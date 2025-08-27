Pozor na nápoje s ledem, mohou v něm být bakterie

Led je poměrně běžnou součástí hlavně letních drinků a nápojů. Zákazníka osvěží, prodejci přinese slušné peníze navíc. (Jen si jednou zkuste například ve fast foodu objednat nápoj s ledem a bez ledu a porovnejte objemy daných nápojů.) Je to výhra na obou stranách. Nicméně ať už jste v Česku nebo v zahraničí, buďte na ledové tříště, alko i nealko drinky a limonády s ledem velmi obezřetní. Led totiž nemusí být vždy nezávadný, a to nejen v přímořských oblastech. Problémy byly v minulosti dokonce i u ledu baleného.
Led musí být vyroben z pitné vody
Led, který přichází do styku s potravinou nebo který může kontaminovat potravinu, musí být vyroben z pitné vody. Jeho výroba, manipulace s ním a skladování musí probíhat v takových podmínkách, aby byl chráněn před kontaminací. Tak by to mělo být, ale bohužel ne vždy to tak být musí.
V letech 2015–2019 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol společného stravování testovala (ne)závadnost nebaleného ledu určeného zejména do nápojů. Cílem kontrol bylo ověřit, zda přítomnost patogenních organismů nepřekračuje povolené limity. A překračovala. Většina vzorků tehdy nevyhověla v min. ve dvou ukazatelích.
Led obsahoval jednak koliformní bakterie, entero koky, ale i E. coli, které se v ledu vyskytuje výjimečně, neboť osidluje především střevní trakt lidí. Tyto nálezy byly podle inspektorů primárně následkem špatné manipulace s výrobníky ledu a s následným skladováním a také nedostatečnou sanitací.
Bohužel se podobná situace opakuje i po letech, jak vyplývá z Výroční zprávy SZPI za rok 2024. Z výrobníků ledu byly v loňském roce v provozovnách společného stravování odebírány vzorky ledu určeného do nápojů. Z výsledků mikrobiologického vyšetření vyplývá, že nevyhovělo 21 šarží ať už baleného nebo nebaleného ledu z 57 kontrolovaných vzorků (šarží).
Na led si dávejte pozor i v zahraničí
A jak je to s ledem v zahraničí? Pokud není vždy v pořádku led, který se nápojích objevuje v našich končinách, kde nám zcela běžně teče z kohoutku pitná voda, z níž se led vyrábí, proč si takto chladit nápoje tam, kde se voda z kohoutků nepije, nebo to není doporučeno? A to v exotických zemích jako je Egypt, subsaharská Afrika, Asie – Indie, Čína a velké části Jižní Ameriky (s výjimkou např. Chile či Uruguaye). Zde může být voda kontaminovaná nebo se jedná o oblast s omezenými zdroji sladké vody.
Obezřetní buďte i k vodě z kohoutků, ledu i míchaným limonádám v Řecku, Itálii a Španělsku, týká se hlavně odlehlejších částí zemí.
Pijete nápoje s ledem?
Nač si dát pozor?
V uvedených destinacích našinec obvykle pije pouze balenou voda a vyhýbá se i ledu v nápojích, neboť tyto mohou být připravené ze znečištěné vody. Což nám může způsobit řadu zejména střevních potíží.
- Vždy se proto ujistěte, že jídlo a pití, které konzumujete, pochází z bezpečných zdrojů a kostky ledu jsou vyrobené z nezávadné pitné vody.
- Dodržujte zásady osobní hygieny.
- Pokud si nejste jisti kvalitou vody, používejte a konzumujte pouze vodu z originálních obalů.
- Myslete na to, že i led může být zdrojem nebezpečných mikroorganizmů, proto používejte pouze takový, který byl připraven z nezávadné vody.