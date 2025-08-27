Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Pozor na nápoje s ledem, mohou v něm být bakterie

Pozor na nápoje s ledem, mohou v něm být bakterie

Kateřina Čepelíková
Dnes


Ledové kostky v letních drincích
Autor: Shutterstock.com
Ledové kostky v nápojích
Dávat si led do nápojů, nebo ne? Záleží na zdroji. Pokud jste si led připravili za dodržení hygienických pravidel doma, asi se není třeba bát, ale všude jinde mějte oči na stopkách. Led totiž dle kontrolních orgánů může být zdrojem bakterií, které mohou způsobovat řadu zažívacích potíží.

Led je poměrně běžnou součástí hlavně letních drinků a nápojů. Zákazníka osvěží, prodejci přinese slušné peníze navíc. (Jen si jednou zkuste například ve fast foodu objednat nápoj s ledem a bez ledu a porovnejte objemy daných nápojů.) Je to výhra na obou stranách. Nicméně ať už jste v Česku nebo v zahraničí, buďte na ledové tříště, alko i nealko drinky a limonády s ledem velmi obezřetní. Led totiž nemusí být vždy nezávadný, a to nejen v přímořských oblastech. Problémy byly v minulosti dokonce i u ledu baleného. 

Led musí být vyroben z pitné vody

Led, který přichází do styku s potravinou nebo který může kontaminovat potravinu, musí být vyroben z pitné vody. Jeho výroba, manipulace s ním a skladování musí probíhat v takových podmínkách, aby byl chráněn před kontaminací. Tak by to mělo být, ale bohužel ne vždy to tak být musí. 

V letech 2015–2019 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol společného stravování testovala (ne)závadnost nebaleného ledu určeného zejména do nápojů. Cílem kontrol bylo ověřit, zda přítomnost patogenních organismů nepřekračuje povolené limity. A překračovala. Většina vzorků tehdy nevyhověla v min. ve dvou ukazatelích. 

Led obsahoval jednak koliformní bakterie, entero koky, ale i E. coli, které se v ledu vyskytuje výjimečně, neboť osidluje především střevní trakt lidí. Tyto nálezy byly podle inspektorů primárně následkem špatné manipulace s výrobníky ledu a s následným skladováním a také nedostatečnou sanitací. 

Bohužel se podobná situace opakuje i po letech, jak vyplývá z Výroční zprávy SZPI za rok 2024. Z výrobníků ledu byly v loňském roce v provozovnách společného stravování odebírány vzorky ledu určeného do nápojů. Z výsledků mikrobiologického vyšetření vyplývá, že nevyhovělo 21 šarží ať už baleného nebo nebaleného ledu z 57 kontrolovaných vzorků (šarží). 

Na led si dávejte pozor i v zahraničí

A jak je to s ledem v zahraničí? Pokud není vždy v pořádku led, který se nápojích objevuje v našich končinách, kde nám zcela běžně teče z kohoutku pitná voda, z níž se led vyrábí, proč si takto chladit nápoje tam, kde se voda z kohoutků nepije, nebo to není doporučeno? A to v exotických zemích jako je Egypt, subsaharská Afrika, Asie – Indie, Čína a velké části Jižní Ameriky (s výjimkou např. Chile či Uruguaye). Zde může být voda kontaminovaná nebo se jedná o oblast s omezenými zdroji sladké vody. 

Obezřetní buďte i k vodě z kohoutků, ledu i míchaným limonádám v Řecku, Itálii a Španělsku, týká se hlavně odlehlejších částí zemí. 

Nač si dát pozor?

V uvedených destinacích našinec obvykle pije pouze balenou voda a vyhýbá se i ledu v nápojích, neboť tyto mohou být připravené ze znečištěné vody. Což nám může způsobit řadu zejména střevních potíží. 

  • Vždy se proto ujistěte, že jídlo a pití, které konzumujete, pochází z bezpečných zdrojů a kostky ledu jsou vyrobené z nezávadné pitné vody. 
  • Dodržujte zásady osobní hygieny. 
  • Pokud si nejste jisti kvalitou vody, používejte a konzumujte pouze vodu z originálních obalů. 
  • Myslete na to, že i led může být zdrojem nebezpečných mikroorganizmů, proto používejte pouze takový, který byl připraven z nezávadné vody.
Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

