostory pro rozloučení nebo rozloučení na pokoji, na němž je žena hospitalizovaná
- rozloučení může být opakované
- vlastní memorybox s možností vyzvednou si jej i po letech (sada pro otisky, fotografie na flash disku, 2× pletené srdíčko, plena, čepička, památeční karta)
- vybavení kontakty na pomáhající organizace v oblasti pomoci při perinatální ztrátě a duševního zdraví, první kontakt lze zprostředkovat s pomocí zaměstnanců porodnice
- přímo v nemocnici působí Centrum provázení
- možnost telefonického kontaktu s porodnicí i po propuštění
Všeobecná fakultní nemocnice
(Praha, porodnice u Apolináře)
3450 porodů a při nich 3403 živě narozených dětí, 29 děti se narodilo mrtvých
- multidisciplinární tým (lékař, porodní asistentky, psycholog, krizový intervent, nemocniční kaplan)
- okamžitá psychologická pomoc, krizová intervence, psychologická péče, spirituální podpora
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí – samostatný pokoj na gynekologickém oddělení vč. nepřetržité přítomnosti partnera
- rozloučení na pokoji, kde je žena hospitalizovaná
- neomezená doba rozloučení
- memorybox (set na pořízení otisků, fotografie)
- prekoncepční ambulance – cílená vyšetření a individualizovaná prevence pro minimalizaci rizika opakované perinatální ztráty
- psychologická pomoc po odchodu z nemocnice vč. nasměrování na pomáhající organizace
- přímo v nemocnici působí Centrum provázení
- standardizovaný postup péče (v rámci nemocnice), pravidelné školení personálu
Fakultní nemocnice Plzeň
2676 porodů a při nich 2725 živě narozených dětí, sedm dětí se narodilo mrtvých
- multidisciplinární tým – lékaři, porodní asistentky, zdravotní sestry, paliativní sestra, psycholog, případně psychiatr či nemocniční kaplan
- krizová intervence, psychologická i psychiatrická pomoc, individualizovaná tříměsíční podpůrná terapie psychologa
- sestra specializovaná na paliativní péči v perinatologii
- tlumení bolesti při porodu vč. epidurální anestezie
- porod jen za přítomnosti porodní asistentky, je-li to možné
- hospitalizace vždy na samostatném pokoji mimo oddělení šestinedělí, na gynekologickém oddělení
- možnost trvalé přítomnosti blízkého
- rozloučení na pokoji, kde je žena hospitalizovaná, pomoc porodních asistentek (zavinutí miminka, koupání…)
- čas rozloučení není limitován
- památeční karta s otisky, u pokročilejšího těhotenství memorybox
- omezený přístup personálu k ženě – odstranění zbytečného střídání
- standardizovaný postup péče (v rámci nemocnice)
- poradna pro riziková těhotenství – konzultace s cílem snížit riziko opakování perinatální ztráty: výsledky vyšetření k objasnění příčin úmrtí, stanovení strategie a plánu dalšího těhotenství, pomoc psychologa
- vybavení kontakty na pomáhající organizace, pacientská sdružení, informační brožura
- dvoudenní školení pro veškerý zainteresovaný personál
Fakultní nemocnice Bulovka
2599 porodů a při nich 2625 živě narozených dětí, 11 dětí se narodilo mrtvých
- krizová intervence, péče psychologa (je po určitou část dne), zapojení dul a v budoucnu více i nemocničních kaplanů
- možnost spolupráce a online schůzek s týmem perinatální ztráty
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí na oddělení gynekologie, ambulantní porod – ženy (pokud mohou a přejí si to) odchází domů přímo z porodního sálu
- rozloučení na porodním pokoji, pokud to jde, personál jej předem připraví – odstraní předměty potřebné pro novorozence
- neomezená doba rozloučení
- memorybox od organizace Dítě v srdci
- standardizovaný postup péče (v rámci nemocnice), sdílení zkušeností napříč týmem
- peer podpora pro zaměstnance
Fakultní Thomayerova nemocnice
2026 porodů a při nich 2030 živě narozených dětí, šest dětí se narodilo mrtvých
- perinatální paliativní tým včetně nemocničního kaplana
- okamžitá i následná psychologická péče o ženu i blízké (partner, sourozenci, prarodiče), krizová intervence, pomoc s orientací v dávkách
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí
- možnost nepřetržité přítomnosti blízkého
- rozloučení na porodním pokoji nebo v pokoji, kde je hospitalizovaná žena
- loučení bez časového omezení
