Slavné oběti syfilis: Albrecht z Valdštejna, známý hudební skladatel i oblíbený malíř

V minulosti se kvůli chybějící léčbě nemoc rozvinula tak, že například napadala nervovou soustavu a mozek. Na syfilis zemřela celá řada významných historických osobností – pojďme si připomenout alespoň některé z nich.

Valdštejnův rychlý konec

Z historických osobností si můžeme připomenout slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna (1583–1634), který syfilis prokazatelně měl. Před útrpnou a bolestivou smrtí, protože se již nacházel ve třetím a konečném stádiu nemoci, ho zachránila úkladná vražda. Jeho nepřátele, kteří stačili na hostině pozabíjet další Valdštejnovy společníky, si pro Albrechta přišli v noci domů, kde ho nemilosrdně zapíchli špičatou zbraní, jíž se říkalo partyzána.

Valdštejn měl už nepříjemné příznaky neurosyfilidy, byl zmatený, agresivní, dementní, vydával nesmyslná nařízení a tělo ho neposlouchalo. Dobová léčba na jeho zdravotní problémy nestačila. Jeho osobní lékař mu dával projímadla, náplasti, léky, koupele a chirurgicky odstraňoval syfilitické hrboly na nohou. Účty u plzeňského apatykáře Hesse jen rostly a Valdštejn už byl spíše upoután na lůžko. Každý věděl, že se jeho konec blíží, proto pro něj byla jeho rychlá vražda spíše vysvobozením.

Syn krále Jiřího z Poděbrad

První českou zdokumentovanou obětí syfilidy byl údajně Hynek z Poděbrad (1452–1492), smilný syn krále Jiřího z Poděbrad z jeho druhého manželství. Hynek, kterému se také říkalo Jindřich, byl velmi náruživý milovník žen, to se mu však bohužel stalo osudným. Svůj život doslova prohýřil a proslavil se také tím, že přeložil Boccaciův Dekameron. Francouzské nemoci, jak se syfilis říkalo, podlehl ve věku 40 let.





Zkáza malíře Josefa Mánesa

Předpokládá se, že i slavný malíř Josef Mánes (1820–1871), který měl slabost pro ženy, podlehl syfilidě. Jeho významným dílem bylo vyzdobení Staroměstského orloje. Pak už se ale Mánesovo zdraví začalo prudce zhoršovat a objevily se u něj příznaky duševní choroby, které byly později přisuzovány právě syfilitické nákaze ve třetím stádiu. Šlo o progresivní paralýzu, která doprovází poslední stádium syfilis napadající mozek.

Další variantou příčiny skonu umělce byla podle vědců tuberkulóza mozkových blan. Mánes zemřel po několika letech utrpení předčasně ve věku 51 let.

Otrávil se rtutí při léčbě syfilis?

Další známou obětí syfilis byl romantický hudební skladatel Franz Schubert (1797–1828), který zemřel ve věku pouhých 31 let. Svými skladbami a písněmi se proslavil po celém světě, avšak až po své smrti. Příznaky jeho nemoci odpovídaly otravě rtutí, která se běžně používala k léčbě syfilis.

Trpěl horečkou, bolestmi hlavy a kloubů, zvracel a celkově chátral. I když se původně uvádělo, že zemřel na břišní tyfus, k pozdější teorii patřilo terciární stádium syfilidy ve spojení s léčbou rtutí. Za svůj život se nikdy neoženil a nezplodil žádné potomky, i když sám pocházel ze čtrnácti dětí. Ani ženám příliš neholdoval – ovšem spekulovalo se o jeho homosexualitě.

Za trochu lásky šel by světakraj

Syfilidou údajně trpěl také náš slavný básník Jaroslav Vrchlický (1853–1912), ostatně i mnoha jiným umělcům byla s odstupem času tato nemoc přisuzována. Romantický poeta byl velkým milovníkem žen. Velice miloval spisovatelku Sofii Podlipskou, sestru Karolíny Světlé.

Protože však byla o dvacet let starší, nakonec se na její popud oženil s její dcerou Ludmilou, aby jí byl blíž. To se mu ale nakonec nevyplatilo: Ludmila se zamilovala do pražského herce Jakuba Seiferta, který byl otcem dvou ze tří Ludmiliných dětí počatých za dobu manželství s Vrchlickým. Ten však dlouhou dobu nic nevěděl a následnou útěchu pak hledal v náruči jiných žen.

Jeho zdravotní problémy se zhoršily v roce 1908, kdy trpěl bolestmi hlavy a prodělal záchvat mrtvice, po němž viděl dvojmo a ztratil schopnost číst. I přes léčbu v sanatoriích ho mrtvice postihla o pár let později znovu, to už ale ochrnul na pravou polovinu těla. Zemřel ve věku 59 let, podle dobových údajů následkem sklerózy mozkových cév. Ovšem novodobější diagnóza, která mu byla přisouzena, měla být právě syfilis, jež mu způsobila tyto zdravotní komplikace vedoucí až ke smrti.

Il Boemo: Josef Mysliveček

Český hudební skladatel světového formátu, který se proslavil v zahraničí ve své době. Josef Mysliveček (1737–1781), o kterém byl nedávno natočen film Il Boemo s Vojtou Dykem v hlavní roli. Tento barokní umělec trpěl syfilidou, na niž také zemřel.

Pohlavní chorobu si přivodil svým milostným životem, bohužel měl i gummata – kožní projevy syfilidy, proto nosil stříbrnou pásku přes znetvořený nos, což měla vysvětlit historka, že je to následkem zranění, které utrpěl na cestách, když se převrátil kočár. Pravda však byla jiná a syfilis ho připravila o život v pouhých 43 letech.