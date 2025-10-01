Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Před časem jsem hasila žízeň v českém franšízovém podniku Fruitisimo, který prodává hlavně fresh džusy z ovoce. V chladícím pultu jsem zahlédla vodu bez bublin. Cena 45 korun za 600 ml. Krásná hranatá lahev simulující kostku ledu mě zaujala nejen vzhledem, ale i popiskem „Fruitisimo. Aqua pramenitá voda uchovávaná 15 000 let bez mikroplastů“.
Po dobu, co jsem stála ve frontě, jsem vůbec nepochybovala o tom, že voda je ve skleněné lahvi. Překvapení se konalo po zaplacení, voda bez mikroplastů je v PET lahvi. Dává to smysl?
Kde všude jsou mikroplasty?
Mikroplasty jsou drobné plastové úlomky, které vznikají rozkladem plastů. Jejich výskyt byl detekován v oblečení, ve vodě – i v té minerální, v potravě i ve vzduchu. Není tak překvapením, že se různými cestami dostanou, ať se můžeme snažit bránit jakkoliv, přímo do našeho těla. Podle analýzy Světového fondu na ochranu přírody (WWF) člověk za jediný týden sní a vypije až dva tisíce částic plastu menších než jeden milimetr. Jde tak o čtyři až pět gramů, což odpovídá velikosti kreditní karty.
Je ale důležité dodat, že toto tvrzení je kontroverzní — někteří vědci upozorňují, že odhad 5 gramů týdně může být výrazně nadhodnocený. Nic to ale nemění na faktu, že zamoření mikroplasty je čím dál větší a je zbytečné mu ještě chodit naproti.
V Americe před necelýma dvěma lety proběhl výzkum, kdy vědci ze dvou univerzit zkoumali množství mikroplastů v balené vodě a zjistili, že v litru balené vody tří různých značek je průměrně 240 000 plastových částeček, což je desetkrát až stokrát více, než se původně předpokládalo.
Už jste někdy slyšeli o mikroplastech?
Fruitisimo: jsme jen prodejce
Protože jsem o tomto výzkumu věděla, překvapilo mě, jak je možné mít „vodu bez mikroplastů“ v plastové lahvi. Jde snad o nějakou přelomovou novinku, plast, který neuvolňuje mikroplasty? Napsali jsme do Fruitisima. „Konkrétní dotazy by bylo lepší směřovat přímo na výrobce naší vody, což je společnost Aqua Extra, s. r.o. z České Lípy, zároveň je stejná voda tímto výrobcem distribuována na trh pod značkou Fromin,“ píše Daniel Zdechovský z Fruitisima a dodává: „Bohužel jsme v tomto směru pouze prodejce, nikoliv výrobce a tyto přesné informace by bylo relevantnější směřovat na ně.“
Což je trochu překvapivá odpověď, protože Frutisimo není jen prodejce, ale je i tím, kdo si zjevně výrobu této vody zadal – je to jeho privátní produkt. Zkoušíme tedy oslovit výrobce a zeptat se ho hlavně na to, zda si námi zakoupená voda zachovává stále stejné vlastnosti před stočením i po stočení do lahve. Předpokládáme, že voda před stočením do plastu je skutečně bez mikroplastů, ale neobsahuje mikroplasty, ani když ji po zakoupení otevřeme a pijeme?
Voda před stočením je nejspíš bez mikroplastů
Odpověď začíná obšírně, abychom lépe pochopili, o jakou vodu v základu jde. Voda, která se stáčí, je vodou hlubinnou. „V artéských vrtech vyvěrá voda, která pochází z horského zalednění severních Čech, její zdržení ve vodonosných vrstvách kvádrových pískovců se odhaduje na 15 000 let,“ píše nám pan Novotný z Aqua Extra. Vzhledem k mohutným krycím vrstvám jílovců prý zůstala voda zcela izolovaná od „moderního“ znečištění chemickými sloučeninami či mikroplasty. „O kvalitě primární vody bez mikroplastů v těchto vrtech není pochyb, analýzy realizovala akreditovaná laboratoř ALS,“ doplňuje Novotný.
