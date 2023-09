IKEA má nový hot dog: K masovému a vegetariánskému přibyl ještě jeden

Když před pěti lety švédský řetězec s nábytkem IKEA doplnil svůj ikonický masový hot dog o vegetariánskou variantu, málokdo sázel na to, že si za dvanáct korun odnese z obchodu s nábytkem nějakou super bombu.

Ale nakonec to bomba byla, vegetariánský hot dog si totiž kupuje každý čtvrtý zákazník, který sem pro hot dog vyrazí, jen už tedy nestojí dvanáct korun.

Jak dlouho IKEA hot dogy prodává a proč na trh přichází s dalším produktem, který neobsahuje maso? A co tedy vlastně obsahuje, kolik stojí a jak to, že křupe stejně jako hot dog masový?

Všechno začalo v osmdesátkách

IKEA začala prodávat hot dog v 80. letech nejprve v několika obchodních domech ve Švédsku. Zákazníci si párek v žemli rychle oblíbili a postupně se rozšířil do obchodních domů po celém světě. Důvodem byla jednak chuť a hlavně cena. V 80. letech minulého století stanovil Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA, cenu hot dogu na pět švédských korun – což byla ve srovnání s konkurencí v tehdejším Švédsku poloviční částka.





Masový hot dog Autor: Vitalia.cz / Karel Choc

Od otevření prvního obchodního domu IKEA na Zličíně v roce 1996 jsme mohli pořizovat masový hot dog za nízkou cenu i my. Ještě před pěti lety, kdy IKEA představovala vegetariánskou verzi svého „horkého psa“, stál párek v žemli dvanáct korun. Jenže pak přišel covid, inflace a cena hot dogu se začala měnit. „Hot dog prodáváme za 25 Kč od loňského roku. Jeho cenu jsme upravovali postupně v závislosti na neustále rostoucích nákladech,“ vysvětluje Jakub Slavík za IKEA Food z IKEA Česká republika.

Vegetariánský hot dog předčil očekávání

V roce 2018 prodala IKEA v Česku jeden a půl milionu masových hot dogů a s ohledem na rozrůstající se skupinu vegetariánů a flexitariánů ve stejnou dobu představila vegetariánský hot dog. Zatímco ten masový je tvořen z pětačtyřiceti procent vepřovým bokem, ze čtvrtiny hovězím předním a z vepřové plece, verze vegetariánská je tvořena kapustou, červenu čočkou, quinoou, cibulí, mrkví a bramborami. Za pět let se hot dog, který je navíc doplněn o sušenou smaženou cibulku na červeném zelí, vyšvihl mezi nejprodávanější jídla v IKEA.

Vegetariánský hot dog Autor: Vitalia.cz/Karel Choc

„Zeleninové hot dogy si naši zákazníci oblíbili hned od jejich uvedení na trh. Ročně jich v našich bistrech v Česku prodáme zhruba 300 tisíc. Téměř každý čtvrtý hot dog, který prodáme, je zeleninový,“ říká Jakub Slavík. Je tedy zjevné, že IKEA svým vegetariánských hot dogem překonala svá skromná očekávání. V roce 2018 nám totiž řekla, že by ráda dosáhla na 10 % prodejů masových hot dogů.

A když se oběma verzím hot dogů tak dobře dařilo, řekli si v IKEA, že vytvoří ještě třetí hot dog – nemasový.

Musí křupnout

„Nový bezmasý hot dog jsme vyvíjeli několik let. Cílem bylo vytvořit bezmasý výrobek, který se strukturou bude podobat klasickému hot dogu IKEA,“ popisuje důvody vzniku novinky Jakub Slavík. Masové hot dogy zpravidla mívají střívko, díky kterému to při kousnutí křupne. U bezmasého hot dogu se IKEA snažila docílit podobného křupnutí a smyslového prožitku jako při zakousnutí se do běžného masového hot dogu.

„Naši vývojáři výrobků vyzkoušeli nejrůznější bezmasé hot dogy na trhu, ale nepodařilo se jim najít takový, jehož ‚střívko‘ by křuplo. Navázali jsme proto spolupráci s různými odborníky v odvětví, od expertů na fermentaci po specialisty na určité klíčové složky, a povedlo se nám vytvořit výrobek s potřebným křupnutím,“ popisuje složitou cestu k aktuálně prodávanému hot dogu specialista z Food IKEA.





Je nemasový, takže obsahuje…

V masovém hot dogu je maso, ve vegetariánském zelenina a v nemasovém párku je rostlinná bílkovina. Konkrétně jde o rýžový protein. „Kromě něj pak hot dog obsahuje například cibuli, jablka, sůl, pepř a kouřové aroma, které mu dodává typickou chuť a vůni párku,“ upřesňuje pro server Vitalia.cz Jakub Slavík. A z čeho je ono speciální střívko, co křupne? To je vyrobené z mořských řas.

Nemasový hot dog Autor: Vitalia.cz/Karel Choc

Nemasový hot dog se v IKEA prodává od polovina letošního srpna a už teď v obchodním domě vědí, že opět nešlápli vedle. „Obliba i nového bezmasého hot dogu, který svou chutí i strukturou připomíná klasický masový, postupně roste,“ říká Jakub Slavík.

Centrální párky

Před pěti lety nám v IKEA řekli, že masové hot dogy vyrábějí přímo v České republice, to se zjevně změnilo. „Bezmasé hot dogy IKEA se vyrábí centrálně v jednom závodě v Evropě, což nám usnadňuje logistiku. I u ostatních produktů preferujeme jednotného dodavatele, abychom mohli zaručit stejnou kvalitu napříč trhy,“ říká Jakub Slavík s tím, že v souladu s dlouhodobou strategií IKEA Food jsme přešli od lokálních dodavatelů k našemu globálnímu dodavateli.

Díky tomu, jak říká zástupce IKEA Food, mohou nabízet stejně kvalitní výrobek dle přesně daných vlastních specifikací ve všech obchodních domech IKEA napříč trhy. Do budoucna by chtěli nabídnout alternativu z jiného než červeného masa.