- vlastní memorybox (jednorázový fotoaparát, čepička, identifikační náramek, obálka na pramen vlásků, sada na otisky nebo pamětní list)
- vybavení rodičů kontakty a brožurou
- školení a komunikační karty pro zdravotníky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
1932 porodů a při nich 1969 živě narozených dětí, osm dětí se narodilo mrtvých
- pozůstalostní nebo paliativní péče, která je vedena při hospitalizaci i po ní
- psychosocinální podpora, krizová intervence, poradenství zaměřené na řešení praktických záležitostí souvisejících s perinatální ztrátou
- vlastní memorybox
- přímo v nemocnici působí Centrum provázení (více o jeho poslání zde)
Fakultní nemocnice Olomouc
1849 porodů a při nich 1883 živě narozených dětí, osm dětí se narodilo mrtvých
- perinatální paliativní tým (porodní asistentky, lékařky, novorozenecké sestry a lékaři, psycholog, sociální zdravotní pracovnice, kaplan) tak, aby je poskytl jakýkoliv pracovník porodnice
- krizová intervence
- hospitalizace mimo oddělení šestinedělí
- chladicí kolébka
- neomezený čas k rozloučení
- memorybox organizace Dítě v srdci
- vybavení kontakty na odborníky z FN i pomáhající organizace
- standardizace postupů a péče (v rámci nemocnice) tak, aby je poskytl jakýkoliv pracovník porodnice
- přímo v nemocnici působí Centrum provázení
- spolupráce s organizacemi Dlouhá cesta, Dítě v srdci
Nemocnice České Budějovice
1839 porodů a při nich 1871 živě narozených dětí, pět dětí se narodilo mrtvých
- spolupráce s nemocničním paliativním týmem, psychologická pomoc, krizová intervence, spirituální péče
- hospitalizace na gynekologickém oddělení, jednolůžkový pokoj
- přítomnost partnera po celou dobu hospitalizace
- rozloučení na porodním sále, nemocničním pokoji
- čas rozloučení není omezen
- memorybox organizace Dítě v srdci
- po odchodu z porodnice možnost kontaktovat gynekoložku s psychoterapeutickým výcvikem, proškolenou v kurzech perinatální ztráty, ambulantní podpůrné intervence
- vybavení brožurou a kontakty na pomáhající organizace
- proškolené sestry v kurzech perinatální ztráty, psychoterapie
Fakultní nemocnice Motol a Homolka
1757 porodů a při nich 1777 živě narozených dětí, deset dětí se narodilo mrtvých
- multidisciplinární paliativní tým (lékaři, sestry, psycholog, sociální pracovník), krizová intervence (možnost poskytnutí v režimu 24/7)
- hospitalizace vždy mimo oddělení šestinedělí a oddělení rizikového těhotenství na oddělení gynekologickém
- rozloučení na porodním pokoji, lůžkovém pokoji, ve vyhrazené místnosti na novorozeneckém oddělení
- čas rozloučení, fyzický kontakt, fotografování nejsou omezené
- memorybox
- při odchodu vybavení informačními materiály (na co vzniká nárok, co je nutné zařídit) a kontakty na podpůrné organizace
Nemocnice Hořovice
1437 porodů a při nich 1 451 živě narozených dětí, šest dětí se narodilo mrtvých
- psychologická pomoc
- hospitalizace na samostatném pokoji gynekologického oddělení
- rozloučení většinou na porodním boxu
- čas loučení není omezen
- vlastní memorybox (sada pro otisky, fotografie, pramínek vlasů)
- vybavení informační brožurou a kontakty na podpůrné organizace
Nemocnice Jihlava
1115 porodů a při 1122 živě narozených dětí, jedno dítě se narodilo mrtvé
- psychologická podpora, krizová intervence (při hospitalizaci i po ní), kontakt na sociální pracovníky
- neomezený čas k podrobné konzultaci
- zkrácení hospitalizace na nezbytné minimum
- umožnění hospitalizace s partnerem
- vždy mimo oddělení šestinedělí, ideálně na samostatném či nadstandardním pokoji gynekologického oddělení
- loučení v hospitalizačním pokoji
- délka loučení není časově omezena
- memorybox, sada otisků, fotografie
- vybavení informačním letákem Perinatální ztráta s přehledem důležitých kontaktů a podpůrných organizací
- pořadatelé celorepublikových konferencí pro porodní asistentky a zástupce podpůrných organizací
Nemocnice Milosrdných bratří Brno
1115 porodů a při nich 1115 živě narozených dětí, tři děti se narodily mrtvé
- psychologická pomoc
- hospitalizace na samostatném pokoji oddělení gynekologie co nejdále od oddělení šestinedělí
- neomezený pobyt blízkého člověka, rodiny apod.
