Strach, že to nestihnete, na záchod několikrát za noc. Hyperaktivní měchýř se dá léčit

„Typickými příznaky hyperaktivního močového měchýře jsou náhlé a silné nutkání na močení (tzv. urgence), potřeba častého močení během dne i noci – více než 8krát denně, a v některých případech i únik moči, když nestihnete doběhnout,“ vyjmenovává primář urologické kliniky UroKlinikum Praha Josef Stolz.
Může se objevit až inkontinence, konkrétně tedy tzv. urgentní inkontinence, kdy moč uniká kvůli náhlému nutkání. „Nejde ale jen o fyzický problém. Lidé trpící tímto syndromem často pociťují stres, úzkost nebo stud, třeba kvůli obavám, že „neudrží“ moč v práci, při cestování nebo společenských akcích. Kvůli častému nočnímu vstávání může být narušený spánek, což pak ovlivňuje i celkovou kvalitu života,“ dodává lékař.
Příčin může být celá řada
Proč problém s měchýřem vznikne, se u některých pacientů nezjistí. U většiny ale ano. Příčiny přitom mohou být různé – od neurologických problémů, přes hormonální změny, oslabené svaly pánevního dna, až po dráždivé látky v potravě nebo záněty.
Lékař při pátrání po příčině musí vyloučit také nádor močového měchýře, cystolitiazu (kameny v močovém měchýři), zohlednit předchozí operace v malé pánvi a podobně.
U žen mohou roli hrát i těhotenství nebo menopauza. „Těhotenství může oslabit svaly pánevního dna a změnit postavení močového měchýře, což zvyšuje riziko potíží s močením. Menopauza pak přináší hormonální změny, hlavně pokles estrogenu, které ovlivňují pružnost a funkci močových cest,“ podotýká urolog s tím, že je vždy důležitá pečlivá diagnostika daného problému od specialisty.
Máte potíže s inkontinencí?
Pomoci může upravit životosprávu
Dobrou zprávou je, že hyperaktivní močový měchýř je léčitelný a řešení existuje víc. Prvním krokem je úprava životního stylu. Konkrétně to znamená omezení kofeinu, alkoholu a sycených nápojů. Dále pak trénink močového měchýře a posilování pánevního dna pomocí tzv. Kegelových cviků.
Pomáhá také pravidelné močení a vedení si deníku, kdy a kolik člověk pije a močí. „Když tyto kroky nestačí, přichází na řadu farmakoterapie (např. anticholinergika nebo spasmolytika), které snižují aktivitu močového měchýře. V některých případech se využívá i fyzioterapie, elektrická stimulace. Při neúspěchu lze zvážit aplikace botulotoxinu přímo do stěny močového měchýře,“ upřesňuje doktor Stolz.
Jaká je prevence?
„Úplně stoprocentní prevence sice neexistuje, ale hodně se dá ovlivnit správnými návyky. Obecně lze říct, že se určitě vyplatí dodržovat zdravý životní styl. Patří sem udržování zdravé tělesné hmotnosti, pravidelné cvičení pánevního dna, omezení konzumace dráždivých potravin a nápojů (kofein, citrusy, alkohol) i pitný režim, tedy dostatek tekutin, ale ne přehnaně. Také je důležité zabránit častým zánětům močových cest. A doporučuji nekouření – kouření totiž může způsobovat nádory močového měchýře,“ uzavírá primář Josef Stolz.