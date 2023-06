Globus otevřel 16. prodejnu. Má vlastní pekárnu i řeznictví a nejmodernější pult na prodej ryb

Černý most vs. Štěrboholy

Jeden z největších hypermarketů, ten na Černém Mostě v Praze, má rozlohu 13 tisíc m2 (jde o dvoupodlažní prodejnu). Je to druhý největší Globus v Česku. Hypermarket Globus ve Štěrboholech se rozkládá v přízemí na celkem 11 tisících m2. Z toho 6 tisíc m2 je prodejní plocha. Průměrně mají přitom prodejny Globusu, hovoříme-li o hypermarketech, prodejní plochu o velikosti kolem deseti tisíc m2.

Zdejší prodejna tedy patří k těm menším. „Náš největší úkol byl vměstnat sortiment Globusu, tak jak ho známe minimálně z potravin, na menší plochu. A to se podařilo,“ říká ředitel Globusu Štěrboholy Karel Zeman a upřesňuje, jak bohatý zdejší sortiment je. „Včetně drogerie tu máme asi dvacet tisíc položek, omezení jsme udělali jen v non foodu. Zařadili jsme především položky běžné denní potřeby a těch je kolem pěti tisíc,“ říká pro server Vitalia.cz Karel Zeman.

Globus v číslech 16 hypermarketů (4× v Praze-Čakovice, Černý Most, Zličín, Štěrboholy, v Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Karlových Varech, Chomutově, Českých Budějovicích, Brně, Pardubicích, Olomouci, Ostravě, Havířově a Opavě)

16 pekáren, 16 řeznictví a uzenářství, 16 restaurací (v hypermarketech)

2 Globus Fresh (maloformátové prodejny) v Praze a Pardubicích Celkem společnost Globus zaměstnává na 5 tisíc lidí

Globus ve Štěrboholech přišel společnost na cca 500 milionů

Osmdesát druhů pečiva

Štěrboholským zákazníkům Globus nabízí stejně jako v řadě jiných svých velkoformátových prodejen celou řadu vlastních produktů. „Je to vůbec poprvé, kdy má Globus hned u hlavního vchodu pekárnu,“ říká Pavel Meduna, vedoucí výroby a prodeje pekáren.

„Zákazníci dokonce mohou z nákupní plochy vidět, jak je pekaři i řezníci od základu připravují. Takže žádné rozpékané kaiserky, ale skutečně upečené pečivo. Taková řemeslnost zřejmě v okolí chyběla, protože zákazníci se intenzivně zajímali, kdy otevřeme,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globusu.

„Od otevření vyrábíme dvanáct druhů chlebů, kolem dvaceti druhů světlého i tmavého pečiva a kolem čtyřiceti druhů jemného sladkého pečiva,“ říká Pavel Meduna s tím, že ve vlastní cukrárně, která s pekárnou sousedí, vyrábí od 1. června 2023 i čtyřicet pět druhů cukrářských výrobků.

Sekaná v housce za 25

Kromě vlastního pečiva tu v rámci rekonstrukce prostor vybudovali i prostory na zpracování masa. Zde vyrábí i řadu vlastních produktů včetně legendární sekané v housce za stálou cenu 25 korun. „Máme tu klasickou řeznickou výrobnu, zpracováváme tu celá zvířata v maximálním užitku. Na programu máme kolem sto padesáti výrobků, teď pro začátek jich tu máme kolem třiceti,“ říká Pavel Holeček, šéf všech šestnácti řeznictví řetězce Globus s tím, že kromě telecího masa, které zde v Česku lze jen s obtížemi sehnat, veškeré maso pochází z českých zdrojů.





„Až se nám zaběhne řeznická výroba, budeme pracovat na vlastní receptuře Štěrboholské klobásy. To je to, co se snažíme zavést v rámci lokality, ve které se Globus nachází, proto máme například na Černém mostě Černomosteckou nebo v Čakovicích Čakovickou,“ vysvětluje ředitel zdejšího Globusu.

V nabídce je v rámci Drůbežího řeznictví bohatý sortiment masa z podestýlkových selských kuřat s dobou výkrmu 56 dní. Tento koncept funguje ve všech pražských hypermarketech Globus.

Ryby nabízí prodavač před pultem

Zajímavostí je i prodej ryb, který probíhá před prodejním pultem, na němž jsou ryby vystavené. „Máme tu jeden z nejmodernějších pultů na prodej ryby s mlhovým chlazením, které přispívá k čerstvosti ryb,“ dozvídáme se od Karla Zemana. Nechybí pulty s lahůdkami či Zdravý svět se stovkami alternativních potravin na jediném místě.

Elektronické cenovky na zkoušku

„Máme tady samoobslužnou zónu, která je integrovaná i pro zákazníky se Scan and Go a samoobslužné pokladny. Lze tedy přijít s jakýmkoliv druhem nákupu, vyberete si pokladnu hotovostní, či bezhotovostní a můžete okamžitě zaplatit,“ říká Karel Zeman. K dispozici je i zde deset tzv. tandemových pokladen (tedy celkem dvacet). V novém hypermarketu se potkají zákazníci stejně jako v několika dalších Globusech s elektronickými cenovkami, které jsou zkušebně v provozu kvůli snižování spotřeby papíru.