- možnost loučení hned po porodu, dítě zůstává u rodičů
- čas loučení není omezen
- možnost mše v nemocniční kapli
- memorybox
- vybavení kontakty a informacemi o nezbytných formalitách
- proškolené porodní asistentky
Krajská nemocnice Liberec
1090 porodů a při nich 1100 živě narozených dětí, dvě děti se narodily mrtvé
- psychologická pomoc, krizová intervence
- u sdělování a vysvětlování jsou jen nezbytní zdravotníci, komunikaci s rodiči vede vždy vedoucí pracovník (vedoucí lékařka, primář)
- hospitalizace vždy na oddělení gynekologie, nadstandardní nebo dvoulůžkový pokoj (druhé lůžko obsazuje doprovod)
- forma rozloučení dle přání rodičů
- memorybox, sada pro pořízení otisků
- maximum vyšetření k dohledání příčiny úmrtí
- konzultační schůzka tři měsíce od konce hospitalizace (výsledky vyšetření, odpovědi na dotazy)
- pomoc psychologa i po hospitalizaci
- vybavení brožurou a doporučením na podpůrné organizace
- online průvodce ztrátou miminka
Uherskohradišťská nemocnice
1060 porodů a při nich 1071 živě narozených dětí, žádné se nenarodilo mrtvé
- pomoc klinických psychologů, krizová intervence po telefonu, spirituální péče
- hospitalizace vždy na oddělení gynekologie s možností doprovodu
- označení dveří symbolem motýla – ke klientce chodí pouze určení lékaři
- doporučená doba rozloučení jsou maximálně dvě hodiny, ale striktně omezena není
- memorybox dle stáří dítěte, sada pro otisky, fotografie
- postupy a odborné poradenství od organizace Dítě v srdci
- vybavení brožurou Dítěte v srdci Když na začátku přichází konec, kontakty na psychology nemocnice
- proškolené porodní asistentky
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
1054 porodů a při nich 1063 živě narozených dětí, jedenáct dětí se narodilo mrtvých
- konziliární tým dětské podpůrné a paliativní péče, okamžitá psychologická pomoc, spirituální péče
- hospitalizace mimo novorozenecké oddělení
- pro rozloučení vyčleňují speciální prostor
- chladicí kolébka
- rozloučení bez časového omezení
- memorybox nebo jen část vzpomínkových předmětů (např. jen otisky)
- vybavení kontakty (psychologická, spirituální péče, koordinátor konziliárního týmu)
- školení zdravotníci
Porodnice, které jsme oslovili s otázkami, ale ankety se nezúčastnily. U každé uvádíme počet porodů, počet živě a mrtvě narozených dětí:
- Fakultní nemocnice Ostrava – 2017, 2094, 12
- Krajská nemocnice Tomáše Bati – 1560, 1592, 3
- Pardubická nemocnice - 1072, 1087, 0
- Nemocnice Havlíčkův Brod – 1060, 1069, 7 (nemocnice odpovědi podmínila osobní návštěvou, na ni kvůli kapacitě redakce nedošlo)
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – 1047, 1121, 0
- Nemocnice Ostrava-Vítkovice – 1004, 1004, 1
- Nemocnice Mělník – 1003, 1011, 0
V rámci přípravy textu jsme kontaktovali i tři organizace, jež pomáhají truchlícím rodinám. Šlo o Dítě v srdci, Dlouhou cestu a Centrum provázení. Stanovisko poskytla jen organizace Dlouhá cesta.