Nicméně v současné době neexistuje žádné zákonné ustanovení, návod či předpis, který by řešil výskyt mikroplastů v pitné vodě obecně. „Má to svoji společenskou a politickou logiku, protože by nejméně 90 % všech zdrojů pitné vody muselo konstatovat závažný obsah mikroplastů,“ vysvětluje zástupce Aqua Extra a dodává, že bez radikálního zásahu formou filtrace vody nelze mikroplasty z vody odstranit. „Výsledkem takové filtrace je však voda destilovaná, tedy voda pro pití závadná až smrtelně nebezpečná.“
Z tohoto popisu se dá usuzovat, že primární, produktová voda, plněná do PET láhví zn. Fruitisimo, neobsahuje mikroplasty. Ale co dál, když se plasty neposkvrněná voda stočí do plastových lahví?
Požadavek na mikroplasty neexistuje
Zákon o vodě má konkrétní požadavky na kvalitu pramenité vody, ty jsou chemické a mikrobiální. Tyto parametry podle Novotného splňuje voda AQUA Fruitisimo a výrobce za ně nese odpovědnost. „Tato odpovědnost se ale nemůže týkat množství mikroplastů v obsahu, protože na toto množství neexistuje žádný požadavek, tedy žádný dohled, žádná kontrola,“ dozvídáme se dále.
„Z povahy výrobku je logické, že primární voda bez mikroplastů plněná do plastové láhve si svoji „mikroplastovou čistotu“ 100 % nezachová, ale množství mikroplastů uvolněné z PET obalu může být v tomto případě velmi malé, minimální,“ dodal zástupce Aqua Extra.
Zároveň se však dozvídáme, že pro toto tvrzení neexistuje žádný laboratorní důkaz, protože laboratorní testy na obsah mikroplastů jsou finančně velmi náročné. „Abychom měli jistotu, že primární hlubinná voda nebyla znečištěna mikroplastem, museli bychom tuto vodu plnit do skleněné láhve a těsnění pod víčkem by muselo být ze silikonu,“ upřesňuje pan Novotný. Ale voda Fruitisimo se plní do hranatých plastových PET lahví s širokými plastovými hrdly a víčky.
Frutisimo si s nápisy nehraje prvně
Tato voda je na trhu 7 let, a dá se předpokládat, že celou dobu s popisky, které v lidech mohou vyvolat dojem, že je to voda, kterou z lahve pijeme, neobsahuje mikroplasty, což není pravda. Frutisimo si ale s popisky nehraje prvně, již před osmi lety jsme psali o harmonizované vodě ze stejného řetězce. Dle výrobce během stáčení protékala přes krystaly drahých kamenů ametystu a křišťálu a byla tak údajně obohacena o pozitivní vlastnosti, „které jsou těmto polodrahokamům přisuzovány“. „Voda stáčená přes ametyst se hodí také k léčbě hrtanu, mandlí a celkové podpoře imunitního systému, protože ametyst odstraňuje negativní energie z těla.“
„S vodou harmonizovanou křišťálem zaženete žízeň, zbavíte se negativní energie a zároveň dobijete tu pozitivní. Křišťál pomáhá sebezdokonalování. Po několika doušcích se budete cítit klidní a trpěliví. Čirý křišťál je považován za velmi univerzální kámen, který pozitivně působí při všech zdravotních potížích. Po vodě harmonizované přes křišťál určitě sáhněte při potížích se štítnou žlázou, srdcem, zažívacím ústrojím či při bolestech hlavy,“ uváděla firma o druhém typu nabízené vody. Odborníci přitom taková tvrzení vyvraceli.
Pramenitá voda je…
Voda, kterou si za 45 korun koupíte ve Fruitisimu, je voda pramenitá a ať už je na jejím přebalu napsáno cokoliv, jde o vodu, která pochází z chráněného přírodního zdroje, vodu přirozeně čistou, mírně obohacenou o minerálními látky. A protože je balená v plastu, je pravděpodobné, že bude obsahovat i mikroplasty.